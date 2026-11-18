El Racing de Santander, recién ascendido, ha mostrado una gran intención ofensiva en LaLiga, pero sus problemas defensivos hacen que los goles nunca estén lejos.

Mercado Cuota ⭐ Ambos equipos anotan y Más de 2.5 goles 1.60 Doble oportunidad - Racing de Santander/Empate 1.75

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Racing de Santander vs Real Sociedad - LaLiga

Levante vs Racing de Santander - LaLiga

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

¿Por qué los partidos del Racing de Santander están llenos de goles?

El Racing de Santander es un equipo recién ascendido. Sin embargo, eso no ha impedido que el equipo de José Alberto López muestre una gran intención ofensiva esta temporada.

El club reforzó su ataque en el verano, y los beneficios han sido evidentes. Han marcado 17 goles en LaLiga, a un promedio de 1,42 por partido.

De forma tranquilizadora, esto coincide con su xG de 17,25. Ese xG es el séptimo más alto de la categoría, un registro notable para un equipo recién ascendido y una señal de que los goles no son fruto de la casualidad.

La otra cara de la moneda es una defensa permeable. El Racing todavía no ha mantenido la portería a cero en LaLiga esta temporada, encajando un promedio de 2,5 goles por partido. Esa cifra sube a 3,17 por partido como visitante, mientras que en el Estadio El Sardinero han marcado y encajado un promedio de 1,83 goles.

El Real Madrid es el único equipo visitante que ha mantenido la portería a cero, mientras que el Racing ha sumado resultados ante varios rivales fuertes.

El resultado es que el mercado de Más de 2,5 goles se ha cumplido en 10 de los 12 partidos de LaLiga del Racing en lo que va de temporada. Solo los partidos del Barcelona promedian más goles que los del Racing, y solo el Barcelona ha visto cumplirse el Más de 2,5 goles con más frecuencia.

El enfoque de riesgo ha dado sus frutos. La victoria por 2-1 como visitante ante el Málaga, también recién ascendido, antes del parón de selecciones, subió al Racing hasta el 10º puesto. El Santander se sitúa ahora a cuatro puntos de la zona de descenso. Ese colchón sin duda les dará confianza para seguir jugando con decisión ofensiva.

El Racing ha sido más fuerte en casa, ganando tres de sus seis partidos de liga, con el Real Madrid como el único rival que les ha ganado allí.

¿Pueden seguir fluyendo los goles ante la Sociedad y el Levante?

El siguiente compromiso es un choque en casa ante la Real Sociedad, que ocupa el 5º puesto en la tabla y cuyos partidos también acumulan muchos goles. La Sociedad promedia 1,8 goles marcados por partido y 1,7 goles encajados por partido.

Esperamos que se cumplan ambos equipos anotan y Más de 2,5 goles. Esa apuesta se ha cumplido en cinco de los seis partidos como local del Racing en liga. También se ha cumplido en cinco de los seis partidos como visitante de la Real Sociedad.

Los partidos como visitante de la Real Sociedad han producido un aluvión de goles, con el equipo marcando y encajando un promedio de 2,17 goles por partido. Las fragilidades defensivas del Racing probablemente no sean la única razón por la que este partido se convierta en una fiesta de goles.

El Racing también ha resultado difícil de batir en casa, por lo que hay cierto valor en el mercado de doble oportunidad frente a la Real Sociedad. Esa apuesta ha acertado en cinco de los seis partidos como local del equipo de José Alberto López esta temporada.

También han ganado la batalla del xG en cuatro de sus seis partidos en casa. Incluso en su derrota por 3-0 en casa ante el Real Madrid, acumularon 0,96 xG pese a no poder marcar.

El siguiente partido como visitante del Racing es una visita al Levante, que también se espera que luche contra el descenso. Los partidos del Levante han promediado 3,08 goles, muy por encima de la media de la categoría, que es de 2,89.

Esa cifra sube a cinco goles por partido si solo contamos sus partidos como local. El Levante todavía no ha mantenido la portería a cero como local en liga, encajando un promedio de 2,4 goles por partido. No sorprende que el veterano portero Mathew Ryan sea su segundo mejor jugador esta temporada, con una puntuación media de 6,97.

Mientras tanto, el Racing todavía no ha mantenido la portería a cero como visitante y encaja un promedio de 3,17 goles por partido fuera de casa. El mercado de ambos equipos anotan y Más de 2,5 goles vuelve a resultar atractivo.

El planteamiento táctico del Racing, combinado con las vulnerabilidades defensivas de ambos rivales, apunta a dos partidos repletos de goles. Cuentan con un buen número de opciones ofensivas en el banquillo, pero su fragilidad defensiva puede salir cara. Por eso, el mercado de goles parece una opción más sólida que el del resultado final.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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