Athletic Club vs Villarreal principales apuestas LaLiga | 12/04/2026

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👑Mejores apuestas Athletic Club vs Villarreal

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Esperamos una victoria del Athletic con un marcador de 1-0.

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📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Athletic Club recibe al Villarreal en el tramo final de LaLiga, en un partido que marca el cierre de temporada para ambos. Con poco en juego en estas últimas jornadas, el encuentro se presenta más como una prueba de orgullo que de objetivos concretos.

El conjunto vasco llega en un momento irregular, acumulando cuatro derrotas y apenas una victoria en sus últimos compromisos. Esta racha lo ha dejado estancado en la mitad de la tabla, alejándolo prácticamente de cualquier aspiración europea.

A lo largo de la temporada, Athletic no logró encontrar la consistencia necesaria en sus resultados. Esa falta de regularidad ha sido una constante que termina por condenar sus opciones, perfilando un cierre de campaña sin pena ni gloria.

Por su parte, Villarreal, aunque lejos del nivel arrollador que mostró al inicio, ha sabido mantenerse en la parte alta. El submarino amarillo ocupa el tercer lugar y tiene prácticamente asegurado su cupo a la Champions League.

Sin embargo, pese a la diferencia en la tabla, el duelo luce bastante equilibrado. Ninguno de los dos equipos llega en un estado brillante, lo que dificulta señalar un claro favorito en un partido que promete ser más parejo de lo esperado.

⚽Posibles Alineaciones Athletic Club vs Villarreal

Posible alineación Athletic Club:

Simon; Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche; Mora, Ruiz de Galarreta; Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

Posible alineación Villarreal:

Luiz Junior; Mourinho, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesaña, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze.

1er Pronóstico Athletic Club vs Villarreal: Gana Athletic Club⭐ @ 2.30 en Bwin

Con un rendimiento irregular por parte de ambos equipos, que además vienen de caer en la última jornada, optamos por analizar el historial entre ellos y sus resultados recientes. Bajo este contexto, el Athletic parte con ligera ventaja para este compromiso.

Si bien no ha mostrado un fútbol brillante, el conjunto vasco ha sabido hacerse fuerte en casa, donde suma tres victorias en sus últimos cinco partidos. A esto se añade un dato clave: también ha ganado tres de los últimos cinco encuentros en los que recibió al Villarreal.

En contraste, el Villarreal presenta un rendimiento débil como visitante, con seis derrotas en sus últimos diez partidos fuera de casa y apenas dos victorias. Además, acumula seis visitas sin ganar en San Mamés, lo que refuerza la tendencia favorable hacia el equipo local.

2° Pronóstico Athletic Club vs Villarreal: No marcan ambos equipos y menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.50 en Bwin

Cuatro partidos sin marcar en los últimos cinco reflejan un rendimiento ofensivo muy bajo por parte del Athletic. Este ha sido, quizás, el factor que más le ha perjudicado a lo largo de la temporada y, aunque mejora ligeramente en casa, sigue sin ser del todo fiable de cara al gol.

Por su parte, el Villarreal llega tras no poder anotarle al Girona, dejando una imagen de pocas oportunidades generadas y un juego ofensivo bastante limitado. Esa falta de contundencia en ataque también condiciona sus opciones en este tipo de encuentros.

Además, en los últimos tres enfrentamientos directos entre ambos equipos, ninguno ha logrado marcar y no se ha superado la barrera de los dos goles. Por cómo llegan ambos conjuntos, todo apunta a que esta tendencia podría mantenerse en este nuevo duelo.

3er Pronóstico Athletic Club vs Villarreal: 1er tiempo resultado exacto 0-0⭐ @ 3.10 en Bwin

El partido se presenta bastante parejo, tal como ha sido históricamente este enfrentamiento. Ambos equipos suelen protagonizar duelos cerrados, con pocas diferencias en el juego y marcadores ajustados que reflejan esa igualdad en el campo.

Además, la baja probabilidad de gol en ambos conjuntos refuerza esta lectura. Athletic ha mostrado serias dificultades ofensivas en sus últimos partidos, mientras que Villarreal tampoco llega con claridad ni generación constante de peligro, lo que reduce aún más las opciones de ver un marcador abultado.

Bajo este contexto, una opción interesante es que el primer tiempo finalice 0-0. La tendencia reciente entre ambos, sumada al momento actual de sus ataques, invita a pensar en un inicio cauteloso, con pocas ocasiones y mucha disputa en la mitad del campo.