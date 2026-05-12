Festival de goles en la última jornada de la Ligue 1 y la Bundesliga

Durante cuatro temporadas consecutivas, las máximas categorías de Francia y Alemania han superado la media de tres goles en la última jornada. El valor de este mercado es evidente.

Las temporadas de la Ligue 1 y la Bundesliga llegan a su fin este fin de semana. Las estadísticas históricas apuntan a una lluvia de goles, y hemos seleccionado cuatro encuentros que representan opciones sólidas para tus mercados de goles.

Ligue 1 & Bundesliga Mercado de apuestas Cuotas ⭐ Frankfurt vs Stuttgart Gana Stuttgart y más de 2,5 goles totales 2.30 St. Pauli vs Wolfsburgo Ambos marcan y más de 2,5 goles totales 1.83 Lille vs Auxerre Ambos marcan y más de 2,5 goles totales 2.25 Lyon vs Lens Más de 3,5 goles totales 2.50

Cuotas cortesía de Codere. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🎆El argumento histórico: fuegos artificiales en el cierre

En la Ligue 1 y la Bundesliga, la última jornada de liga rara vez es un trámite aburrido. Con los equipos dándolo todo para alcanzar sus objetivos, se esperan partidos de marcador abultado tanto en Francia como en Alemania.

En la Bundesliga, las últimas cuatro campañas han arrojado una cifra de goles significativamente alta. El final de la 2024/25 resultó en siete de nueve partidos superando la barrera de los 2,5 goles, con un promedio de 3,44 tantos por encuentro.

La temporada anterior fue aún más explosiva: los nueve partidos de la 2023/24 registraron más de 2,5 goles, alcanzando un asombroso promedio de 4,22 goles por partido de liga. En la 2021/22, ocho encuentros produjeron más de 2,5 goles, con una media de 3,66 goles por cada 90 minutos.

Incluso el cierre con menos goles de los últimos cuatro años, el de la 2022/23, mantuvo un impresionante promedio de tres goles por partido.

La Ligue 1 ha seguido un patrón casi idéntico. Las últimas jornadas en Francia han producido goles con una consistencia admirable, y las estadísticas son incluso más contundentes en el campeonato galo.

La campaña 2024/25 de la Ligue 1 concluyó con ocho de nueve partidos superando los 2,5 goles, promediando unos espectaculares 4,22 goles por encuentro. El final de la 2023/24 nos dejó 3,44 goles por partido, mientras que los cierres de la 2022/23 y 2021/22 se mantuvieron por encima de la marca de los 3,00.

Sumando estas ocho temporadas en ambas ligas vecinas, el promedio nunca bajó de los 3,00 goles por partido en el último fin de semana. Esto confirma que tanto la Ligue 1 como la Bundesliga son sinónimo de goles cuando se baja el telón.

Cuando hay tanto en juego —plazas europeas, permanencia o simple orgullo—, las defensas se relajan y los ataques se afilan. Los datos ofrecen una evidencia abrumadora de que los goles son la característica principal de esta jornada final.

➡️El Frankfurt sufre mientras el Stuttgart busca la Champions

El Stuttgart llega al último día con todo por decidir. Ocupa la cuarta posición con 61 puntos, inmerso en una lucha encarnizada con el Hoffenheim por la última plaza de Champions League. Una victoria les garantizaría un lugar entre la élite europea por primera vez desde la temporada 2024/25.

El equipo de Sebastian Hoeness ha recuperado su mejor forma en el momento preciso. Encadenan cuatro partidos invictos, con tres victorias en esa racha. El ataque de los Die Roten es el segundo más potente de la Bundesliga, con 69 goles anotados en lo que va de curso.

Por su parte, el Frankfurt ha experimentado un bajón de rendimiento en una etapa crítica. Los Die Adler no conocen la victoria en sus últimos cuatro encuentros y han visto cómo sus esperanzas de Conference League se desvanecían en favor del Freiburg, finalista de la Europa League. Aunque han marcado 59 goles (la sexta cifra más alta de la división), su defensa ha sido su principal talón de Aquiles.

