Bournemouth y Freiburg, los equipos contra los que apostar por la saturación de calendario

Freiburg y Bournemouth afrontan ambos su sexto partido en 17 días cuando regresen a la acción de Premier League y Bundesliga este sábado.

Mercados del fin de semana Cuota ⭐ Leeds Empate no apuesta - vs Bournemouth 2.40 Augsburgo Empate no apuesta - vs Friburgo 2.25

Cuotas cortesía de bet365. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Bournemouth vs Leeds United: Leeds Empate no apuesta

Esta es la primera temporada europea de la historia del Bournemouth, por lo que lidiar con tiempos de recuperación tan ajustados es una experiencia nueva para el club. Además de sus compromisos en la Europa League, los Cherries también recibieron al Aston Villa el miércoles en la Copa de la Liga inglesa. El conjunto encadenó su tercer triunfo consecutivo por 3-0, tras haber derrotado previamente al Manchester United y al AC Milan por el mismo marcador.

Tras un arranque liguero lento, queda claro que el fichaje veraniego Marco Rose está consiguiendo transmitir sus ideas. Las cuotas reflejan la mejora de forma de su equipo, que parte como claro favorito en casa ante el Leeds. Y eso pese a que el Bournemouth dispondrá de apenas 67 horas entre el pitido final del duelo ante el Villa y el inicio del choque del sábado.

Para Rose y su plantilla, sus dos anteriores compromisos europeos también se disputaron en casa, lo que ha limitado el tiempo de viaje. Aun así, el elevado volumen de partidos podría seguir pasando factura en forma de fatiga.

El Bournemouth ha jugado seis veces desde el parón internacional de octubre. En cambio, el Leeds solo ha disputado tres partidos en ese mismo periodo. Al no haber jugado la Copa de la Liga inglesa, los de Farke han contado con 75 horas adicionales de descanso de cara al duelo del sábado.

Los Whites, por tanto, se han beneficiado de un periodo de recuperación y preparación mucho más largo para este choque. Un estilo de juego físico y contundente podría convertirlos en rivales incómodos para el Bournemouth tras esta exigente racha de partidos. Dado esto, podría merecer la pena mirar más allá de la buena forma del equipo local.

El Leeds también atraviesa un buen momento, con una sola derrota en ocho jornadas de Premier League esta temporada. Esa única caída llegó fuera de casa ante el vigente campeón, el Arsenal, por un ajustado 2-1. El conjunto de Farke cuenta con la segunda mejor defensa de la categoría, solo por detrás de los Gunners, con apenas seis goles encajados.

Teniendo en cuenta su carga de partidos más ligera, el Leeds es la opción de valor en este encuentro. Sin embargo, cinco de sus ocho partidos de Premier League esta temporada han terminado en empate. Respaldar al conjunto con una probabilidad implícita del 40% en el mercado de Empate no apuesta podría ser, por tanto, el planteamiento más acertado.

Augsburgo vs Friburgo: Augsburgo Empate no apuesta

En Alemania existe una oportunidad de apuesta similar en el WWK Arena este sábado. En este caso, es el Friburgo quien arrastra un calendario saturado, con actividad en cada uno de los tres últimos miércoles entre la Conference League y la DFB-Pokal.

En la última quincena, el Friburgo visitó al Leverkusen y al Mónaco, además de recibir al Bayern de Múnich. Perdió los tres encuentros antes de reaccionar con una victoria por 3-2 ante el Werder Bremen en la copa el miércoles.

A tan solo 69 horas del pitido inicial de ese duelo, el equipo volverá a la acción en la Bundesliga frente al Augsburgo. Teniendo en cuenta tanto los viajes europeos como la calidad de sus rivales recientes, la fatiga podría ser un factor real.

En cambio, el Augsburgo no compite en Europa y debe haberse beneficiado de más tiempo de entrenamiento. Sí disputó un partido de copa doméstica entre semana, pero fue ante el SG, de tercera división, y el martes en lugar del miércoles. Die Fuggerstädter han dispuesto así de 24 horas adicionales de descanso.

El equipo de Manuel Baum está invicto en casa esta temporada, pese a algunos rivales exigentes: Bayern y Bayer Leverkusen solo lograron empatar 2-2 en este campo. Esos resultados, sumados al exigente calendario del Friburgo, hacen que los visitantes resulten muy difíciles de respaldar como favoritos a domicilio este fin de semana.

Conviene tener en cuenta que tres de los cuatro partidos como local del Augsburgo esta temporada han terminado en empate. Respaldar al equipo local con una probabilidad implícita del 44% en el mercado de Empate no apuesta parece la estrategia de apuesta más segura.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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