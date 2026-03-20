Arsenal vs Manchester City Pronóstico y Apuestas EFL Cup | 22/03/26

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🔝Mejores apuestas Arsenal vs Manchester City

Victoria del Arsenal ⭐ @ 2.30 en 888sport

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.70 en 888sport

Erling Haaland marca en cualquier momento ⭐ @ 2.40en 888sport

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Arsenal 2-1 Manchester City

Arsenal 2-1 Manchester City Predicción de goleadores: Arsenal: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres; Manchester City: Erling Haaland

El Arsenal es el verdadero protagonista esta temporada. Actualmente está en una racha de 14 partidos sin perder en todas las competiciones. Los hombres de Mikel Arteta avanzaron a los cuartos de final de la Champions League esta semana y están 9 puntos por delante en la Premier League. La Carabao Cup no es su máxima prioridad, pero podría convertirse en su primer trofeo de la campaña.

Mientras tanto, el Manchester City no ha tenido unas buenas semanas. El Real Madrid los eliminó de la UCL. Además, los empates con West Ham y Nottingham Forest afectaron sus esperanzas de título en la liga. Este fin de semana es su mejor oportunidad para ganar un trofeo esta temporada.

⚽Alineaciones Probables Arsenal vs Manchester City

Posible alineación del Arsenal:

Arrizabalaga, White, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Martinelli, Gyökeres

Posible alineación del Manchester City:

Trafford, Nunes, Khusanov, Dias, O’Reilly, Rodri, Semenyo, Foden, Reijnders, Doku, Haaland

🔥Las mejores apuestas Arsenal vs Manchester City

1er Pronóstico Arsenal vs Manchester City: Victoria del Arsenal @ 2.30 en 888sport

Pocos equipos de élite de Europa han demostrado ser tan difíciles de vencer esta campaña como el Arsenal de Mikel Arteta. Los Gunners sólo han perdido tres partidos en toda la temporada y van camino a conseguir múltiples trofeos. Confiamos en que logren el objetivo en Wembley contra un Manchester City fuera de forma.

Los londinenses están en buena forma. Solo Jurrien Timber, Martin Ødegaard y Mikel Merino están en su lista de lesionados. Solo el último es seguro que se perderá la final de este fin de semana. Han lidiado con contratiempos durante toda la temporada, así que se respaldarán a sí mismos en Wembley.

El City, por su parte, no tiene muchas bajas por lesión. Josko Gvardiol y Rico Lewis siguen fuera, pero Mateo Kovačić está de vuelta. Los Cityzens han sido inconsistentes últimamente, por lo que los Gunners llegan como favoritos a este enfrentamiento.

2ºPronóstico Arsenal vs Manchester City: Ambos equipos marcan @ 1.70 en 888sport

Hay una muy buena razón para esperar goles este fin de semana. Tanto el Arsenal como el City tienen gran cantidad de talento ofensivo a su disposición. Ninguno ha sido hermético en defensa. Siete de sus últimos nueve encuentros han visto a ambos equipos encontrar la red.

Este choque también podría traer cambios en portería por ambos lados. Kepa Arrizabalaga y James Trafford han sido los porteros titulares de Copa en sus respectivos clubes y merecen comenzar en el decisivo del domingo. Ambos porteros lo han hecho bien, pero no están al mismo nivel que David Raya y Gianluigi Donnarumma.

Se han anotado un total de 12 goles en los últimos tres partidos entre estos dos equipos. Podemos ver que ese número aumentará a medida que ambos avancen en Londres este fin de semana.

3er Pronóstico Arsenal vs Manchester City: Erling Haaland marca en cualquier momento @ 2.40 en 888sport

Aunque apoyamos al Arsenal para que se lleve el trofeo, elegir un goleador para ellos no es fácil. Sus últimos 10 goles en todas las competiciones fueron anotados por nueve jugadores diferentes. Esto demuestra su impresionante versatilidad. Viktor Gyökeres es su máximo goleador en 2025/26, pero incluso él solo tiene 16 goles en su haber.

La fuerza colectiva del Arsenal esta temporada ha sido mayor que la suma de sus partes. Eso ha contribuido enormemente a su éxito. Sin embargo, hace que sea difícil respaldar a un goleador en particular. No hay tal dilema en el City.

A pesar de su forma inconsistente como equipo, Erling Haaland ha sido un goleador regular para el lado de Manchester. Su gol contra el Real Madrid a mitad de semana fue su 30.º de la temporada y su 154.º con los colores del City. Aunque podría terminar en el lado perdedor este fin de semana, el noruego podría volver a anotar.