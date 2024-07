Pronóstico Uzbekistán vs España Apuestas Olimpiadas | 24/07/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Uzbekistán vs España por las Olimpiadas 2024 el 24/07/24

La selección española U23 de fútbol masculino inaugura los Juegos Olímpicos de París 2024 este miércoles a las 15:00 horas en el Parque de los Príncipes enfrentándose a Uzbekistán en el inicio del Grupo C, que comparten con Egipto y República Dominicana.

El equipo de Santi Denia buscará su segundo oro olímpico tras el conseguido en Barcelona '92, y llega tras obtener la medalla de plata en Tokio 2020, cuando el seleccionado dirigido en aquel entonces por Luis de la Fuente cayó en la final ante Brasil 2-1.

Uzbekistán accedió como la actual subcampeona U23 asiática y será su primera participación en unos Juegos Olímpicos, tras quedar cerca de la clasificación en varias oportunidades.

Nuestro pronóstico del Uzbekistán vs España

España es la gran favorita para ser campeona del Grupo C y una de las candidatas a conseguir una medalla en París 2024. Tras quedar segunda en la Eurocopa U21 en 2023, La Roja quiere comenzar su participación con un triunfo ante Uzbekistán, en el que el propio Santi Denia consideró como "el partido más importante".

A pesar de ser su primera participación en unos Juegos Olímpicos, la U23 uzbeka se coronó campeona del torneo asiático sub 23 en dos de los últimos cuatro campeonatos que se disputan cada dos años, pero siempre en años no olímpicos, en 2018 y 2022. En el torneo de este año que se disputó entre abril y mayo, Uzbekistán ganó cinco de los seis partidos disputados, cayendo en la final ante Japón 1-0. Para estos Juegos, seleccionado asiático dispondrá de su gran figura, el delantero de la Roma, Eldor Shomurodov de 29 años. Por ello, nuestra primera apuesta del Uzbekistán vs España será por un triunfo español, aunque con goles de ambos equipos.

En la Euro U21, España anotó tres goles en los primeros tiempos mientras que nueve fueron en las segundas mitades. Del lado uzbeko, de los 14 goles en el U23 de Asia, nueve fueron en la segunda parte, demostrando que son dos equipos que acostumbran a marcar la diferencia en los segundos tiempos. Es por ello que en nuestro segundo pronóstico recomendamos una segunda parte con más goles que en los primeros 45 minutos en el Uzbekistán vs España.

La cantidad de goles, la mejor apuesta del Uzbekistán vs España

La Roja finalizó la Eurocopa U21 con 13 goles en seis partidos, siendo la selección más goleadora del certamen con Abel Ruiz y Sergio Gómez anotando tres goles cada uno, ambos Pichichis del torneo. Del lado de Uzbekistán, también fue la selección más goleadora de la AFC U23 con 14 goles, marcando dos o más goles en cinco de sus seis partidos. En el que será el primer enfrentamiento entre estos dos seleccionados en toda la historia, prevemos un juego con más de 3.5 goles totales, considerando el potencial ofensivo de ambos.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Uzbekistán vs España por los Juegos Olímpicos 2024:

1X2 y Marcan Ambos Equipos: España y Sí – 2,65 en Codere

Parte con Más Goles: 2ª Parte – 1,85 en Codere

Más/Menos Total Goles: Más de 3.5 – 2,25 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Uzbekistán vs España son cortesía de Codere,

correctas a 23 de julio a las 15:00 horas y sujetas a cambios.