Portsmouth vs Arsenal Pronóstico y Apuestas FA Cup | 11/01/26

🔝Mejores apuestas Portsmouth vs Arsenal

Arsenal -2 (Hándicap 3-Vías) ⭐ @ 2.60 en Sportium

Menos de 0.5 goles del Portsmouth ⭐ @ 1.80 en Sportium

Eberechi Eze marca en cualquier momento ⭐ @ 2.25 en Sportium

Predicción de marcador: Portsmouth 0-3 Arsenal

Predicción de goleadores: Portsmouth: N/A – Arsenal: Eze, Gyökeres, Martinelli

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Actualmente, Pompey se encuentra en el cuarto lugar por la cola, a solo un punto y un puesto por encima de la zona de descenso del Championship. El Portsmouth atraviesa un momento difícil por las lesiones sufridas por una docena de jugadores del primer equipo en las últimas semanas y meses.

Mousinho se ha visto obligado a utilizar algunos de los talentos de la academia del club en los últimos partidos. Fueron derrotados por 5-0 en Bristol City en su último partido de liga y el partido en casa de la semana pasada contra el Ipswich se pospuso debido a un campo congelado.

El Arsenal tiene un calendario muy agitado por delante. Reciben al Liverpool en la liga el jueves por la noche, seguido de este partido de la FA Cup el domingo y su semifinal de la EFL Cup contra el Chelsea el próximo miércoles. Arteta intentará alinear un equipo distinto para enfrentar a un Pompey que no estará ni cerca de su máxima fuerza.

Jugadores como Eberechi Eze y Gabriel Martinelli estarán esperando su oportunidad de impresionar. Ambos han tenido que ver el progreso de los Gunners desde el banquillo últimamente. El Arsenal está invicto en sus últimos 16 encuentros con el Portsmouth.

⚽Alineaciones Probables Portsmouth vs Arsenal

Posible alineación del Portsmouth:

Schmid, Swanson, Devlin, Shaughnessy, Poole, Pack, Segecic, Dozzell, Chaplin, Blair, Kirk

Posible alineación del Arsenal:

Kepa, Lewis-Skelly, Timber, White, Saliba, Norgaard, Merino, Eze, Madueke, Martinelli, Gyökeres

🔥Las mejores apuestas Portsmouth vs Arsenal

1er Pronóstico Portsmouth vs Arsenal: Arsenal -2 (Hándicap 3-Vías) @ 2.60 en Sportium

El Portsmouth está teniendo problemas defensivos esta temporada. Han concedido 35 goles en 24 partidos del Championship. Han tenido aún más problemas para anotar, ya que han promediado solo 0.88 goles por partido.

Con Mousinho perdiendo muchas de sus opciones de ataque senior, es poco probable que el Portsmouth consiga inquietar a la defensa del Arsenal. Como resultado, la única preocupación de los Gunners será cuántos goles podrán marcar. Los hombres de Mikel Arteta han anotado nueve goles en sus últimos tres partidos de la Premier League.

Con sus jugadores deseando reclamar un puesto, el Arsenal tiene suficiente motivación para ganar. De hecho, se espera que ganen por al menos tres goles y los mercados de apuestas indican que solo hay un 37.04% de probabilidad de que esto suceda.

El Arsenal ha registrado 10.44 xG en sus últimos cinco partidos de la Premier, con un promedio de 2.09 goles anotados por partido. Dada la debilidad del rival de este fin de semana, hay muchas posibilidades de que los Gunners anoten tres goles o más en las apuestas Portsmouth vs Arsenal.

2ºPronóstico Portsmouth vs Arsenal: Menos de 0.5 goles del Portsmouth @ 1.80 en Sportium

El Arsenal ha superado su xGA en sus últimos cinco partidos de la EPL. Registraron 6.30 xGA, pero solo concedieron cinco goles. Esto es un signo de una defensa en forma. El Arsenal ha concedido solo 14 goles en 20 partidos de EPL. Es el mejor récord defensivo de la Premier esta temporada. Solo ellos y el City han concedido menos de 23 goles.

Dado que el Pompey solo ha anotado 21 goles en 24 partidos a nivel de Championship, hay poco interés en apoyarlos para anotar. Con una probabilidad del 54.05% de que el Arsenal mantenga su portería a cero, esta es la selección de valor de nuestras apuestas Portsmouth vs Arsenal.

3er Pronóstico Portsmouth vs Arsenal: Eberechi Eze marca en cualquier momento @ 2.25 en Sportium

Eberechi Eze ha anotado 4 goles en 14 partidos de EPL para el Arsenal esta temporada. El jugador de 27 años ha estado en el banquillo en las últimas semanas. De hecho, no ha jugado ni un minuto de los últimos cuatro partidos de la EPL del Arsenal.

La ausencia de Eze del equipo se ha debido al repunte en la fortuna del capitán de los Gunners, Martin Ødegaard. El danés ha contribuido con tres goles en sus últimos tres partidos y está comenzando a hacer que el Arsenal funcione. Arteta ha considerado que el equilibrio de su equipo no funciona con Ødegaard y Eze en el mismo lado.

Con Ødegaard probablemente descansando contra el Pompey, Eze seguramente tendrá la ocasión de brillar. Según parece, Eze y Arteta han mantenido conversaciones privadas sobre su futuro papel en el equipo. Los mercados de apuestas sugieren que Eze tiene un 41.67% de probabilidad de anotar en cualquier momento en Fratton Park.