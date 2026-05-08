Atlético Madrid vs Celta de Vigo apuestas LaLiga | 09/05/2026

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👑Mejores apuestas Atlético Madrid vs Celta de Vigo

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Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 2-1.

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📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo en el cierre de LaLiga con una sensación de desilusión. El equipo de Diego Simeone no logró clasificar a la final de la Liga de Campeones de Europa, dejando un golpe importante.

A esto se suma la derrota en la final de la Copa del Rey, dos caídas que dejan al equipo sin opciones de pelear por títulos en este tramo final.

El Atlético cierra una temporada en la que compitió bien, pero no fue decisivo cuando más importaba. Esa falta de contundencia en momentos clave terminó marcando su camino.

Ahora el objetivo es asegurar la mejor posición posible en liga. La pelea por el tercer lugar sigue abierta, aunque el Villarreal ha tomado ventaja en jornadas recientes.

Por su parte, el Celta llega tras cortar una racha de tres derrotas. Defiende su sexto puesto ante la presión del Getafe y el Athletic Club, y una victoria lo acerca a la Conference League.

⚽Posibles Alineaciones Atlético Madrid vs Celta de Vigo

Posible alineación Atlético de Madrid:

Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Álvarez.

Posible alineación Celta de Vigo:

Radu; Nuñez, Lago, Rodriguez; Carreira, Moriba, López, Rueda; Álvarez, Aspas, Jutgla.

1er Pronóstico Atlético Madrid vs Celta de Vigo: Gana Atlético ⭐ @ 2.10 en Bwin

Pese al golpe anímico que significó la eliminación de la Liga de Campeones de Europa, el Atlético de Madrid tiene un panorama favorable para este partido. Llega con dos victorias consecutivas en LaLiga, mostrando solidez y buen nivel en el ámbito local.

Además, los antecedentes recientes también juegan a su favor, ya que ha ganado tres de las últimas cuatro veces que recibió al Celta de Vigo. En casa, el Atlético suele imponerse con autoridad ante un rival al que le cuesta competir en este escenario.

Por su parte, el Celta atraviesa un momento complicado como visitante, con tres derrotas consecutivas fuera de casa. A esto se suma que no logra vencer al Atlético en condición de visitante desde 2016, una racha que refleja la dificultad histórica de este enfrentamiento.

2° Pronóstico Atlético Madrid vs Celta de Vigo: Atlético total goles más de 1.5 ⭐ @ 1.87 en Bwin

Los 38 goles en 17 partidos como local reflejan el gran momento ofensivo del Atlético de Madrid en LaLiga. Este registro le permite mantener un promedio cercano a los dos goles por partido en casa, consolidándose como un equipo fiable de cara al arco.

No hay duda de que la capacidad ofensiva del equipo de Diego Simeone ha mejorado respecto a temporadas pasadas. Viene de marcarle dos goles al Valencia y tres al Athletic Club, mostrando contundencia y variedad en ataque.

Por eso, ante un rival vulnerable como el Celta de Vigo, es razonable esperar que el Atlético anote al menos dos goles. Se presenta como una opción interesante de apuesta, ya sea individual o combinada con alternativas de menor riesgo.

3er Pronóstico Atlético Madrid vs Celta de Vigo: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles⭐ @ 1.98 en Bwin

Así como el Atlético de Madrid ha incrementado su capacidad goleadora en LaLiga, también ha aumentado la cantidad de goles que recibe. No ha sido del todo fiable en defensa esta temporada, dejando espacios que los rivales han sabido aprovechar.

El partido más reciente ante el Athletic Club es una muestra clara de esa fragilidad. Incluso jugando como local, el Atlético ha registrado que ambos equipos marcan en 9 de sus últimos 10 encuentros en casa, una tendencia que refleja cierta inestabilidad defensiva.

Además, enfrente tendrá al Celta de Vigo, que marcha sexto en la tabla y cuenta con argumentos ofensivos para hacer daño. Todo apunta a un partido en el que el conjunto visitante también pueda encontrar oportunidades de gol.