Atlético de Madrid vs Real Betis Apuestas LaLiga | 08/02/2026

👑Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Real Betis

Gana Atlético y más de 1.5 goles⭐ @ 1.80 en Codere

Atlético marca en ambas partes ⭐ @ 2.25 en Codere

Múltiples resultados 1:0, 2:0 o 3:0⭐ @ 3.20 en Codere

Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 2-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Atlético de Madrid vs Real Betis son cortesía de Codere, correctas a 07/02/26 a las 10:40 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Tan solo tres días después de haber disputado los cuartos de final de la Copa del Rey, Atlético y Betis se vuelven a enfrentar, en un nuevo capítulo de un cruce reciente y todavía muy presente.

Aquel duelo copero dejó clara la amplia superioridad del equipo de Simeone, que goleó y eliminó al Betis con un contundente 5-0, un resultado que marcó diferencias en todas las líneas.

En esta ocasión, nuevamente como local, el Atlético parte como amplio favorito, no solo por el rival, sino por su gran rendimiento en el Metropolitano, donde se muestra sólido, intenso y muy efectivo.

La realidad es distinta para el Betis, que deberá reponerse de esta dura caída y encontrar soluciones tras un mal partido que terminó costándole la eliminación en Copa.

El equipo de Pellegrini llegará a Madrid con la tarea de defender el quinto lugar en la tabla y tratar de revertir este momento complicado, en un escenario exigente y ante un rival que llega en plena confianza.

⚽Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Real Betis

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Álvarez

Posible alineación Real Betis:

Adrián, Ruibal, Bartra, Llorente, Gómez; Deossa, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli, Ávila

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Betis: Gana Atlético y más de 1.5 goles⭐ @ 1.80 en Codere

La solvencia del Atlético en casa por LaLiga ha sido impresionante esta temporada. El equipo rojiblanco suma diez victorias, un empate y ninguna derrota como local, encadenando además diez triunfos consecutivos ante su afición.

Este dominio se potencia al enfrentar a un Betis que llega con tres derrotas consecutivas como visitante, mostrando dificultades lejos de casa. El contexto del partido inclina claramente las probabilidades a favor del conjunto local.

Además, el Atlético promedia 2 goles por partido en casa, lo que refuerza un escenario favorable en el marcador. Por ello, una apuesta combinada con victoria local y más de 1.5 goles se presenta como una muy buena opción.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Betis: Atlético marca en ambas partes ⭐ @ 2.25 en Codere

Con 38 goles anotados en total, el Atlético muestra un reparto muy equilibrado: 18 goles en el primer tiempo y 20 en el segundo. Estos números reflejan que el equipo de Simeone tiene capacidad para marcar en cualquier momento del partido.

Además, en varios encuentros como local, el Atlético ha logrado anotar en ambos tiempos, firmando resultados importantes e incluso abultados en el Metropolitano. Su regularidad ofensiva en casa es un factor clave.

Ante un Betis que no resulta fiable fuera de casa, este escenario toma aún más fuerza. Que el Atlético marque en ambos tiempos aparece como una posibilidad interesante para tener en cuenta.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Betis: Múltiples resultados 1:0, 2:0 o 3:0⭐ @ 3.20 en Codere

A la amplia posibilidad de victoria del Atlético se suma la opción de mantener el arco en cero, un escenario que refuerza aún más el favoritismo local para este encuentro.

El conjunto rojiblanco llega tras sus dos últimas victorias en casa sin recibir goles, mostrando una solidez defensiva muy marcada cuando juega como local y controla el ritmo del partido.

Además, en 3 de los últimos 5 partidos en los que recibió al Betis, el Atlético no encajó goles, y en los encuentros restantes el Betis apenas logró anotar uno.

Con una probabilidad ofensiva baja del conjunto verdiblanco y la gran solvencia defensiva del Atlético, marcar en el Metropolitano se presenta como un reto muy complicado.