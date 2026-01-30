Cómo abordar el dominio inglés en las apuestas de la Champions League

La fase de liga de la Champions League fue dominada por varios equipos ingleses. ¿Cómo han reaccionado los mercados de apuestas ante la supremacía de la Premier League? PSG, Bayern Múnich y Barcelona lideran el desafío continental para frenar a los equipos ingleses, cinco de los cuales ya están clasificados para los octavos de final.

🏆Mercados de la Champions League

Cuotas

Mercado Cuotas ⭐ Ganará un equipo alemán 4.75 El ganador será español 4.20 El PSG ganará el trofeo 8.50

🦁La supremacía de la Premier League no garantiza el éxito en las eliminatorias

La desastrosa derrota del Real Madrid por 4-2 ante el Benfica permitió al Manchester City colarse entre los 8 primeros en la última jornada. Se unieron a Chelsea, Tottenham, Liverpool y al líder Arsenal, evitando la ronda de playoffs, en la que participará el Newcastle.

Con los Magpies como favoritos para avanzar, podría darse un récord de 6 clubes ingleses en octavos de final. Esto dice mucho sobre lo poderosa que se ha vuelto la Premier League.

Los datos subyacentes de la fase de liga también destacan la fuerza incomparable en profundidad de la máxima categoría inglesa. Los seis clubes de la Premier League están entre los 10 primeros en términos de xGD (diferencia de goles esperada). Inglaterra también representó seis de los 11 primeros en xPTS (puntos esperados).

Sin embargo, un fuerte desempeño en la fase de liga está lejos de garantizar el éxito en las etapas posteriores. Hubo evidencia de eso la temporada pasada, cuando el Liverpool, que lideraba la liga, perdió en los octavos de final. Fueron derrotados por el eventual campeón PSG, que había terminado 15º en la fase inicial.

Persisten las dudas sobre si alguno de los seis clubes ingleses tiene lo necesario para llegar hasta el final este año. Actualmente, ninguno de ellos iguala el nivel del equipo de los Reds que fue superado por el PSG el pasado marzo.

Un calendario favorable, el más fácil de toda la competencia según los datos de dificultad de los partidos, contribuyó a que el Tottenham terminara cuarto. Están en el puesto 14 en la Premier League y seguramente no son serios contendientes en Europa.

Por su parte, el Newcastle tampoco lo está haciendo mucho mejor en el ámbito doméstico. Enfrentarán el partido de vuelta como visitantes si llegan a los octavos de final.

Man City y el Chelsea están en proceso de reconstrucción de sus equipos, con el último bajo nueva dirección. Esta vez, la gloria de la Champions League parece un objetivo demasiado lejano para Pep Guardiola y mucho más para el inexperto Liam Rosenior.

🤔¿Es hora de apostar contra un ganador inglés?

Nunca se puede descartar al Liverpool en el escenario europeo. Están, posiblemente, mejor adaptados para jugar partidos de la Champions League contra equipos que no se encierran en defensa. Los seis veces ganadores no tienen grandes obstáculos mentales que superar, lo cual no es el caso del Arsenal.

Los Gunners acabaron la fase de liga con un récord del 100%, concediendo solo dos goles antes del intrascendente partido contra el Kairat. Sin embargo, nunca han ganado el trofeo y tienen un historial notablemente pobre en semifinales bajo Mikel Arteta.

Eso sugiere que el Liverpool podría ser la apuesta de valor entre los equipos restantes de la Premier League. Sin embargo, Arne Slot aún necesitará sacar mucho más de sus jugadores si quieren avanzar en la competición.

Hay una probabilidad implícita del 54.5% de que haya un ganador inglés. Dadas las dudas sobre los demás equipos de la Premier League, apostar por un vencedor alternativo parece ser el camino a seguir.

El Bayern Múnich ha sido muy fuerte hasta ahora esta temporada. Ganaron siete de ocho en la fase de liga, asegurando los partidos de vuelta en casa durante toda la fase eliminatoria.

Los bávaros han ganado el 87% de sus partidos en todas las competiciones y seguramente conseguirán el título de la Bundesliga. Eso también debería beneficiarlos más adelante en la Champions League. Con Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund aún involucrados, apostar por un ganador alemán parece atractivo con una probabilidad implícita del 22.2%.

El PSG es el único candidato francés serio y tiene un 11.1% de probabilidad de levantar el trofeo. No están en su mejor momento, pero aún así clasificaron cuartos en xPTS en la fase de liga con 15.8. Habiendo crecido en la competencia de la temporada pasada de manera espectacular, parecen fuertes con probabilidades tan altas.

La débil defensa del Barcelona y los tiempos caóticos que atraviesa el Real Madrid dentro y fuera del campo sugieren que no tendremos un ganador español. Sin embargo, los Blancos se han recuperado de circunstancias similares en el pasado. Habiendo ganado seis de las últimas 12 ediciones de la Champions League, nunca se les puede descartar por completo.

+