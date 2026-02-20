Atlético de Madrid vs Espanyol apuestas LaLiga | 21/02/2026

+

Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Espanyol

Gana Atlético y menos de 2.5 goles⭐ @ 3.25 en Luckia

No marcan ambos equipos ⭐ @ 1.75 en Luckia

Mitad con más goles 2ª mitad⭐ @ 2.17 en Luckia

Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 2-0.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Atlético de Madrid espera recuperar su solidez en casa recibiendo a un Espanyol que atraviesa una profunda crisis. El conjunto rojiblanco sabe que el Metropolitano debe volver a ser un fortín si quiere sostener sus aspiraciones en la recta final de la temporada.

El Atlético ha mostrado fuertes contrastes en sus últimos resultados. Fue capaz de golear al Real Betis en copa y luego caer ante el mismo rival en liga, reflejando una irregularidad que ha marcado su campaña.

También sorprendió con una contundente goleada frente al Barcelona, para después tropezar ante el Rayo Vallecano. Esta montaña rusa de resultados convierte al equipo en un conjunto indescifrable, capaz de lo mejor y lo peor en cuestión de días.

Pese a ello, el Atlético mantiene el objetivo claro de asegurar su cupo a la Champions League vía liga, sin descuidar su ambición de levantar la Copa del Rey. La doble competencia exige regularidad, algo que necesita recuperar cuanto antes.

Por su parte, el Espanyol acumula siete partidos sin ganar en liga. Aunque un empate le permitió cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas, la falta de puntos lo mantiene al borde de salir de puestos europeos. El equipo no logra reaccionar y su nivel genera dudas; ante un Atlético con mejor rendimiento como local, será difícil imaginar una mejora significativa en esta visita.

Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Espanyol

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Cardoso, Koke, González, Sorloth, Álvarez

Posible alineación Espanyol:

Dmitrovic, El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Lozano, Pickel, Ngonge, Expósito, Milla, Fernández

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Espanyol: Gana Atlético y menos de 2.5 goles⭐@ 3.25 en Luckia

Pese a algunos tropiezos recientes, incluso jugando como local, el momento del Atlético de Madrid sigue siendo claramente superior al del Espanyol, que atraviesa una crisis prolongada. La irregularidad rojiblanca no opaca que su nivel competitivo y plantilla están varios escalones por encima del conjunto visitante.

El Atlético puede llegar con un rendimiento de juego superior y la intención firme de recuperar sus buenos números en casa. Aunque viene de una goleada destacada frente al Barcelona, no necesariamente esperamos un partido abierto, sino más bien uno donde imponga control y jerarquía.

De hecho, los antecedentes directos y el contexto actual invitan a pensar en un encuentro cerrado. Por eso, creemos que el Atlético puede quedarse con la victoria, pero en un escenario de pocos goles y margen corto en el marcador.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Espanyol: No marcan ambos equipos ⭐@ 1.75 en Luckia

Ante la posibilidad de un partido cerrado, la opción de que ambos equipos marquen pierde fuerza. Atlético de Madrid encadena cinco partidos consecutivos en los que no se cumplió el ambos marcan, reflejando encuentros más controlados y con marcadores ajustados.

Además, los recientes empates entre Atlético de Madrid y Espanyol refuerzan la idea de un duelo con pocas ocasiones claras. En este contexto, es probable que al menos uno de los dos equipos se quede sin anotar.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Espanyol: Mitad con más goles 2ª mitad⭐ @ 2.17 en Luckia

Tanto Atlético de Madrid como Espanyol muestran una tendencia marcada a anotar en los segundos tiempos. Sus partidos suelen romperse tras el descanso, cuando los espacios aparecen y el ritmo aumenta.

Atlético tuvo dificultades para marcarle a Rayo Vallecano y a Real Betis en liga, lo que refuerza la idea de un primer tiempo cerrado y muy táctico. Sin embargo, en la segunda mitad podría abrirse más el juego si el marcador obliga a asumir riesgos.

Aunque Espanyol concentra una buena parte de sus goles en los segundos tiempos, su momento ofensivo no es el mejor. Por eso, aun con ese patrón estadístico, vemos complicado que logre marcar ante un Atlético que suele ajustar mejor en los tramos decisivos.