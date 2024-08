Pronóstico Mallorca vs Sevilla Apuestas LaLiga | 27/08/24

Mallorca vs Sevilla

Pronóstico Mallorca vs Sevilla, las mejores predicciones, cuotas y claves para tus apuestas Mallorca vs Sevilla en LaLiga el 27/08/24.

La tercera jornada de LaLiga continúa este martes en Son Moix con un duelo de necesitados entre el Mallorca y Sevilla. Aquí traemos toda la información relevante para tus apuestas Mallorca vs Sevilla.

Los barralets consiguieron un buen empate en la primera jornada ante el Real Madrid, pero cayeron el pasado sábado en Pamplona, sumando solo una unidad. El Sevilla también acumula un punto tras igualar ante Las Palmas en su estreno y perder en su estadio frente al Villarreal en la segunda jornada.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Mallorca vs Sevilla por LaLiga 2024/25:

Doble oportunidad: Empate/Sevilla – 1.66 en Betsson

Total de Goles: Menos de 2.5 – 1.50 en Betsson

Equipo que anota el gol 1: Sevilla – 2.45 en Betsson

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Mallorca vs Sevilla son cortesías de Betsson, correctas a 26 de agosto a las 19:00 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Mallorca vs Sevilla

El partido de este martes nos presenta un juego muy igualado entre dos equipos que necesitan sumar con urgencia. A pesar de haber alcanzado la final de la Copa del Rey el curso pasado, el Mallorca lleva apenas dos triunfos en sus últimos once partidos ligueros, y por ello nos inclinamos a que el Sevilla no perderá en este Mallorca vs Sevilla.

En los últimos ocho enfrentamientos entre ambos, el Sevilla se impuso en cinco oportunidades, con dos empates y apenas un triunfo bermellón. En Son Moix, los locales apenas lograron dos victorias frente al Sevilla en los últimos 17 encuentros, mostrando muchas dificultades cada vez que reciben a los de Nervión.

Además, se espera un partido con pocos goles: en siete de los últimos ocho partidos entre ambos se anotaron menos de 2.5 goles; incluso en seis de ellos, uno de los dos equipos no marcó. Esto mismo ocurrió en los últimos cuatro Mallorca vs Sevilla disputados en territorio balear.

Los dos partidos del Mallorca en este inicio finalizaron con menos de tres goles, continuando con la tendencia de la pasada temporada, donde solo en 11 partidos superó los 2.5 goles, siendo el segundo equipo con menor registro en este rubro, solo por delante del Cádiz. Por el lado del Sevilla, sus delanteros centros como Isaac Romero, Kelechi Iheanacho y Peque aún no han anotado en los minutos que se repartieron durante las dos jornadas.

El Sevilla anotará primero, nuestro pronóstico del Mallorca vs Sevilla

Para nuestra tercera apuesta, consideramos que el Sevilla será el primer equipo en abrir el marcador en el Mallorca vs Sevilla. El Mallorca comenzó perdiendo sus dos partidos y tan solo logró marcar un gol en las dos jornadas. Por su parte, el Sevilla inició ganando frente a Las Palmas y, si bien encajó en el comienzo del partido frente al Villarreal, logró igualar antes del descanso. Además, en seis de los últimos ocho enfrentamientos entre ambos, el Sevilla comenzó en ventaja, como en el último choque entre ambos en abril por la jornada 32, con triunfo nervionense 2-1.

Mejores casas de apuestas Mallorca vs Sevilla