Aston Villa vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 24/10/26

El Aston Villa ha ganado sus últimos tres duelos como local ante el Manchester City en la Premier League. Sin embargo, los datos avanzados no sugieren que una cuarta victoria consecutiva en casa sea probable.

Mejores apuestas Aston Villa vs Manchester City

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 2.40 en Sportium

Hándicap 3 vías - Manchester City (-1) ⭐ @ 2.70 en Sportium

Gol o asistencia - Rayan Cherki ⭐ @ 1.70 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Aston Villa vs Manchester City son cortesía de Sportium, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Aston Villa 0-2 Manchester City

Pronóstico de goleadores: Manchester City: Cherki, Foden

El líder de la liga, el Manchester City, visita Villa Park para un duelo de sábado al mediodía ante los hombres de Unai Emery. Los citizens buscan asegurar su octava victoria consecutiva en la Premier League.

El Villa se ha quedado muy por debajo de las expectativas en lo que va de temporada. El campeón de la Europa League 2025/26 parece haber centrado más su atención en su participación en la Champions League. Actualmente marcha 12º, con ocho puntos de sus primeros siete partidos.

Marcar goles ha sido un problema enorme para el Villa. El conjunto promedia apenas un gol por partido en lo que va de 2026/27. Es 16º en la tabla de xG de la Premier League, con solo 8,5 xG generados frente a los 15,1 del Manchester City. Aaron Wan-Bissaka (isquiotibiales) sigue de baja, mientras que existe preocupación por el joven Johan Manzambi, que afronta una prueba de última hora para determinar su disponibilidad.

Mientras el Manchester City atraviesa serias consecuencias fuera del terreno de juego, su rendimiento dentro del campo ha sido impresionante. Siete victorias consecutivas han llevado al conjunto de Enzo Maresca a lo más alto de la clasificación.

Pese a dar descanso a varios jugadores para su duelo entre semana de Champions League ante el AEK de Atenas, los citizens golearon 5-1. Maresca parece tener a su plantilla funcionando a la perfección, aunque las lesiones empiezan a acumularse. Antoine Semenyo (pierna) está ausente este fin de semana. Por su parte, Mateo Kovacic, Matheus Nunes y Nico O'Reilly pasarán reconocimientos médicos antes del viaje a Birmingham.

Alineaciones probables Aston Villa vs Manchester City

Posible alineación del Aston Villa:

Suzuki, Maatsen, Cash, Lindelof, Mings, Gomes, Kamara, Mbaye, Alysson, Buendía, Jackson

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, O'Reilly, Fernández, Bouaddi, Cherki, Foden, Doku, Haaland

Los datos apuntan a una rara portería a cero del City

El City no ha logrado mantener su portería a cero en sus últimos once enfrentamientos con el Aston Villa. Esto convierte la apuesta por Ambos equipos anotan (No) en una selección potencialmente inesperada para el duelo de este fin de semana.

Sin embargo, los datos subyacentes del Aston Villa distan mucho de ser alentadores. Los hombres de Emery son 18º de la liga en ocasiones claras creadas (12). También son los últimos de la tabla en tiros a puerta por partido (3,1). Además, el Villa es 15º en toques en el área rival (144).

Con el City promediando un 64,3 % de posesión esta temporada, es probable que el Villa se vea limitado a incluso menos ocasiones de gol de lo habitual. Esperamos que Ambos equipos anotan (No) se cumpla, un mercado que presenta una probabilidad implícita de apenas el 41,67 %.

Aston Villa vs Manchester City Apuesta 1: Ambos equipos anotan - No @ 2.40 en Sportium

El City, candidato a ganar por al menos dos goles de diferencia

Dos de los tres partidos del City como visitante en la Premier League han terminado con victorias por diferencia de tres goles. Los citizens también ganaron 1-0 en Old Trafford pese a jugar toda la segunda parte con diez hombres.

Si, como se espera, el City logra frenar al Villa y limitar su posesión y sus ocasiones de gol, el conjunto de Maresca debería firmar otra victoria contundente. El City promedia 2,67 goles anotados por partido como visitante en 2026/27.

Si se acercan de nuevo a esa media en Villa Park, hay muchas opciones de que ganen por al menos dos goles de diferencia. Ese resultado se puede respaldar con una probabilidad implícita sorprendentemente baja del 37,04 %.

Este podría ser el pronóstico de valor dentro de nuestras predicciones para el Aston Villa vs Manchester City, sobre todo porque los datos avanzados del City respaldan su gran inicio de 2026/27. La ausencia de Johan Manzambi por lesión en el Villa también reforzaría nuestra apuesta. Manzambi ha participado en cuatro de los siete goles anotados por el Villa.

Aston Villa vs Manchester City Apuesta 2: Hándicap 3 vías - Manchester City (-1) @ 2.70 en Sportium

Cherki sigue siendo uno de los mejores del City en la Premier League

Rayan Cherki sigue siendo la opción de valor del City en el mercado de Gol o asistencia. El internacional francés cuenta con una valoración de 8,04 sobre 10 en FotMob en la Premier League. Esa cifra queda solo ligeramente por debajo del mejor valorado del City, Erling Haaland (8,08).

Cherki acumula seis contribuciones de gol en otros tantos partidos en lo que va de esta Premier League. Ha disputado 395 minutos en el campeonato, lo que supone una contribución de gol cada 66 minutos.

Podemos seguir respaldando que marque o asista este fin de semana con una probabilidad implícita modesta del 58,82 %. Con Antoine Semenyo de baja durante varias semanas, la responsabilidad recae en Cherki para ser el principal generador de juego del City.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Aston Villa vs Manchester City Apuesta 3: Gol o asistencia - Rayan Cherki @ 1.70 en Sportium

+