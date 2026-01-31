Athletic Club vs Real Sociedad mejores apuestas LaLiga | 01/02/2026

+

🚀Mejores apuestas Athletic Club vs Real Sociedad

Gana Real Sociedad⭐ @ 3.40 en Codere

No marcan ambos equipos⭐ @ 1.85 en Codere

Mikel Oyarzabal marca gol⭐ @ 3.00 en Codere

Esperamos una victoria de la Real Sociedad con un marcador de 0-2.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Athletic Club vs Real Sociedad son cortesía de Codere, correctas a 31/01/26 a las 12:00 y sujetas a cambios.

🔎Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Un giro de 180 grados es el que han dado Athletic Club y Real Sociedad desde su último enfrentamiento el año pasado. En aquel entonces, el equipo de Bilbao peleaba en la parte alta de la tabla, mientras que los donostiarras luchaban por salir del fondo.

La realidad hoy es muy distinta para el Athletic. Tras cinco partidos consecutivos sin ganar en LaLiga, el conjunto rojiblanco ocupa la posición 13 con 24 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso.

A este momento delicado se suma la reciente eliminación en la Champions League, una clara muestra del bajo rendimiento del equipo dirigido por Ernesto Valverde. Ahora, el Athletic deberá centrarse exclusivamente en la liga y en la Copa del Rey para enderezar el rumbo.

En contraste, la Real Sociedad ha resurgido con fuerza. El equipo encadena cinco partidos sin perder y cuatro victorias consecutivas, resultados que lo han llevado hasta la octava posición de la tabla.

Este derbi refleja el enorme contraste entre ambos conjuntos en la actualidad, pero también puede marcar un punto de inflexión clave para el desarrollo de los dos equipos en lo que resta de la temporada en LaLiga.

⚽Posibles Alineaciones Athletic Club vs Real Sociedad

Posible alineación Athletic Club:

Simón, Areso, Vivian, Paredes, Boiro, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Unai Gómez, Sancet, Navarro, Guruzeta

Posible alineación Real Sociedad:

Remiro, Aramburu, Martin, Zubeldia, Muñoz, Guedes, Gorrotxategi, Turrientes, Barrenetxea, Sucic, Oyarzabal

1er Pronóstico Athletic Club vs Real Sociedad: Gana Real Sociedad⭐ @ 3.40 en Codere

A pesar de que el historial reciente respalda al Athletic en sus partidos como local frente a la Real Sociedad, lo cierto es que su momento actual es bastante crítico y su nivel de juego está lejos de su mejor versión. El conjunto bilbaíno apenas ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros en casa, reflejo de un rendimiento irregular.

Mientras tanto, la Real Sociedad llega en quizás su mejor momento de la temporada. El equipo encadena tres victorias consecutivas y muestra un nivel de juego ascendente, con mayor solidez y confianza en cada presentación.

Desde el análisis deportivo, la Real Sociedad se perfila como favorita para este derbi. Sin embargo, las casas de apuestas no la consideran tan superior, lo que convierte su cuota en una opción altamente atractiva.

2° Pronóstico Athletic Club vs Real Sociedad: No marcan ambos equipos⭐ @ 1.85 en Codere

El derbi vasco suele ser un partido muy cerrado, y los resultados recientes son prueba de ello. La intensidad y la cautela han marcado estos enfrentamientos, especialmente cuando el Athletic actúa como local.

De hecho, en solo dos de los últimos diez encuentros con el Athletic en casa ambos equipos lograron marcar. Esto hace que sea muy común ver el cero en el marcador para alguno de los dos conjuntos.

Aunque tanto Athletic como Real Sociedad vienen anotando con mayor frecuencia en sus últimos partidos, este derbi mantiene una tendencia especial que podría volver a ser determinante en el desarrollo del encuentro.

3er Pronóstico Athletic Club vs Real Sociedad: Mikel Oyarzabal marca gol⭐ @ 3.00 en Codere

La mejora ofensiva de la Real Sociedad ha sido clave para potenciar el rendimiento de sus atacantes, especialmente el de Mikel Oyarzabal, quien ha mostrado un nivel muy alto en los últimos encuentros.

Tras marcarle al Barcelona, el delantero español confirmó su gran momento con un doblete frente al Celta, siendo determinante en el frente de ataque y aprovechando la confianza del equipo.

Oyarzabal llega en racha y en excelente forma, por lo que, ante un Athletic vulnerable defensivamente, se espera que pueda volver a hacerse presente en el marcador.