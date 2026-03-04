4 Apuestas de valor para los Octavos de final de la Europa League

Los mercados de apuestas indican que el Aston Villa tiene un 25% de probabilidad de ganar la UEL. En los octavos de final, se enfrentan a un Lille que terminó 18º en la Fase de Liga.

A pesar de haber finalizado 3º en la Fase de Liga, el equipo danés Midtjylland se presenta como un gran tapado en su cruce de octavos contra el equipo de la EPL, Nottingham Forest.

👑Cuotas para los partidos de ida de octavos de final de la UEL

Partidos Local Empate Visitante Lille vs Aston Villa 2.85 3.50 2.35 Nottingham Forest vs Midtjylland 1.55 4.20 5.75 Celta de Vigo vs Lyon 2.10 3.50 3.40 Bolonia vs Roma 3.00 3.20 2.45

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🦹‍♂️Aston Villa, gran favorito, enfrenta al equipo francés Lille

Unai Emery ha dominado la Europa League, habiendo levantado el trofeo en cuatro ocasiones distintas. El español lo logró tres veces con el Sevilla y una vez con el Villarreal. Como el entrenador más exitoso en la historia del torneo, lidera al Aston Villa en los octavos de final este año.

El impresionante historial de Emery en esta competición es una de las principales razones por las que los Villanos son los grandes favoritos para ganar el título. Sin embargo, las estadísticas subyacentes del equipo no parecen tan convincentes.

Ocupando el puesto 15 en la tabla general de xG en la Europa League esta temporada, registran un xG de 1.59 por partido. Sus oponentes en los octavos de final son el equipo francés de la Ligue 1, Lille OSC, que ocupa el octavo lugar en la clasificación de xG de la competición con 1.67.

Durante la fase de liga, el Lille tuvo un rendimiento inferior a su xG, registrando 1.40 goles reales frente a un esperado de 1.67. Esto sugiere que tienen margen para ser más eficientes en el último tercio.

Por el contrario, el Villa superó su xG, anotando 1.75 en comparación con un esperado de 1.59. Cualquier regresión hacia la media para cualquiera de los dos equipos podría resultar en una sorpresa significativa.

Hay indicios de que la forma doméstica del Villa está comenzando a decaer. Solo han conseguido asegurar cinco puntos en sus últimos cinco partidos de la EPL. Habiendo tenido dificultades para crear y convertir oportunidades, es difícil apoyar a Villa en las apuestas Europa League antes del primer partido.

🐺¿Es Midtjylland la apuesta de valor de los octavos de final de la Europa League?

El equipo danés Midtjylland puede ser pequeño en estatura, pero ha mostrado verdadera resistencia y calidad durante la Fase de Liga. Terminaron esa etapa en tercer puesto, lo que les valió el pase directo a los octavos de final. Sus oponentes, el Nottingham Forest, tuvieron que superar un difícil playoff a doble partido contra el Fenerbahçe para llegar a este punto.

En teoría, es difícil explicar por qué el Forest es tan favorito para ganar el partido de ida en el City Ground. Sin embargo, un análisis más profundo de los datos subyacentes aclara la situación.

Midtjylland registró el quinto mejor xG en la fase de liga con 1.79, pero el Forest fue ligeramente superior con 1.86. El Midtjylland también superó significativamente sus métricas, anotando 2.29 goles en comparación con su xG de 1.79.

En contraste, el Forest se ajustó estrechamente a sus expectativas tanto para xG (1.90 real vs 1.79 esperado) como para xGA (0.90 real vs 0.87 esperado).

Durante toda la fase de liga, los puntos esperados (xPTS) de Midtjylland fueron solo 12.5, mientras que realmente obtuvieron 19 puntos. Ningún otro equipo superó sus xPTS por un margen tan amplio. Por lo tanto, respaldar a Midtjylland podría ser un error basado únicamente en su alto final en la liga.

🦁El líder de la fase de liga, Lyon, se enfrenta al Celta Vigo, uno de los tapados

El Olympique Lyon terminó en la cima de la Fase de Liga de la UEL, ganando 21 puntos en sus ocho partidos. El equipo francés anotó 18 goles, promediando 2.25 por encuentro. Esta tasa de anotación fue más de 0.5xG superior a su total esperado de 1.74.

La Fase de Liga resultó ser más difícil para el Celta Vigo. Registraron un xG de solo 1.33 por partido, ubicándose en el puesto 29 de los 50 clubes participantes esta temporada.

El Lyon fue dominante en la posesión durante el clasificatorio, liderando la competición con un promedio de 61.2%. Mientras tanto, Celta superó su xG por 4.2 goles, el tercer margen más alto del torneo. Esto indica que dependieron más de momentos individuales de calidad que de crear oportunidades consistentes.

Gran parte del enfoque estará en Swedberg, quien marcó en la ida y en la vuelta contra el PAOK. Si no está disponible o Lyon logra dejarlo fuera del juego, al equipo español le resultará muy difícil avanzar.

🚀La Roma se medirá a los ganadores de la Coppa Italia, el Bolonia

El cuarto y último enfrentamiento a observar en la etapa de octavos de final es el choque totalmente italiano que involucra a la AS Roma y Bolonia.

Los locales lideraron la tabla de xG de la fase de liga con 2.18 por partido, aunque tuvieron un rendimiento inferior a esa cifra en 0.58 por juego. Además, fueron muy fuertes defensivamente, permitiendo solo 0.70 goles por partido frente a un xGA de 0.92.

La Roma de Gian Piero Gasperini terminó 13º en la tabla de xG de la fase de liga con 1.63. Sin embargo, también superaron sus métricas defensivas, concediendo solo 0.75 goles en comparación con un xGA de 1.10. Esto sugiere que ambos partidos podrían ser encuentros de baja puntuación con dos defensas muy efectivas.

En los recientes encuentros de la Serie A, el Estadio Renato Dall'Ara no ha sido un lugar exitoso para la Roma. No han logrado ganar en ninguna de sus últimas cuatro visitas a Bolonia. Además, Bolonia ha ganado dos de sus tres visitas previas al Estadio Olímpico en partidos de liga.

La Roma alcanzó por poco los octavos de final al quedar en el último puesto de calificación automática. Solo un punto separó a los equipos en la fase de liga, y tuvieron diferencias de gol idénticas. Respaldar menos de 2.5 goles en ambos partidos podría ser una elección sabia aquí en las apuestas Europa League.

+