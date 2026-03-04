¿Cómo apostar por Mallorca tras el cambio de entrenador?

Mallorca es uno de los clubes menos atractivos, y la llegada de un nuevo DT puede cambiar las cosas. ¿Es momento de apostar a que brillen en La Liga?

🧩¿Qué puede aportar Demichelis al Mallorca?

Pese a un mercado de invierno movido, está siendo una temporada decepcionante para Mallorca hasta ahora. Las lesiones y las malas decisiones del cuerpo técnico, incluyendo la falta de presupuesto, ha dado como resultado un pésimo presente en el torneo de liga.

Actualmente, el equipo se ubica en la posición 18 de la tabla general con 24 puntos y una diferencia de goles de -13 en 26 fechas disputadas. Una marca muy por debajo al top 4 del campeonato, con una diferencia de casi 10 anotaciones de los líderes.

Con el cambio de entrenador, Mallorca puede contar con un técnico metódico y capaz de aumentar su marca de goles a 1.5 goles por juego, aunque no hay que descartar que los equipos de arriba van a buscar sumar goles y puntos en lo que resta de torneo.

Incluso el plantel no ha ganado desde el lunes 2 de febrero, por 4-1 ante Sevilla en casa. Suma cuatro derrotas consecutivas, situación que dio por terminada la relación de Jagoba Arrasate, quien se fue de la institución con una efectividad del 31% por debajo de sus antecesores como Javier Aguirre con 45%.

⤵️A tres puntos por debajo de Alavés

Una tarea complicada para Demichelis tras el accionar de su equipo en sus últimos cuatro compromisos, pues el equipo suma cuatro derrotas consecutivas. A diferencia de lo que tuvo en Rayados de México y River de Argentina, el albiceleste no cuenta con una plantilla amplia en la titularidad y banca.

En comparación a otros entrenadores en Laliga, Demichelis estará viviendo su primera experiencia en Europa y, además, es un DT acostumbrado a manejar planteles con más calidad y variedad de jugadores, contando con una misión crítica: salvar al equipo del descenso.

Es su tercera aventura en un banquillo del Viejo Continente, aunque la primera como entrenador principal. Su primera experiencia la vivió con Málaga, como DT asistente, y luego pasó a formar parte de las fuerzas inferiores del Bayern Munich.

Sin duda, una de las metas del argentino será superar a un plantel como el Deportivo Alavés, club que se encuentra a tres unidades por arriba de Mallorca en la pelea por el descenso y que se lo va topar en un mes por la liga local, siendo un partido fundamental en la pelea por no perder la categoría.

A diferencia de Mallorca, Alavés cuenta con una mejor efectividad en su ofensiva que está por arriba del 50% y busca regresar a ese arranque positivo de año, con un dos encuentros ganados de manera consecutiva, mejorando su marca de 0.5 a 1.5 por juego, que fue el mejor registro para el Glorioso tras sumar dos derrotas y un triunfo de cara al mercado invernal.

💪El descenso, la prioridad para Demichelis

La llegada de Martín Demichelis a Mallorca puede significar un parteaguas en la búsqueda de salvar la categoría. Es la primera experiencia del argentino como entrenador profesional en Europa y, por su experiencia en otras ligas, nunca se acostumbró a tomar equipos que pelean por el descenso.

Tanto la afición como la prensa local, dan por muerta las esperanzas de que el equipo permanezca en el máximo circuito; aunque la ventaja ante Alavés y Elche no es tan lejana, la calidad y el accionar del equipo dejan mucho que desear al mantenerse como un plantel equilibrado partido tras partido.

El Club de Palma es decimoctavo en la tabla de La Liga con 24 unidades y acumula cuatro derrotas en cinco encuentros. Le lleva tres puntos de ventaja al Levante, a dos del Elche, el último estaría arañando la salvación en la máxima categoría.

Es por eso que apunta la reacción inmediata de la mano de Martín Demichelis, quien cuenta con un contrato hasta final de temporada, con derecho a ampliarlo por un año más. Todo depende de que el club se mantenga en Primera División.

