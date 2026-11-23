Nuestro analista de apuestas espera contribuciones de gol de Viktor Gyokeres y Eberechi Eze en una sólida victoria del Arsenal.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Arsenal 2-0 Borussia Dortmund

Arsenal 2-0 Borussia Dortmund Pronóstico de goleadores: Arsenal: Eberechi Eze, Martin Odegaard

El Arsenal dejó escapar puntos en la Premier League por solo la segunda vez esta temporada el sábado. Los Gunners no estuvieron en su mejor nivel en un empate 2-2 ante el Newcastle en St James' Park. Sin embargo, todavía mantienen una ventaja de seis puntos en la cima de la tabla.

El Arsenal también atraviesa un buen momento en Europa, con 10 puntos de sus primeras cuatro jornadas de Champions League. Un puesto entre los ocho primeros es el objetivo claro. El Borussia Dortmund persigue la misma meta, tras haber ganado tres de sus cuatro partidos europeos hasta el momento.

El equipo de Niko Kovac también lidera su liga doméstica. Felix Nmecha anotó en el triunfo 1-0 del BVB como visitante ante el Borussia Monchengladbach durante el fin de semana. Siguen invictos esta temporada en la máxima categoría alemana.

Alineaciones probables Arsenal vs Borussia Dortmund

Posible alineación del Arsenal:

Kepa, White, Konsa, Gabriel, Hincapie, Lewis-Skelly, Rice, Madueke, Odegaard, Eze, Gyokeres

Posible alineación del Borussia Dortmund:

Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson, Bellingham, Beier, Silva

La defensa del Arsenal, de nuevo sólida

El Arsenal sigue desafiando la tendencia general en una era en la que la Champions League está generando muchos goles. Mientras la mayoría de los demás grandes equipos anotan y conceden en abundancia, los Gunners pueden contar con una defensa sólida como una roca.

El equipo de Mikel Arteta solo ha encajado tres goles en la presente edición de la competición, el mejor registro de todos. También lideran la Premier League en este apartado, con apenas 0,64 goles encajados por cada 90 minutos esta temporada. Han permitido solo 7,6 xG en la liga inglesa, con comodidad el mejor dato de la categoría.

El Borussia Dortmund afronta el partido con una duda por lesión en Serhou Guirassy. El delantero de 30 años ha marcado cuatro de los siete goles de su equipo en esta Champions League. Sin embargo, solo ha disputado 34 minutos en todas las competiciones durante noviembre.

Con los visitantes posiblemente sin su principal amenaza goleadora, la zaga del Arsenal será difícil de superar. Apostar por la victoria de los locales sin encajar parece ofrecer valor, con una probabilidad implícita del 44 %.

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Un gol de Eze para encaminar la victoria local

El Arsenal va a necesitar contribuciones de gol repartidas por todo el campo si quiere llegar lejos en Europa esta temporada. No cuenta con un rematador verdaderamente de élite en punta. Sin embargo, futbolistas como Eze pueden ayudar a compensar esa carencia.

El jugador de 28 años es el único del Arsenal que ha marcado más de una vez en lo que va de esta edición de la competición. Eze también abrió el marcador con un gol en el minuto 33 ante el Newcastle el sábado. Al no haber participado con Inglaterra durante el parón internacional, debería llegar fresco a este duelo.

El exjugador del Crystal Palace ha promediado 2,5 tiros por partido en esta Champions League. Supone un incremento notable respecto a los 1,1 intentos por encuentro que registró en su primera campaña europea. El mercado de que Eze vuelva a anotar en este partido puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 33 %.

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Gyokeres, llamado a aportar desde el perfil creativo

Aunque solo ha sido titular una vez en la Premier League esta temporada, Gyokeres ha tenido un papel destacado en Europa. El delantero sueco ha sido titular en tres de los cuatro partidos de Champions League del Arsenal. Tiene buenas opciones de volver al once aquí.

Pese a la relativa falta de minutos, Gyokeres ha seguido aportando contribuciones positivas. Marcó y dio una asistencia en el triunfo 2-1 del Arsenal ante el Slavia de Praga en la jornada 4. El jugador de 28 años también firmó dos goles y una asistencia durante el reciente parón internacional con su selección.

Gyokeres ha desempeñado un rol más creativo esta temporada, y también dio una asistencia ante el Bayern de Múnich en octubre. El delantero ha generado goles en cuatro de sus últimos nueve partidos entre club y selección. Dado ese rendimiento, apostar por una asistencia del ariete del Arsenal podría ser la opción más acertada este martes por la noche.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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