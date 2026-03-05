Atlético de Madrid vs Real Sociedad Apuestas LaLiga | 07/03/2026

+

🚀Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Gana Atlético y más de 1.5 goles⭐ @ 1.90 en Sportium

Si marcan ambos equipos ⭐ @ 1.80 en Sportium

Mitad con más goles 2ª mitad⭐ @ 1.92 en Sportium

Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 3-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Getafe vs Betis son cortesía de Sportium, correctas a 05/03/26 a las 17:00 y sujetas a cambios.

🔍Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Atlético de Madrid recibe a la Real Sociedad tras caer goleado frente al Barcelona, en un golpe anímico que contrastó con su reciente clasificación a la final de la Copa del Rey. El resultado dejó dudas, especialmente por la forma en que el equipo perdió solidez defensiva.

A pesar de contar con una ventaja cómoda en la eliminatoria copera, el conjunto de Diego Simeone estuvo cerca de desperdiciarla en un partido para el olvido. La desconcentración y los errores puntuales casi le cuestan caro, evidenciando cierto desgaste competitivo.

Es claro que el Atlético mantendrá su foco principal en la Copa del Rey y en la Champions League, torneos donde aún conserva opciones reales de título. Con poco más en juego en liga que asegurar el tercer puesto, la prioridad parece estar definida.

Ante este panorama, el duelo frente a la Real Sociedad podría afrontarse con una gestión más estratégica de esfuerzos. El conjunto donostiarra llega cómodo en la octava posición, con la mirada puesta en los puestos de competiciones europeas.

Sin embargo, la Real Sociedad deberá mostrar mayor consistencia en sus resultados si quiere dar caza al Celta de Vigo. La irregularidad reciente ha frenado su ascenso, y este compromiso representa una oportunidad clave para recortar distancias.

🥅Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Sorloth, Álvarez.

Posible alineación Real Sociedad:

Remiro, Aramburu, Zubeldía, Caleta-Car, Gómez; Guedes, Gorrotxategi, Turrientes, Zakharyan; Oyarzabal, Soler.

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Gana Atlético y más de 1.5 goles⭐ @ 1.90 en Sportium

Tres victorias consecutivas como local hacen que Atlético de Madrid se muestre como claro favorito para ganar el partido. El equipo ha recuperado solidez en casa y su rendimiento reciente respalda esa condición.

Si bien la Real Sociedad no es un mal visitante, este compromiso podría resultarle especialmente exigente. No solo por el contexto actual, sino porque ha perdido tres de las últimas cuatro veces que ha visitado al Atlético, un escenario que históricamente le ha costado.

Además, el conjunto madrileño ha mostrado un alto nivel ofensivo en casa, con tres partidos consecutivos anotando cuatro goles. Por ello, la probabilidad de superar la barrera del 1.5 goles es más que probable, y una apuesta combinada se presenta, sin duda, como una gran opción.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Si marcan ambos equipos ⭐ @ 1.80 en Sportium

Se enfrentan dos equipos que llegan con un buen promedio goleador y con una tendencia clara a disputar partidos abiertos, con ocasiones para ambos lados. Tanto Atlético de Madrid como la Real Sociedad han mostrado una propuesta dinámica, priorizando el ataque y asumiendo riesgos.

El Atlético ha recibido gol como local en cuatro de sus últimos cinco partidos en casa, un dato que refleja cierta vulnerabilidad defensiva pese a su fortaleza ofensiva. Esa combinación suele derivar en encuentros de ida y vuelta.

Por su parte, la Real Sociedad ha logrado anotar en sus últimos cinco partidos como visitante, confirmando su capacidad para generar peligro fuera de casa. Con estos antecedentes, un escenario de partido con propuestas ofensivas de ambos lados luce como el desenlace más probable.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Mitad con más goles 2ª mitad⭐ @ 1.92 en Sportium

Atlético de Madrid marca más goles como local en el segundo tiempo, una tendencia que encaja con lo mostrado recientemente: partidos abiertos, alta producción ofensiva y cierta fragilidad defensiva en casa.

Esa dinámica suele provocar encuentros que se rompen tras el descanso, cuando los espacios aparecen y el ritmo se intensifica.

Del mismo modo, la Real Sociedad anota más goles como visitante en el segundo tiempo, reforzando la idea de un complemento con mayor protagonismo ofensivo.

Con ambos equipos acostumbrados a generar ocasiones y a recibir goles, el alto promedio goleador y las tendencias recientes apuntan a un segundo tiempo con más anotaciones que el primero.