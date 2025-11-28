Palmeiras vs Flamengo Pronóstico y Apuestas Copa Libertadores | 29/11/25

+

👑Mejores apuestas Palmeiras vs Flamengo

Primera mitad - Empate ⭐ @ 1.96 en LeoVegas

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 1.64 en LeoVegas

Gana Flamengo ⭐@ 2.50 en LeoVegas

Predicción de marcador: Palmeiras 0-1 Flamengo

Predicción de goleadores: Flamengo: Giorgian de Arrascaeta

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Estos dos clubes no solo se enfrentan en la final de la Copa Libertadores, sino que también compiten por el título brasileño. Una carrera cerrada parece inclinarse hacia Flamengo, que ha mostrado mayor compostura en el tramo final.

El equipo de Río de Janeiro ha sumado 14 puntos en sus siete partidos de liga desde que jugaron por última vez en la Libertadores. Un empate sin goles en el partido de vuelta contra Racing Club fue suficiente para sellar una victoria global de 1-0.

Palmeiras remontó un 3-0 en contra para ganar su semifinal contra LDU de Quito con un marcador de 4-3 en el global. Sin embargo, ahora llevan cinco partidos sin ganar en la liga, con su desafío por el título tambaleándose.

⚽Alineaciones probables Palmeiras vs Flamengo

Posible alineación del Palmeiras:

Miguel, Micael, Fuchs, Murilo, Pereira, Veiga, Mauricio, Jefte, Allan, Rodrigues, López

Posible alineación del Flamengo:

Rossi, Ayrton, Pereira, Víctor, Emerson, De Arrascaeta, Pulgar, Lino, Carrascal, Araújo, Henrique

🔥Las mejores apuestas Palmeiras vs Flamengo

1er Pronóstico Palmeiras vs Flamengo: Primera mitad - Empate @ 1.96 en LeoVegas

La forma sugiere que Flamengo es el ganador más probable. Sin embargo, en un partido único, mucho dependerá de qué equipo maneje mejor la situación. Un grado de cautela inicial parece probable mientras dos rivales familiares se enfrentan en Lima.

Ambos equipos han anotado con más frecuencia después del descanso esta temporada. En la Serie A brasileña, el 58% de los goles de Palmeiras han llegado en la segunda mitad. Sus últimos cuatro partidos han estado empatados al descanso, incluida una dolorosa derrota por 3-2 ante Gremio a mitad de semana.

El 65% de los goles de Flamengo en la liga también se han producido en la segunda parte. Tienden a crecer en los partidos, lo que sugiere que hay valor en respaldar que esta final llegue empatada al descanso en la primera de nuestras apuestas Palmeiras vs Flamengo.

2ºPronóstico Palmeiras vs Flamengo: Ambos equipos marcan - No @ 1.64 en LeoVegas

Aunque hubo cuatro goles en el enfrentamiento del año pasado entre Botafogo y Atlético Mineiro, las finales de la Libertadores tienden a ser cerradas. Las cuatro anteriores llegaron al final con dos o menos goles.

Este duelo también podría ir por ese camino. Los goles se han secado para Palmeiras últimamente. El equipo de Abel Ferreira no ha logrado marcar en tres de sus últimos cuatro partidos, dos de los cuales terminaron sin goles.

Flamengo ha continuado anotando durante el tramo final de la liga, pero han sido menos amenazantes en esta competición. Sus últimos tres partidos de Libertadores han terminado con marcadores de 0-0 o 1-0. Con las apuestas aún más altas este fin de semana, respaldar que Ambos equipos marcarán - No parece ofrecer valor.

3er Pronóstico Palmeiras vs Flamengo: Gana Flamengo @ 2.50 en LeoVegas

Ambos clubes han ganado esta competición dos veces en los últimos seis años. También se enfrentaron en la final de 2021 y en esa ocasión Palmeiras ganó en el tiempo extra.

Cuatro años después, el impulso parece estar firmemente con Flamengo mientras se preparan para este partido. Aunque han tenido algún que otro desliz, han manejado muy bien las exigencias de competir en dos frentes.

Por el contrario, Palmeiras ha flaqueado de una manera que pocos podrían haber previsto. Tenían un ratio de victorias del 68% en la primera división brasileña antes de sus últimos siete partidos. Sin embargo, su retorno de solo dos puntos en sus últimos cinco partidos ha dado a Flamengo una ventaja de ocho puntos.

El calendario del fútbol brasileño es implacable. Tienen menos de cuatro días para recuperarse para esta final, tras su último revés en la liga. Esos factores sugieren que el Fla es la opción más probable para ganar este partido en las apuestas Palmeiras vs Flamengo.