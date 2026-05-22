Apuesta combinada al descenso para la última jornada de LaLiga

Solo tres puntos separan al Mallorca (19.º) del Levante (15.º) en LaLiga. Aquí tienes las claves para apostar en lo que promete ser un desenlace dramático en la zona baja.

El partido más crucial de la última jornada de LaLiga decidirá el destino de, al menos, un club, ya que Girona (18.º) y Elche (17.º) se enfrentan en un duelo a vida o muerte por la salvación. Por otro lado, Osasuna (16.º) necesita evitar la derrota para no complicarse la vida con un posible descenso.

Mercados de LaLiga Cuota ⭐ Girona vs Elche - Más de 2.5 goles 1.68 Victoria del RCD Mallorca vs Real Oviedo 1.43 Real Betis vs Levante - Ambos marcan y Más de 2.5 goles 1.94

Cuotas cortesía de Winamax. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

💥Girona vs Elche

El partidazo de la jornada se disputa en el Estadi Montilivi, donde el Girona recibe al Elche. De los cinco equipos implicados en la quema, la situación de los locales es, en cierto modo, la más simple: si no suman los tres puntos, descenderán de categoría.

Por lo tanto, verás a un Girona volcado al ataque de forma agresiva para amarrar la victoria. Los de casa pueden ganar confianza si miran el pobre rendimiento del Elche a domicilio, ya que los ilicitanos solo han rascado siete puntos fuera de casa en toda la temporada.

El conjunto de Eder Sarabia encaja una media de 2.06 goles por partido como visitante, lo que representa el segundo peor registro de LaLiga. Además, el 67% de sus encuentros fuera de casa terminaron con tres o más goles. Eso sí, los visitantes pueden aferrarse al recuerdo del 3-0 a favor que lograron en el partido de ida allá por diciembre.

Independientemente de quién abra el marcador, el rival se verá obligado a asumir riesgos tácticos para reaccionar. El Elche es un equipo propositivo que busca la posesión y no se va a encerrar atrás; de hecho, ha marcado en el 86% de sus partidos ligueros.

Esto nos indica que el Girona, que sale como favorito, necesitará ver puerta al menos dos veces si quiere salvarse. Dadas las circunstancias, buscar el valor en el mercado de "Más de 2.5 goles" es una opción más que interesante con una probabilidad implícita del 59.5%.

⚡Mallorca vs Real Oviedo

Dado que en LaLiga el goal average particular prevalece sobre la diferencia de goles general para romper los empates, las combinaciones posibles son infinitas.

En caso de que tres o más equipos terminen igualados a puntos, se configurará una miniliga entre ellos para dictaminar las posiciones finales. Por ello, la clasificación en vivo sufrirá constantes vaivenes este sábado y tanta tensión multiplicará las oportunidades para tus pronósticos.

Una victoria del Mallorca frente a un Real Oviedo ya descendido agitaría por completo la pelea por abajo. De ganar, el cuadro balear alcanzaría los 42 puntos, una cifra que casi siempre garantiza la permanencia. Sin embargo, lo más probable es que el equipo de Martín Demichelis acabe descendiendo incluso logrando el triunfo este sábado.

Su derrota por 2-0 el pasado fin de semana en Orriols, en una auténtica final anticipada contra el Levante, dejó sus opciones de supervivencia heridas de muerte. Más allá de los puntos que se volaron, ese resultado implica que ahora tienen el goal average perdido con los granotas.

Para eludir el pozo, el Mallorca debe cumplir con su parte en este último partido y esperar un milagro en otros campos: necesita que el Girona tumbe al Elche, que el Getafe supere a Osasuna y que el Levante pinche en su visita al Real Betis.

Al menos, todo apunta a que cumplirán con su deber. El promedio del Mallorca de 1.67 puntos por partido en su feudo es el octavo mejor de LaLiga. Por su parte, el Oviedo llega de capa caída tras sumar un solo punto de los últimos 15 en juego y no podrá contar con su máximo artillero, Fede Viñas.

🌩️Real Betis vs Levante

A primera vista, el Levante afronta el desplazamiento más complicado de los cinco equipos que pelean por la salvación. No obstante, el Real Betis llega con los deberes hechos y sin nada en juego, con el billete para la Champions League ya asegurado matemáticamente.

La metamorfosis del Levante ha sido sencillamente espectacular. Eran colistas destacados antes de la jornada 15, pero la llegada de Luis Castro transformó por completo la dinámica del vestuario. El club valenciano promedia 1.52 puntos por partido desde que el técnico tomó las riendas en diciembre.

Ahora, les basta con evitar la derrota ante el Betis para sellar su continuidad en la élite del fútbol español. No será un paseo, ya que los verdiblancos solo han cedido tres derrotas en casa en todo el curso liguero. Sin embargo, el Levante solo ha perdido dos de sus últimos 12 compromisos, un aval tremendo para afrontar la cita con la moral por las nubes.

Además, los visitantes contarán con el olfato goleador de Carlos Espí, un delantero en estado de gracia que ya acumula 10 dianas en lo que va de año 2026. El Levante ha visto portería al menos dos veces en sus tres partidos más recientes, una racha calcada a lo que ha logrado en seis de sus últimas 12 citas oficiales.

Apostar por "Más de 2.5 goles y ambos marcan" se perfila como una gran opción si tenemos en cuenta que la probabilidad implícita se sitúa en el 51.5%. Esta apuesta combinada resultó ganadora en tres de los últimos cuatro duelos del Levante, así como en las tres actuaciones más recientes del Betis.

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