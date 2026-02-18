Athletic Club vs Elche principales apuestas LaLiga | 20/02/2026

+

⭐Mejores apuestas Athletic Club vs Elche

Gana Athletic y más de 2.5 goles⭐2.05 en Sportium

Ambos equipos marcan ⭐1.90 en Sportium

Athletic gana la primera mitad ⭐ 2.20 en Sportium

Esperamos una victoria del Athletic con un marcador de 2-1.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Athletic Club vs Elche son cortesía de Sportium, correctas a 18/02/26 a las 16:40 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipo

Athletic Club recibe al Elche en una nueva jornada de La Liga en un contexto completamente opuesto para ambos equipos. Mientras uno atraviesa una etapa de crecimiento, el otro lucha por salir de una dinámica negativa que no da tregua.

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde viene recuperando terreno en la tabla y parece haber reencontrado su mejor versión. Con dos victorias consecutivas, el equipo rojiblanco ha recuperado la confianza y vuelve a mostrarse competitivo en los momentos clave.

Este repunte lo coloca nuevamente en la pelea por los puestos de clasificación europea. Sin embargo, para consolidarse en esa zona privilegiada, Athletic deberá sostener el nivel mostrado recientemente y evitar cualquier tropiezo que frene su impulso.

Por el contrario, Elche llega tras un pálido empate en casa que prolonga su mala racha. Ya son ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria, una cifra que refleja el delicado momento que atraviesa el equipo.

La situación es crítica, pues se encuentra a solo dos posiciones de la zona de descenso y no muestra señales claras de mejoría. Ahora, enfrentando a un rival en mejor forma y con mayor confianza, salir de esta racha negativa luce como un desafío especialmente complicado.

⚽Posibles Alineaciones Athletic Club vs Elche

Posible alineación Athletic Club:

Simon; Areso, Paredes, Laporte, Berchiche; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Serrano, Sancet, Williams; Guruzeta.

Posible alineación Elche:

Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Muñoz, Torró; García, Oroz, Muñoz; Budimir.

1er Pronóstico Athletic Club vs Elche: Gana Athletic y más de 2.5 goles⭐@ 2.05 en Sportium

El rendimiento ascendente de Athletic Club lo posiciona claramente como favorito frente a un Elche que viene mostrando un nivel discreto. La dinámica actual de ambos equipos marca una diferencia evidente tanto en confianza como en funcionamiento colectivo.

En los enfrentamientos directos recientes, Athletic ha ganado 2 de los últimos 3 partidos como local ante Elche, reforzando su fortaleza en casa. Además, el conjunto bilbaíno viene de imponerse en su más reciente encuentro como local por La Liga, manteniendo una línea positiva en su estadio.

Por su parte, Elche acumula tres derrotas consecutivas como visitante, recibiendo 8 goles en ese lapso, una cifra que refleja fragilidad defensiva. Con estos antecedentes, una apuesta combinada a favor de Athletic se presenta como una opción atractiva y coherente con el momento actual de ambos equipos.

2° Pronóstico Athletic Club vs Elche: Ambos equipos marcan ⭐@ 1.90 en Sportium

Más que por un gran rendimiento ofensivo, la posibilidad de que ambos marquen se sostiene principalmente en la fragilidad defensiva que han mostrado tanto Athletic Club cómo Elche. Ninguno de los dos ha logrado transmitir solidez constante en el fondo, lo que abre la puerta a un intercambio de goles.

Elche ha conseguido marcar como visitante en 9 de sus últimos 10 partidos, demostrando que, aun en momentos irregulares, encuentra la manera de anotar fuera de casa. Por su parte, Athletic ha recibido gol como local en sus últimos cinco encuentros, una tendencia que refuerza la viabilidad de este escenario.

Además, en los enfrentamientos directos recientes, ambos equipos marcaron en 3 de los últimos 5 choques. Con estos antecedentes, la opción de que ambos marquen aparece como una alternativa respaldada por los números y el contexto actual.

3er Pronóstico Athletic Club vs Elche: Athletic gana la primera mitad ⭐ @ 2.20 en Sportium

Athletic Club tiene argumentos sólidos para imponerse en el primer tiempo, especialmente jugando en casa. El equipo ha mostrado una clara intención de presionar alto desde el inicio, asumir el control del balón y generar ocasiones en los primeros minutos, una dinámica que ya le permitió irse en ventaja al descanso en su último partido como local.

Además, considerando el momento anímico y la confianza que atraviesa el conjunto rojiblanco, es lógico esperar una salida fuerte para intentar encaminar el partido desde temprano. Ante un Elche vulnerable es un escenario que vemos probable.