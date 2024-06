Paraguay vs Brasil Apuestas y Pronóstico Copa América 2024 | 29/06/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Paraguay vs Brasil por la Copa América 2024 el 29/06/24.

Paraguay y Brasil cierran la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América 2024 en el Allegiant Stadium de Las Vegas en un duelo crucial por el Grupo D.

Brasil no pasó del empate ante Costa Rica en un decepcionante debut y deberá ganar en su segundo juego en este Paraguay vs Brasil para no comprometer su clasificación a cuartos de final. Por su parte, Paraguay cayó en su estreno ante Colombia y una nueva derrota lo dejaría al borde de la eliminación en un grupo que no se decidirá hasta la última fecha.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Paraguay vs Brasil por la Copa América 2024:

Descanso/Final: Brasil/Brasil – 1.95 en bet365

Número de Goles en el Partido: 2 o 3 goles – 2.00 en bet365

Ambos Equipos Anotarán: No – 1.61 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Paraguay vs Brasil son cortesía de bet365, correctas a 28 de junio a las 03:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Paraguay vs Brasil

Brasil necesita mostrar una mejora significativa en comparación con su primer partido. La pentacampeona del mundo buscará imponer su juego desde el inicio, aunque figuras como Vinícius Júnior o Rodrygo todavía no han aparecido. A pesar de ello, la Canarinha se ve como candidata a llevarse el triunfo desde el primer tiempo ante un Paraguay que también dejó muchas dudas en su debut.

Desde que Dorival Júnior se hizo cargo como entrenador, Brasil no ha perdido, después de cerrar el 2023 con tres derrotas seguidas. En los cinco partidos que ha dirigido, ha ganado dos y empatado tres. En la Copa América, Brasil solo ha perdido uno de sus últimos 14 encuentros, ganando nueve y llegando a las dos últimas finales, coronándose campeón en 2019. Frente a Paraguay, lleva 10 enfrentamientos por toda competencia sin conocer la derrota, siendo la última en 2008. Por Copa América, de las últimas 10 veces que se han enfrentado, Brasil ganó cinco, con cuatro empates y una victoria paraguaya. En esos duelos, la verdeamarela se fue al descanso con ventaja en cinco ocasiones.

Además, en nueve de los últimos 15 enfrentamientos entre ambos por el torneo continental, se han marcado entre dos y tres goles por partido, lo que nos lleva a nuestra segunda apuesta en la que habrá esa cantidad de goles en el Paraguay vs Brasil de esta edición.

Goles de un solo lado en el Paraguay vs Brasil

A pesar de que Brasil no ha podido marcar ante Costa Rica, no se puede negar su enorme potencial ofensivo. Todo lo contrario le sucede a la selección paraguaya que no ha logrado hacer goles en siete de sus últimos diez partidos. En los últimos cuatro duelos contra Brasil, no han perforado la portería rival, y en los últimos tres choques entre sí por Copa América solo han anotado un gol, manteniéndose sin marcar en siete de los últimos once enfrentamientos entre ambos en esta competición.

Por eso, nuestra tercera apuesta es que ambos equipos no marcarán en el Paraguay vs Brasil, considerando además que Brasil no recibió disparos a su portería por parte de Costa Rica, mostrando una sólida defensa.

