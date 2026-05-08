Athletic Club vs Valencia Principales Apuestas LaLiga | 10/05/2026

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👑Mejores apuestas Athletic Club vs Valencia

Gana Athletic Club exactamente por 1 gol⭐ @ 3.60 en Luckia

Valencia menos de 0.5 goles ⭐ @ 2.30 en Luckia

Rango de goles 0-1⭐ @ 3.30 en Luckia

Esperamos una victoria del Athletic con un marcador de 1-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Athletic Club vs Valencia son cortesía de Luckia, correctas a 08/05/2026 a las 18:10 y sujetas a cambios.

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📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Athletic Club recibe al Valencia CF por la jornada 35 de LaLiga con la ilusión aún latente de alcanzar el sexto lugar y la clasificación a la Conference League. El equipo de Valverde está a solo tres puntos del Celta de Vigo, por lo que una caída de su rival directa combinada con una victoria propia lo acercaría mucho a ese objetivo.

Sin embargo, el conjunto de Bilbao ha sido irregular en su rendimiento, algo que ha marcado su temporada reciente. En sus últimos seis partidos suma tres victorias y tres derrotas, lo que deja claro que cualquier escenario es posible en este tramo final.

A pesar de esa irregularidad, el Athletic ha mostrado una mejora notable jugando en casa. San Mamés se ha convertido nuevamente en un factor importante, y ante el Valencia tendrá una gran oportunidad para imponer condiciones y sumar tres puntos clave.

Por su parte, el Valencia, aunque se mantiene en una posición relativamente cómoda, aún mira de reojo la zona de descenso. La reacción de los equipos de abajo obliga a no relajarse, y el margen de error es cada vez menor en este cierre de temporada.

El conjunto valencianista tampoco llega en su mejor momento, con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros.

Como visitante ha sido un equipo intermedio, sin grandes resultados ni caídas estrepitosas, pero ante un Athletic en crecimiento deberá dar un paso más si quiere asegurar definitivamente su permanencia.

⚽Posibles Alineaciones Athletic Club vs Valencia

Posible alineación Athletic Club:

Simon, Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche; Mora, Jauregizar; Williams, Gómez, Williams; Guruzeta

Posible alineación Valencia:

Dimitrievski, Saravia, Tárrega, Pepelu, Gaya; Rioja, Moreno, Rodríguez, Ramazani, Umar, Beltrán

1er Pronóstico Athletic Club vs Valencia: Gana Athletic Club exactamente por 1 gol⭐ @ 3.60 en Luckia

No es fácil elegir un ganador en este duelo entre el Athletic Club y el Valencia, dos equipos marcados por la irregularidad a lo largo de la temporada. Sin embargo, el rendimiento reciente del conjunto vasco invita a confiar en sus opciones, mostrando señales positivas que lo hacen partir con una ligera ventaja en este enfrentamiento.

Aun así, jugando como local, al Athletic no le ha sobrado nada. Sus victorias recientes en San Mamés han sido muy ajustadas, revolviéndose por márgenes mínimos de apenas un gol, lo que refleja lo competidos que han sido sus partidos en casa.

De hecho, esa misma tendencia se ha visto en sus dos últimos enfrentamientos como local ante el Valencia, donde se impuso por 1-0 en ambas ocasiones. El historial es bastante cerrado, y todo apunta a que, si el Athletic logra imponerse, lo hará nuevamente con una ventaja mínima.

2° Pronóstico Athletic Club vs Valencia: Valencia menos de 0.5 goles ⭐ @ 2.30 en Luckia

Los resultados recientes en casa del Athletic Club enfrentando al Valencia han sido realmente ajustados, y por el presente de ambos equipos no se esperan muchos goles. Todo apunta a un partido cerrado, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Además, el panorama parece aún más complicado para el Valencia, que ha mostrado dificultades jugando como visitante. Apenas pudo marcarle un gol al Mallorca y no logró anotar en su visita al Elche, evidenciando problemas en generación ofensiva fuera de casa.

Por su parte, el Athletic viene de ganar manteniendo su arco en cero ante Osasuna, reforzando su solidez defensiva. Sumado a que las últimas veces que venció al Valencia en casa lo hizo por 1-0, existen argumentos sólidos para pensar que el conjunto visitante podría quedarse nuevamente sin anotar.

3er Pronóstico Athletic Club vs Valencia: Rango de goles 0-1⭐@ 3.30 en Luckia

Como ya anticipábamos, se espera un partido muy cerrado y de pocos goles entre el Athletic Club y el Valencia.

La tendencia histórica respalda esta idea: en sólo uno de los últimos ocho enfrentamientos en casa del Athletic se superó la barrera de los dos goles, mientras que marcadores como el 1-0 o incluso el 0-0 han sido los más frecuentes.

Si a esto le sumamos el presente de ambos equipos, el escenario toma aún más fuerza. El Athletic ha mostrado solidez defensiva reciente y suele resolver sus partidos en casa por márgenes mínimos, mientras que el Valencia ha tenido dificultades ofensivas como visitante.

Con estos antecedentes y el contexto actual, todo indica que estamos ante una oportunidad clara de ver nuevamente un duelo de baja anotación.