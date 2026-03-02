Barcelona vs Atlético de Madrid Pronóstico y Apuestas Copa del Rey | 03/03/26

+

🔝Mejores apuestas Barcelona vs Atlético de Madrid

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Barcelona 3-1 Atlético de Madrid

Barcelona 3-1 Atlético de Madrid Predicción de goleadores: Barcelona: Yamal, Ferrán, Raphinha; Atlético de Madrid: Sorloth

El Atlético de Madrid tomó el control de esta eliminatoria con cuatro goles en la primera mitad del partido de ida. El Barcelona presionó en la segunda mitad, pero no pudo romper el marcador, sufriendo una derrota por 4-0.

El Barça también sufrió una derrota en liga contra el Girona solo cuatro días después de ese encuentro. Eso generó serias dudas sobre el equipo de Hansi Flick, pero se han recuperado con varias victorias consecutivas desde entonces.

Han sido unas semanas agitadas para el Atlético de Madrid, que tuvo que disputar la ronda de play-off de la Champions League. Vencieron al Club Brujas 7-4 en el global. Simeone ha rotado su plantilla en los últimos partidos de liga. Aun así, los Rojiblancos aseguraron una victoria por 1-0 sobre el Real Oviedo el sábado.

⚽Alineaciones Probables Barcelona vs Atlético de Madrid

Posible alineación del Barcelona:

Joan García, Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí, Koundé, Pedri, Fermín, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferrán

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Lookman, Koke, Cardoso, Simeone, Sorloth, Julián Álvarez

🔥Las mejores apuestas Barcelona vs Atlético de Madrid

1er Pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid: Más de 3.5 goles @ 1.68 en 1xBet

No son muchos los equipos en Europa que se atreverían a remontar un déficit de cuatro goles, pero el Barcelona es una de las pocas excepciones. Flick celebró su partido número 100 al mando de los catalanes el fin de semana con una victoria por 4-1 sobre el Villarreal. El Barça ha promediado 2.86 goles por partido en todas las competiciones bajo su dirección.

No hay posibilidad de que se rindan en esta eliminatoria. Flick ha dejado claro que incluso podría arriesgarse a alinear a Pedri desde el inicio. El internacional español ha regresado recientemente de una lesión, pero impresionó desde el banquillo el sábado con una excelente asistencia.

Este no es el Atlético de Madrid defensivamente sólido de hace una década. Han concedido nueve goles en sus cinco partidos desde el partido de ida. La incapacidad para mantener la portería a cero en 10 partidos de la Champions League esta temporada también resalta sus debilidades.

Ambos equipos empataron 4-4 en Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey la temporada pasada. Esta eliminatoria podría ser igualmente abierta, y esperar más de 3.5 goles parece una opción sólida en nuestras apuestas Barcelona vs Atlético de Madrid.

2ºPronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid: Barcelona gana y ambos equipos anotan @ 2.30 en 1xBet

Aunque Simeone pueda carecer de confianza en su línea defensiva, confía en que su equipo pueda anotar un gol que podría ser decisivo. El Barcelona siempre toma riesgos, incluso cuando no está persiguiendo un déficit de cuatro goles. Fueron particularmente vulnerables contra los rápidos contraataques del Atlético de Madrid en el partido de ida.

El fichaje de enero, Ademola Lookman, impresionó en ese partido, y ha anotado cuatro veces en ocho apariciones con el Atleti hasta ahora. Durante ese periodo, los Rojiblancos han anotado tres o más goles en cinco ocasiones.

El delantero Alexander Sorloth también está en gran forma. El noruego ha marcado cinco veces en sus últimos tres partidos. También tiene un gran récord contra el Barça, con seis goles y tres asistencias en 11 enfrentamientos previos.

Por lo tanto, las posibilidades de que el Atlético de Madrid marque en algún momento del partido son altas. Sin embargo, el Barcelona lleva una racha de 13 victorias consecutivas en casa y debería triunfar en los 90 minutos. Han ganado todos los partidos domésticos frente a sus propios aficionados esta temporada.

3er Pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid: Barcelona anota más de 2.5 goles @ 1.90 en 1xBet

La impresionante actuación de Pedri contra el Villarreal refuerza la idea de que el Barcelona sigue muy presente en esta eliminatoria. Lamine Yamal también fue excepcional en ese partido. Un impresionante gol en solitario contribuyó a su primer hat-trick en su carrera.

Si la pareja vuelve a conectar, la defensa del Atlético de Madrid lo tendrá difícil. El Barcelona llega confiado tras haber anotado cuatro goles en dos de sus últimos cuatro encuentros en el Camp Nou. Han promediado 3.1 goles por 90 minutos en casa desde que regresaron al estadio en noviembre.

El Atlético fue derrotado 3-1 en este campo en LaLiga en diciembre. Hubo una evidente diferencia de calidad en esa ocasión. El Barcelona generó 3.6 xG y seis grandes oportunidades en todo el partido, realizando 19 tiros frente a los siete del Atleti.

Los locales necesitarán jugar a un ritmo alto y buscar goles desde el pitido inicial. Confiar en que anotan más de 2.5 goles parece atractivo y, por ello, lo proponemos como la última de nuestras apuestas Barcelona vs Atlético de Madrid.