Atlético Madrid vs Osasuna Pronóstico y Apuestas La Liga 16/09/2026

Atlético Madrid vs Osasuna promete ser un duelo apretado a jugarse en la cancha del Metropolitano de Madrid.

Mejores apuestas Atlético Madrid vs Osasuna

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Atlético Madrid 2-1 Osasuna

Pronóstico de goleadores: Atlético Madrid: Álex Baena y Ademola Lookman - Osasuna: Ante Budimir

Sin duda, el Atlético Madrid vs Osasuna es un duelo repleto de emociones y una rivalidad que no deja nada que desear en las últimas veces que ambos equipos se han enfrentado, con triunfo colchonero en dos encuentros seguidos disputados en el Metropolitano. Contando que el conjunto madrileño llega de ganar el fin de semana ante la Real Sociedad por La Liga, por lo que otra victoria será fundamental en sus aspiraciones.

El plantel de Diego Simeone va encontrando la brújula en este arranque de temporada, pues su equipo suma tres victorias, un empate y una derrota en cinco fechas disputadas. Pese a que su ofensiva siga con un rendimiento mayor al 60% de efectividad, el bloque defensivo deja mucho que desear con seis goles recibidos en cuatro fechas disputadas.

Por otro lado, Osasuna no está en su mejor versión al contar con dos derrotas consecutivas y tan sólo un duelo ganado en dos encuentros fuera de casa. Por lo que el triunfo o el empate ante Atlético será un parteaguas de cara a sus siguientes compromisos.

Con cuatro goles anotados de parte de Ante Budimir, Osasuna se mantiene fuerte en su ofensiva, pero deja mucho que desear en el bloque bajo al tener ocho goles en contra y una diferencia de -3 en cinco jornadas. Un triunfo será fundamental para sus aspiraciones.

Alineaciones probables Atlético Madrid vs Osasuna

Posible alineación de Atlético Madrid:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman, Baena, Lee

Posible alineación de Osasuna:

Herrera, Arguibide, Yeboah, Catena, Rico, Moncayola, Muñoz, García, García, Barja, Budimir

Atlético Madrid hará pesar el Metropolitano

El arranque de torneo de parte de los de Simeone no ha sido el mejor. Pese a dicha situación, el plantel madrileño se mantiene fuerte ante las adversidades y busca colocarse a la pelea por un boleto copas europeas, aunque es de vital importancia que jugadores como Alex Baena y Ademola Lookman se mantengan con un mejor nivel de juego y exigencia en la cancha del Metropolitano.

Con respecto a datos del conjunto local, quienes sumaron su tercera victoria en apenas cinco duelos, llegan con la urgencia de sumar de a tres en casa, luego de lo que fue su visita a San Sebastián, con victoria, pero con detalles a corregir en la defensa al mantenerse con un porcentaje menor del 50% de efectividad en el arranque de temporada.

Conforme a los últimos resultados, es viable una victoria de Atlético Madrid en el Metropolitano.

Atlético Madrid vs Osasuna Apuesta 1: Victoria Atlético Madrid ⭐️ @ 1.44 en Codere

Duelo lleno de goles en Madrid

La posibilidad de que ambos equipos anoten si es una posibilidad atractiva para el próximo duelo entre Atlético Madrid vs Osasuna a jugarse en el Wanda Metropolitano, correspondiente a la jornada 6 de La Liga. En sus últimos encuentros, ambos clubes han demostrado fuerza en sus ofensivas, pero vulnerabilidad atrás. Atlético registra seis goles en contra en cinco jornadas. Mientras que Osasuna cuenta con ocho tantos en contra y está a un triunfo de meterse a la disputa por un lugar en las copas europeas.

Con respecto al encuentro, se respalda que ambos equipos anoten en el Estadio Metropolitano.

Atlético Madrid vs Osasuna Apuesta 2: Ambos anotan ⭐️ @ 1.90 en Codere

Choque de ofensivas

El más de 2.5 goles en el Wanda Metropolitano es muy probable que se dé por el presente de ambos clubes, incluyendo que los dos equipos suman cuatro duelos con un gol por bando. Los locales llegan con la urgencia de una victoria de cara a lo que se viene en el torneo de liga.

Osasuna buscará reponerse de lo que fue su duelo del fin de semana, pues con esta derrota ante Espanyol ya suman dos de manera consecutiva en el torneo local. También, el over de 2.5 cuenta con una probabilidad mayor al 50%, ya que algunos análisis recientes apuntan partidos abiertos de ambos clubes en este arranque de temporada.

Conforme a lo anterior, es viable que se de un más de 2.5 goles en la capital española.

Atlético Madrid vs Osasuna Apuesta 3: ⭐️Más de 2.5 goles en Codere

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