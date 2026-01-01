Osasuna vs Athletic Club principales apuestas LaLiga | 03/01/2026

+

👑Mejores apuestas Osasuna vs Athletic Club

Osasuna o empate y más de 1.5 goles⭐ @ 2.25 en Codere

No marcan ambos equipos ⭐ @ 1.75 en Codere

Ante Budimir marca gol⭐ @ 2.85 en Codere

Esperamos una victoria de Osasuna con un marcador de 2-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Osasuna vs Athletic Club son cortesía de Codere, correctas a 01 de enero de 2026 a las 15:20 y sujetas a cambios.

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Osasuna recibe al Athletic Club por la fecha 18 de LaLiga en un duelo que, en la previa, se presenta como uno de los más inciertos de la jornada y especialmente complejo para los pronósticos.

El conjunto rojillo parece llegar en mejor momento, respaldado por dos victorias en casa y una sola derrota como visitante en sus presentaciones recientes, resultados que le han permitido ganar confianza.

A esto se suma el buen desempeño en la Copa del Rey, donde Osasuna ha conseguido victorias que le han dado mayor consistencia al equipo y una sensación de solidez en lo competitivo.

En la otra vereda, el Athletic Club llega tras dos derrotas consecutivas, un escenario que aumenta la incertidumbre sobre su rendimiento inmediato y genera dudas en torno a su estabilidad.

Si bien el Athletic ha logrado imponerse en sus dos últimas visitas a Osasuna, su rendimiento a lo largo de la temporada ha sido irregular, por lo que ese antecedente no garantiza un panorama claro para este enfrentamiento.

⚽Posibles Alineaciones Osasuna vs Athletic Club

Posible alineación Osasuna:

Herrera; Bretones, Herrando, Catena, Rosier; Torró, Mocayola; Muñoz, Oroz, García; Budimir.

Posible alineaciónAthletic Club:

Simón; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Sancet, Williams; Guruzeta.

1er Pronóstico Osasuna vs Athletic Club: Osasuna o empate y más de 1.5 goles⭐@ 2.25 en Codere

Ante la irregularidad en los resultados de ambos equipos, inclinarse claramente por uno de los dos se vuelve una tarea compleja. El contexto previo no ofrece demasiadas garantías para un pronóstico directo.

Por este motivo, optamos por una doble oportunidad a favor de Osasuna. El equipo local llega en buen momento, con dos victorias consecutivas en casa, mientras que el Athletic solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos como visitante.

Además, Osasuna promedia más de dos goles por partido en sus últimas presentaciones, lo que abre la puerta a una apuesta combinada. En ese sentido, la opción de doble oportunidad Osasuna junto con más de 1.5 goles se presenta como una alternativa atractiva.

2° Pronóstico Osasuna vs Athletic Club: No marcan ambos equipos ⭐ @ 1.75 en Codere

La apuesta de no marcan ambos equipos aparece como una de las opciones con mayor probabilidad, algo que también se ve reflejado en las cuotas de las casas de apuestas.

Osasuna encadena tres partidos consecutivos de LaLiga en los que no marcaron ambos equipos, una tendencia que refuerza la idea de un encuentro con pocas concesiones defensivas.

Por su parte, el Athletic ha presentado este mismo escenario en cuatro de sus últimos cinco partidos, por lo que, según las estadísticas, un duelo cerrado vuelve a perfilarse como una opción muy viable.

3er Pronóstico Osasuna vs Athletic Club: Ante Budimir marca gol⭐ @ 2.85 en Codere

El delantero de Osasuna, Ante Budimir, atraviesa quizás uno de sus mejores momentos de la temporada, siendo una pieza clave en el frente de ataque del conjunto rojillo.

Aunque suma seis goles en el curso liguero, llega con la confianza en alza tras marcar un doblete en la victoria frente al Alavés y anotar un gol decisivo en la reciente llave de la Copa del Rey.

El atacante croata ha sido parte fundamental de los buenos resultados recientes de Osasuna y, por su actualidad y protagonismo ofensivo, vemos probable una nueva anotación por su parte.