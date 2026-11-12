La Clasificación para la Copa Africana de Naciones todavía está en sus primeras fases, pero la tendencia al alza en los goles ha sido difícil de ignorar.

Partido Apuesta Cuota ⭐ Sudáfrica vs Kenia Total - Más de 2.5 2.00 Cabo Verde vs Liberia Total - Más de 2.5 2.10 Nigeria vs Tanzania Total - Más de 2.5 1.55 Túnez vs Libia Total - Más de 2.5 2.15 Mozambique vs Etiopía Total - Más de 2.5 2.20

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Clasificación para la Copa Africana de Naciones - jornada entre semana

Sudáfrica vs Kenia - otra goleada de Bafana Bafana

Ha habido un promedio de 2,53 goles por partido en la Clasificación para la Copa Africana de Naciones hasta ahora. Es un aumento significativo respecto al promedio de 2,2 de la anterior fase de clasificación. Son solo las primeras jornadas, pero la tendencia al alza es clara, y las líneas de goles de las casas de apuestas en general han tardado en reaccionar.

Empezamos con un Sudáfrica que llegó a los octavos de final en el Mundial de 2026 y ha trasladado ese impulso a la fase de clasificación. Tienen el promedio de goles más alto de cualquier selección en esta clasificación. Sus partidos han promediado 3,5 goles, así que la línea de más de 2,5 goles en este encuentro resulta atractiva.

Sudáfrica goleó 5-0 a Eritrea en su último partido de clasificación. Tenían una cuota similar para ganar ese partido a la que tienen aquí para vencer a Kenia. La última vez que Kenia tuvo una cuota parecida a la de este partido, perdió 8-0 ante Senegal en noviembre de 2025.

Esperamos otra derrota contundente para Kenia, aunque son capaces de marcar. Empataron 1-1 con Eritrea anteriormente en la clasificación, lo que demuestra que pueden encontrar el gol ante un rival limitado. La capacidad goleadora de Sudáfrica debería hacer la mayor parte del trabajo, así que te proponemos el Total - Más de 2.5 en este partido.

Cabo Verde vs Liberia - ataque peligroso, defensa inestable

Cabo Verde estuvo excepcional en el Mundial. Empató con España en la fase de grupos y llevó a la prórroga a Argentina, finalista, en los octavos. Sin embargo, el equipo no ha trasladado ese impulso a la Clasificación para la Copa Africana de Naciones, especialmente en cuanto a solidez defensiva.

Cabo Verde ha encajado un promedio de 2,5 goles por partido en la clasificación hasta ahora. Solo Chad, Ghana y Eritrea han encajado más por partido. Esa fragilidad es precisamente lo que eleva el total de goles, y por eso la línea parece corta.

Aun así, Cabo Verde es favorito ante Liberia y cuenta con una amenaza ofensiva considerable. Su andadura en el Mundial demostró que pueden generar ocasiones incluso ante rivales de élite.

Un rival muy por debajo de ese nivel debería darles bastantes oportunidades. Si juntas una defensa inestable con un ataque peligroso, te proponemos el Total - Más de 2.5.

Los números lo respaldan. Ha habido tres goles o más en los dos partidos de clasificación de Cabo Verde hasta ahora. La apuesta también acertó en el único partido como visitante de Liberia en esta fase, una derrota 3-1 ante Ruanda. Ambos equipos han estado involucrados en partidos abiertos, y esperamos más de lo mismo.

Nigeria vs Tanzania - una cuota más corta

La clasificación de Nigeria para la Copa Africana también se sitúa bien por encima de la media de la competición en goles. Sus partidos han promediado tres goles. Eso convierte el Total - Más de 2.5 en una apuesta sólida, aunque a una cuota más corta que las demás propuestas.

Nigeria abrió su fase de clasificación con una victoria 2-1 sobre Madagascar. Tenía una cuota similar en el mercado 1x2 para ese partido a la que tiene para este duelo ante Tanzania. Después llegó una derrota 3-0 como visitante ante Guinea-Bisáu, otro partido que superó la línea.

Los precedentes apuntan en la misma dirección. Hubo tres goles la última vez que Nigeria se enfrentó a Tanzania, en diciembre de 2025, cuando Nigeria ganó 2-1. Los partidos de Nigeria siguen produciendo goles, ganen o pierdan, y el Total - Más de 2.5 aquí es la cuota más corta de las cinco.

Túnez vs Libia - frágil atrás, potente arriba

Túnez ha sido una amenaza ofensiva potente en la Clasificación para la Copa Africana de Naciones, mientras muestra fragilidad en defensa. Se enfrenta a una Libia que también ha sufrido defensivamente, pero que carece de ese nivel de amenaza ofensiva.

Los partidos de clasificación de Túnez han promediado tres goles por partido, con un reparto equilibrado entre ambas porterías. Ese equilibrio es justo lo que buscan los apostantes al respaldar los goles.

El panorama a largo plazo es igual de sólido. Los cinco partidos competitivos de Túnez desde el inicio del Mundial han promediado cuatro goles por partido. El único partido que no superó la línea de 2,5 goles fue el empate 1-1 ante Uganda.

Túnez debería dominar el juego, pero los resultados recientes de Libia sugieren que puede generar peligro. Esperamos otro partido de muchos goles aquí, así que nos quedamos con el Total - Más de 2.5.

Mozambique vs Etiopía - respalda a la máquina de goles a cuota superior a la par

Mozambique cuenta con uno de los registros ofensivos más fuertes de la clasificación. Sus partidos han promediado 3,5 goles, por lo que es una quinta opción natural aquí.

Un sorprendente empate 1-1 ante Senegal en su primer partido de clasificación marcó la pauta. Pese a tener solo un 34 % de posesión, Mozambique igualmente generó amenaza ofensiva.

Después llegó una contundente victoria 4-1 sobre Sudán, dominando la posesión y creando numerosas ocasiones. Esperamos que continúen por el mismo camino aquí.

El Total - Más de 2.5 se ha cumplido en cuatro de los últimos cinco partidos competitivos de Mozambique. La excepción fue el empate 1-1 ante Senegal, que fácilmente podría haber dado más goles. Esa regularidad demuestra que Mozambique no depende de un solo tipo de partido para producir goles, ya sea como favorito o como aspirante.

Etiopía ha tenido problemas para marcar últimamente, lo cual es el principal motivo de cautela. Aun así, el Total - Más de 2.5 a una cuota superior a la par resulta atractivo, dada la forma de Mozambique. Si juegan con la misma confianza que mostraron ante Sudán, pueden alcanzar esa línea ellos mismos. Los datos a favor de un gol de Etiopía son un plus.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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