Con la Champions en juego, el Stuttgart atacará con determinación. El Frankfurt, que busca regresar a Europa tras su ausencia desde la temporada 2023/24, está obligado a responder. Ambos bandos tienen calidad de sobra para ver puerta. El impulso del Stuttgart y las vulnerabilidades defensivas de los locales auguran un duelo vibrante y cargado de goles.

⚔️Un duelo a vida o muerte por la permanencia en la Bundesliga

En uno de los escenarios de descenso más inusuales de la historia de la Bundesliga, los tres últimos clasificados están empatados a 26 puntos. Wolfsburg y St. Pauli se enfrentan cara a cara en un partido directo que decidirá quién desciende y quién se asegura la oportunidad del play-off de permanencia.

Ambos equipos presentan registros idénticos en su calvario particular: seis victorias, ocho empates y 19 derrotas. El Wolfsburgo mantiene una ligera ventaja en la diferencia de goles, pero este choque es una final definitiva.

Los Kiezkicker llevan nueve jornadas consecutivas sin ganar, mientras que los "Lobos" también han tenido serias dificultades para sumar de a tres; el St. Pauli ha perdido sus últimos tres compromisos y el Wolfsburg solo ha ganado uno de sus últimos 16 partidos de liga. Ambos saben que solo les vale ganar para tener opciones de sobrevivir.

La historia sugiere que será un partido muy disputado. La motivación de ambos es máxima. El enfrentamiento de la primera vuelta en el Volkswagen Arena terminó 2-1 para el Wolfsburg. Dado que ambos necesitan marcar para salvarse, lo lógico es esperar que ambos perforen la red en un encuentro de ida y vuelta con muchísima tensión.

🚄Choque de trenes en extremos opuestos de la Ligue 1

El Lille es, posiblemente, el equipo más en forma de la Ligue 1 ahora mismo. Con siete partidos invicto, tiene la ventaja en la carrera por la tercera plaza, la última que da acceso directo a la Champions League.

Una victoria este domingo les aseguraría su primera participación en la fase de liga de la UCL desde la temporada 2023/24. Aventajan al Lyon por un punto antes de esta jornada final. Sin embargo, el Auxerre llega con el cuchillo entre los dientes.

El AJA intenta evitar el descenso por primera vez desde la 2022/23. En la 15ª posición, están totalmente enfocados en asegurar la permanencia; están empatados a 31 puntos con el Niza, que podría condenarles al play-off de descenso. Las victorias consecutivas ante Niza y Angers han disparado la confianza del grupo.

El Lille ha empatado sus dos últimos partidos en casa, pero ahora hay mucho más en juego. El Auxerre sabe que un triunfo a domicilio garantiza su plaza en la élite. La desesperación visitante por marcar, unida a la pegada del Lille, prepara el terreno para un partido abierto y con mucha acción en las áreas.

🔝Un duelo de altura en el top 4 francés para cerrar el año

El Lyon sufrió una costosa derrota por 2-1 ante el Toulouse en su anterior encuentro, cortando una racha de cuatro victorias seguidas. Ese tropiezo permitió que el Lille les adelantara. El equipo de Paulo Fonseca es ahora cuarto, con la clasificación directa para la Champions aún a su alcance como gran objetivo.

El Lens llega como el segundo equipo más goleador de la Ligue 1 con 62 tantos. El conjunto de Pierre Sage viene de un desgaste físico tremendo tras decidir el título contra el PSG, y necesita cerrar el año con una nota positiva.

Ambos equipos están entre los más ofensivos del campeonato. Sus partidos promedian casi tres goles por encuentro. Destaca que dos de los últimos tres partidos del Lyon han superado los 3,5 goles totales, una cifra que también se ha rebasado en tres de los últimos seis partidos oficiales del Lens.

Sin nada que perder y mucho que ganar en términos de plazas europeas y prestigio, el espectáculo de ida y vuelta en el Parc Olympique Lyonnais está prácticamente garantizado. Apostar por más de 3,5 goles en el que podría ser el partido más entretenido de la jornada ofrece un valor excepcional en cualquier casa de apuestas.

Tu pronóstico para este cierre de temporada debería tener muy en cuenta este potencial ofensivo; consulta a tu operador de confianza para aprovechar estas cuotas.

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