Nuestro experto en apuestas espera una segunda parte entretenida con gol de un extremo que brilló con España en el parón internacional.

Mejores apuestas Alavés vs Atlético de Madrid

Primera mitad - Empate ⭐ @ 2.30 en Gran Madrid

Total - Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.80 en Gran Madrid

Goleador en cualquier momento - Álex Baena ⭐ @ 2.90 en Gran Madrid

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Alavés 1-2 Atlético de Madrid

Alavés 1-2 Atlético de Madrid Pronóstico de goleadores: Alavés: Lucas Boyé - Atlético Madrid: Álex Baena, Jonathan David

El Alavés firmó un buen arranque de temporada, sumando 10 puntos de sus primeros cuatro partidos. Lucas Boyé, Toni Martínez y Mariano Díaz han aportado goles en ataque para el conjunto de Quique Sánchez Flores. Sin embargo, su forma reciente ha bajado, con derrotas ante el Racing de Santander y el Valencia. Después empataron 0-0 en Bilbao.

La campaña del Atlético de Madrid ha seguido la trayectoria contraria. Los de Diego Simeone han llevado su impulso hasta el parón internacional. Los Rojiblancos han ganado sus tres partidos anteriores en LaLiga, marcando nueve goles en ese periodo. Fueron 2-1 vencedores en el derbi ante el Real Madrid en su última salida, con tantos de Alejandro Grimaldo y Jonathan David.

Alineaciones probables Alavés vs Atlético de Madrid

Posible alineación del Alavés:

Sivera, Jonny, Valentini, Tenaglia, Rebbach, D. Suárez, Blanco, Ibáñez, Pérez, Boyé, T. Martínez

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Hancko, Le Normand, Pubill, Lookman, Hjulmand, Llorente, Simeone, Baena, Kang-in, J. David

Un primer tiempo que acabará sin goles

Los últimos partidos del Atlético de Madrid han seguido un patrón similar, con la mayor parte de la acción llegando tras el descanso. Tres de sus cuatro duelos de liga más recientes han llegado sin goles al descanso. Solo uno de los últimos 14 goles anotados en sus partidos de LaLiga llegó en la primera parte.

Cuatro de los últimos cinco partidos del Atlético de Madrid, incluido su desplazamiento de Champions League a Liverpool, llegaron igualados al descanso. Sin embargo, ninguno de esos encuentros terminó en tablas.

Respaldar el empate al descanso en este partido luce bien con una probabilidad implícita de alrededor del 43 % entre las casas de apuestas. El Alavés todavía no ha encajado un gol en la primera mitad como local esta temporada. La mitad de sus partidos de liga en Vitoria han llegado 0-0 al minuto 45.

Alavés vs Atlético de Madrid Apuesta 1: Primera mitad - Empate @ 2.30 en Gran Madrid

Toda la acción se espera en la segunda parte

Pese a la posibilidad de una primera mitad cauta, este partido debería acabar produciendo mucha acción. El Alavés ha sido una amenaza en ataque esta temporada, promediando 1,57 goles por partido. Esa cifra sube a 2,25 goles por 90 minutos como local.

Boyé ha marcado cuatro goles en cuatro apariciones como local esta temporada para el Alavés. El Alavés es sexto con 10,0 xPTS (puntos esperados). Sin embargo, el equipo local tiene vulnerabilidades defensivas. Desde la llegada de Sánchez Flores en marzo, han encajado en el 74 % de sus partidos de liga.

El Atlético de Madrid todavía se está adaptando a los cambios en su defensa esta temporada. Cada uno de sus últimos siete partidos terminó con más de 2,5 goles. Respaldar que se repita esa tendencia ofrece valor aquí, con una probabilidad implícita del 55,6 %.

Alavés vs Atlético de Madrid Apuesta 2: Total - Más de 2.5 goles @ 1.80 en Gran Madrid

La gran forma de Baena continuará en Vitoria

Álex Baena ha sido una de las grandes figuras del Atleti esta temporada. El centrocampista sufrió en su primera campaña en el Estadio Metropolitano y aparentemente no terminó de convencer al técnico Diego Simeone. Por eso sorprendió ver al futbolista de 25 años consolidarse como titular con España en el Mundial.

Un gol y una asistencia en siete partidos en esa competición ayudaron al exjugador del Villarreal a recuperar su mejor versión. Comenzó la nueva temporada lleno de confianza, con cuatro goles en siete partidos de liga. Sumó un gol y dos asistencias en menos de 200 minutos sobre el césped con España durante el parón internacional.

Baena promedia además 2,1 tiros por partido con una tasa de conversión del 26,7 %. Tiene libertad para sumarse al ataque y jugar algo retrasado respecto al delantero en ciertos momentos. Su excelente golpeo de balón lo convierte en una amenaza a balón parado. Esperamos que Baena vea puerta en este partido, un pronóstico Alavés vs Atlético de Madrid que apunta a una probabilidad implícita de alrededor del 34,5 % entre las casas de apuestas.

Alavés vs Atlético de Madrid Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Álex Baena @ 2.90 en Gran Madrid

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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