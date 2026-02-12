Cómo apostar al Marsella tras la salida del técnico Roberto De Zerbi

La eliminación europea y una derrota ante el PSG propiciaron la salida de Roberto De Zerbi del Marsella. ¿Vale la pena apostar a que se recuperen bajo un nuevo entrenador? El nuevo técnico tendrá poco tiempo para adaptarse, ya que Les Phocéens enfrentan varios partidos cruciales de liga y copa en las próximas semanas.

👑Mercados del Marsella

Cuotas

Mercados del Marsella Cuotas ⭐ Victoria del Marsella vs Estrasburgo 1.68 Brest vs Marsella - Menos de 2.5 goles 2.08 El Marsella ganará la Coupe de France 4.00

🔜¿Qué sigue para el Marsella y De Zerbi tras un reinado turbulento?

El nombramiento de Roberto De Zerbi fue considerado un gran acierto cuando se unió al Marsella en 2024. Llegó fresco tras una exitosa etapa en la Premier League con el Brighton. Habiendo asegurado un segundo puesto en su primera temporada en el Velódromo, tuvo un fuerte comienzo en Francia.

Sin embargo, ha atravesado un período difícil en el club de la Ligue 1 desde entonces. La campaña 2025/26 comenzó mal con una derrota por 1-0 contra el Rennes. De Zerbi fue muy crítico con sus jugadores después de ese partido.

Esos problemas parecen haberse agravado en las últimas semanas. El camino del Marsella en la Champions League terminó en enero con dos derrotas consecutivas por 3-0 contra el Liverpool y el Club Brujas. Se marchó de mutuo acuerdo a principios de esta semana, tras un colapso por 5-0 en Le Classique contra el PSG.

Con un porcentaje de victorias del 56.5%, la segunda mejor cifra de su carrera como técnico, el reinado de De Zerbi en el Marsella no fue desastroso. Puede que su reputación no haya mejorado durante su etapa en Francia, pero tampoco ha caído significativamente.

El técnico de 46 años es el favorito actual para ocupar el puesto vacante en el Tottenham. Si no consigue el trabajo, su estilo de ataque también podría hacerlo un buen candidato para el puesto en el Manchester United.

En cuanto al Marsella, aún queda mucho por jugar. Están en el cuarto puesto en la Ligue 1 y siguen fuertes en la contienda para clasificar a la Liga de Campeones. También apuntarán a la Coupe de France tras un sorteo favorable en cuartos de final en casa contra el Toulouse.

🍀¿Habrá efecto positivo con el nuevo técnico en el Velódromo?

El principal candidato para el puesto de entrenador en el Stade Vélodrome es Habib Beye. Su equipo, el Rennes, se encuentra en buena forma y solo está dos puestos por debajo del OM en la clasificación de la Ligue 1. De todos modos, el técnico de 48 años es exjugador del Marsella y seguramente aprovecharía la oportunidad de regresar a su antiguo club.

Las opciones de que se produzca un efecto positivo con el nuevo entrenador parecen altas, dada la naturaleza del despido de De Zerbi. Informes generalizados indican un deterioro en la relación entre el ahora exjefe y sus jugadores. Eso sugiere que gran parte del plantel del Marsella dará la bienvenida a la oportunidad de empezar de nuevo.

Su próximo partido es en casa contra el Estrasburgo, que ha perdido partidos consecutivos en la Ligue 1. También cayeron derrotados en el 55% de sus partidos de liga como visitantes esta temporada. El Marsella, cuyo porcentaje de victorias en casa en la máxima categoría francesa es del 70%, merece ser respaldado para reclamar los 3 puntos.

Los partidos de liga del Marsella esta temporada con De Zerbi promediaron 3.48 goles en total. Su récord defensivo es solo el séptimo mejor. Mejorar la defensa será una prioridad para el próximo entrenador, especialmente después de tres recientes derrotas abultadas.

Los apostadores pueden encontrar valor al respaldar que sus próximos partidos presenten menos goles de lo normal. Apostar por menos de 2.5 goles con una probabilidad implícita del 47.6% es una opción destacada cuando visiten al Brest. Esa apuesta ha sido exitosa en cada uno de los últimos cuatro partidos en casa para Les Ty'Zefs.

Con el PSG ya eliminado y sin distracciones europeas, el Marsella también podría prosperar en la Coupe de France. Dada su fuerte actuación en casa, deberían vencer al Toulouse para alcanzar las semifinales. Con una probabilidad implícita del 25%, Les Phocéens representan un fuerte valor en el mercado de ganador absoluto para esa competición.

