Pago anticipado bet365: ¿Cómo funciona?

¿En qué consiste la Ventaja de 2 goles?

La oferta de "2 Goles de Ventaja" es una promoción diseñada para mejorar la experiencia de las apuestas en fútbol, permitiendo que los apostadores obtengan una victoria anticipada cuando el equipo al que apuestan logra una ventaja de 2 goles durante un partido. Esta iniciativa está disponible actualmente en más de 80 ligas y competiciones en todo el mundo.

¿Cómo participar?

Participar en la oferta "2 Goles de Ventaja" de bet365 es un proceso sencillo. Aquí tienes un paso a paso para aprovechar esta promoción:

Paso 1: Asegúrate de ser un cliente nuevo o elegible en bet365. Si aún no tienes una cuenta, regístrate proporcionando la información solicitada y el código GOALVIP.

Paso 2: Ingresa en tu cuenta de bet365 con tus credenciales. Si eres un usuario ya registrado, verifica si eres elegible para la oferta desde la sección de promociones en tu cuenta.

Paso 3: Dirígete al mercado 'Resultado final' de los eventos de fútbol que participan en la promoción. Puedes encontrar partidos de más de 80 ligas y competiciones donde esta oferta es válida.

Paso 4: Elige el equipo al que deseas apostar y coloca tu apuesta anticipada en el mercado 'Resultado final'. Asegúrate de que no sea en el mercado de 'Cuotas mejoradas', ya que no están incluidos en esta oferta.

Paso 5: Durante el encuentro, sigue cómo se desarrolla el juego. Si el equipo al que has apostado consigue una ventaja de dos goles en cualquier momento, tu apuesta se considerará ganadora.

Paso 6: Una vez que se logre la ventaja de dos goles, bet365 procesará el pago de tu apuesta como ganadora, generalmente dentro de 15 minutos.

Condiciones importantes

La oferta está disponible exclusivamente para clientes nuevos y aquellos que sean elegibles.

Se aplica para los partidos que se disputen hasta el 31 de diciembre de 2025.

No es válida para apuestas en el mercado ‘Resultado final - Cuotas mejoradas’ ni para apuestas cerradas anticipadamente.

La oferta solo cubre apuestas al mercado 'Resultado final' basado en los 90 minutos estándar de juego, excluyendo prolongaciones o tandas de penaltis.

Competencias disponibles

La oferta es válida para una extensa lista de competiciones de todo el mundo, incluyendo:

Premier League

La Liga española

Copa Libertadores

Champions League

Asimismo, cubre torneos internacionales como la Copa América, Eurocopa y más de 80 ligas, asegurando que siempre haya un partido emocionante en el que apostar.

Requisitos y restricciones

Para asegurarte de que calificas para esta oferta, revisa los términos y condiciones completos en tu cuenta al acceder a la sección de 'Promociones'. Además, es fundamental considerar que si una seleccionada combinada es marcada ganadora bajo esta oferta, no se aplicará ningún aumento adicional a los pagos. Finalmente, bet365 se reserva el derecho de emprender acciones administrativas en caso de detectar abuso de esta promoción por parte de los jugadores.

Con la "Oferta de 2 Goles de Ventaja", los aficionados al fútbol pueden disfrutar de un nivel adicional de emoción y seguridad al apostar en sus equipos favoritos de todo el mundo.

