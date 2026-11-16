Nuestro experto en apuestas comparte sus predicciones para este amistoso entre Argentina y Costa Rica. Es probable que Argentina se recupere.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Argentina 3-0 Costa Rica

Argentina 3-0 Costa Rica Pronóstico de goleadores: Argentina: Nico Paz, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni

La era post-Lionel Messi de Argentina no pudo empezar peor. Uruguay le ganó 2-1 en Buenos Aires. Afortunadamente, La Albiceleste tiene la oportunidad de redimirse, esta vez en Córdoba. El equipo de Lionel Scaloni fue quizás desafortunado al perder, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones que generó ante el portero uruguayo.

Sin embargo, Scaloni espera que su equipo pueda pasar página rápidamente tras esa derrota y demostrar que no son un equipo de un solo hombre. La última vez que Argentina sufrió dos derrotas consecutivas fue en octubre de 2016.

La ventana internacional anterior de Costa Rica fue un éxito. Fue tan positiva que la dirigencia decidió nombrar a Bryan Ruiz entrenador permanente. Sin embargo, las victorias de Los Ticos ante Haití y Nicaragua ya son un recuerdo lejano, sobre todo tras la derrota en su último partido.

El equipo de Ruiz sufrió una derrota por 2-0 ante Ecuador, lo que genera dudas de cara a esta visita a Argentina. La realidad es que Costa Rica ha estado en mal momento en general, y esas dos victorias ahora parecen anomalías. Aun así, tras la victoria de Uruguay el fin de semana pasado, los visitantes deberían confiar en sí mismos para dar la sorpresa.

Alineaciones probables Argentina vs Costa Rica

Posible alineación de Argentina:

Rulli, Montiel, Balerdi, L. Martínez, Medina, E. Fernández, Palacios, Mac Allister, Paz, Prestianni, Álvarez

Posible alineación de Costa Rica:

Sequeira, Myrie, Vargas, Calvo, J. Mora, Borges, C. Mora, López, Soto, Alcocer, Ugalde

Paz, la chispa creativa

Con Lionel Messi habiendo puesto fin a su carrera internacional, Argentina siente la ausencia de su extraordinario talento y creatividad. Marcar goles y crear algo de la nada eran la norma con Messi, pero esas responsabilidades ahora deben repartirse. Julián Álvarez ya ha dado un paso al frente con un gol en el último partido.

Nico Paz es otro jugador a seguir de cerca. El centrocampista del Como no vio puerta en sus últimas dos salidas con su club y su selección, pero sigue siendo una amenaza importante. Paz ha marcado cinco goles en sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

También ha sido excelente en el aspecto creativo, asistiendo cinco goles a sus compañeros durante esa racha. A pesar de no marcar la semana pasada, Paz registró tres disparos y falló una gran ocasión con un xG (goles esperados) de 0,38. El futbolista de 21 años ha estado en una forma increíble esta temporada, por lo que merece la pena apostar por una asistencia o un gol suyo en este encuentro.

Argentina vs Costa Rica Apuesta 1: Jugador que marca o asiste - Nico Paz @ 1.51 en 1xBet

El tres es el número de los anfitriones

Argentina cuenta con mucha calidad en toda su plantilla, especialmente en zonas de ataque. A pesar de las bajas de Lautaro Martínez y Nico González por lesión, esperamos plenamente que el equipo local esté en su mejor versión aquí. Sin contar la derrota anterior y la final del Mundial, Argentina ha marcado más de dos goles en siete de sus últimos ocho partidos.

En la gran cita mundialista, el equipo de Lionel Scaloni marcó exactamente tres goles en cinco de sus siete partidos. Desde el torneo, ha marcado como mínimo tres goles en tres de sus últimos cuatro amistosos internacionales (75 %). Eso son malas noticias para los visitantes, que encajaron al menos tres goles en cuatro de sus últimos ocho partidos.

Además, el equipo local marcó exactamente tres goles en su encuentro más reciente ante Costa Rica en 2024. Tres de sus últimos cuatro enfrentamientos directos vieron a la Albiceleste marcar tres goles en el día. Por ello, conviene considerar que el subcampeón del Mundial 2026 marque más de dos goles el miércoles.

Argentina vs Costa Rica Apuesta 2: Total Argentina - Más de 2,5 goles @ 1.67 en 1xBet

Argentina, acostumbrada a victorias por amplio margen

El equipo de Scaloni ha tenido una racha increíble. Ha perdido solo dos de sus últimos 19 partidos y salió victorioso en 17 de ellos. Esa derrota ante Uruguay la semana pasada fue su primera derrota en casa en tres años, lo que demuestra su fortaleza habitual en su terreno. Mientras tanto, los visitantes parecen haber vuelto a una mala racha de resultados.

Costa Rica ha ganado solo dos de sus últimos 11 partidos y ha perdido nueve de ellos. Su registro más amplio es igualmente preocupante, con solo tres victorias en sus 17 partidos internacionales anteriores, desde junio de 2025. Los visitantes también han tenido dificultades fuera de casa, ganando solo uno de sus últimos 11 desplazamientos.

Argentina también tiene ventaja en el historial de enfrentamientos directos, habiendo ganado cinco de siete duelos y sin sufrir nunca una derrota. El anfitrión ha visto cómo nueve de sus últimos 10 partidos superaron los 2,5 goles. Además, ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos internacionales por al menos dos goles de diferencia. Por último, en solo uno de los últimos seis partidos de Costa Rica marcaron ambos equipos, lo que nos hace pensar que una victoria local sin encajar es una opción a considerar.

Argentina vs Costa Rica Apuesta 3: Hándicap a tres bandas - Argentina gana con hándicap -2 @ 2.02 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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