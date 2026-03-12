Alavés vs Villarreal Principales Apuestas LaLiga | 13/03/2026

+

🚀Mejores apuestas Alavés vs Villarreal

Gana Alavés o empate y más de 1.5 goles ⭐ @ 2.25 en Codere

Marcan ambos equipos ⭐ @ 1.85 en Codere

Lucas Boyé anota durante el partido⭐@ 3.00 en Codere

Esperamos un empate con un marcador de 1-1.

🔍Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Alavés atraviesa un momento complicado tras cinco partidos consecutivos sin ganar, una racha que lo ha vuelto a acercar peligrosamente a la zona de descenso. La situación llega justo antes de una jornada exigente, en la que deberá enfrentarse a un Villarreal que se mantiene sólido en la parte alta de la tabla.

Tras haber encontrado cierto respiro durante enero, Alavés no supo lo que es ganar a lo largo de febrero. La falta de resultados volvió a apretar la lucha por la permanencia y ahora el margen es mínimo en la clasificación.

De hecho, el conjunto vasco está a solo dos puntos y dos puestos de la zona de descenso, una situación que terminó costándole el cargo a Eduardo Coudet. Pese al cambio en el banquillo, el equipo llega además tras dos derrotas consecutivas, por lo que una reacción inmediata se vuelve urgente.

En contraste, Villarreal continúa firme en los puestos de La Liga que otorgan clasificación a la Champions League. El conjunto amarillo mantiene un pulso directo por el tercer lugar con el Atlético de Madrid, ambos con 54 puntos y escoltando a los líderes.

Con el foco puesto únicamente en la liga, Villarreal buscará sostener su regularidad en el tramo final del campeonato. El objetivo es claro: asegurar su cupo a Champions y cerrar una temporada liguera exitosa, consolidándose entre los mejores equipos del torneo.

⚽Posibles Alineaciones Alavés vs Villarreal

Posible alineación Alavés:

Sivera, Tenaglia, Benavidez, Pacheco, Castro, Hidalgo, Blanco, Guridi, Aleña, Martínez, Boyé.

Posible alineación Villarreal:

Luiz Junior; Mourino, Navarro, Marín, Cardona, Pepe, Comesaña, Gueye, Moleiro, Pérez, Mikautadze.

1er Pronóstico Alavés vs Villarreal: Gana Alavés o empate y más de 1.5 goles ⭐ @ 2.25 en Codere

Aunque Villarreal se presenta como el favorito para quedarse con la victoria, algunos resultados recientes invitan a poner en duda ese favoritismo. El conjunto amarillo no llega con los mejores registros lejos de casa, lo que abre la puerta a un partido más equilibrado de lo que sugiere la tabla.

En ese sentido, Villarreal solo ha logrado una victoria en sus últimos seis partidos como visitante, una cifra que refleja ciertas dificultades fuera de su estadio. Además, históricamente visitar al Alavés tampoco le ha resultado sencillo, ya que ha perdido tres de sus últimas cuatro visitas al campo del conjunto vasco.

Mientras tanto, aunque el Alavés no atraviesa su mejor momento, el equipo ha mostrado un rendimiento aceptable como local.

Sumado a las tendencias recientes entre ambos clubes, el escenario abre la posibilidad de una sorpresa, por lo que una doble oportunidad a favor de Alavés combinada con más de 1.5 goles aparece como una alternativa interesante.

2° Pronóstico Alavés vs Villarreal: Marcan ambos equipos ⭐ @ 1.85 en Codere

Los números recientes sugieren que este puede ser un partido con goles de ambos lados. De hecho, ese escenario ya se presentó en cuatro de las últimas cinco ocasiones en las que Villarreal visitó a Alavés, lo que refleja una tendencia clara cuando estos equipos se enfrentan en campo del conjunto vasco.

Además, Alavés suele anotar con frecuencia cuando juega en casa, mientras que Villarreal también mantiene una producción ofensiva constante como visitante.

Este escenario de goles de ambos equipos se dio en tres de los últimos cuatro partidos de Alavés como local, y en la misma cantidad de encuentros de Villarreal como visitante, por lo que desde distintos ángulos la tendencia vuelve a ser favorable para esperar goles de ambos lados.

3er Pronóstico Alavés vs Villarreal: Lucas Boyé anota durante el partido⭐@ 3.00 en Codere

Cuatro goles en los últimos tres partidos son credenciales suficientes para confiar en un delantero que atraviesa un gran momento goleador, incluso pese a la situación complicada de su equipo. El atacante argentino llega con confianza y se ha convertido en la referencia ofensiva más clara.

Lucas Boyé ya había logrado un doblete ante Girona hace dos jornadas y repitió la misma cifra en la fecha más reciente frente al Valencia. Aunque esos goles no fueron suficientes para asegurar el resultado, sí reflejan el gran estado de forma del delantero.

El atacante argentino es hoy la principal carta ofensiva de Deportivo Alavés, un equipo que suele tomar la iniciativa cuando juega en casa. Ese planteamiento seguramente volverá a generar oportunidades para su mejor delantero, que buscará extender su racha goleadora.