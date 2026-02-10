La victoria del City en Anfield desbloquea tres apuestas de valor

Además de decidir un partido, el dramático final en Anfield desbloqueó un valor inmediato en los mercados a largo plazo de la Premier League. Un penalti transformó el panorama de las apuestas de la Premier League, abriendo la lucha por el título y revelando valor en la disputa por los cuatro primeros puestos.

👑Mercados de la Premier League

Cuotas

Mercados Cuotas ⭐ El Manchester City gana el título de la PL 5.00 El Liverpool termina entre los cuatro primeros 2.30 El Sunderland gana o empata vs Liverpool 2.05

Cuotas cortesía de Codere. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🔓Un partido de alto perfil desbloquea apuestas de valor

El gol de Haaland en Anfield cambió el curso de la Premier League. La verdadera historia no fue el penalti tardío en sí, sino los momentos caóticos que lo precedieron y el drama en el tiempo de descuento.

Bajo la dirección de Pep Guardiola, el Manchester City logró su primera victoria en Anfield en cinco años mediante un penalti, en lugar de un dominio táctico sostenido. Por el contrario, el Liverpool perdió debido a la imprudente salida de Alisson, no por un fallo sistémico.

Esta temporada, la relación directa entre la planificación táctica y el resultado del partido parece ser más impredecible que nunca. El partido en Anfield confirmó que los encuentros se han convertido en concursos caóticos de duelos individuales y decisiones rápidas, donde el concepto de control total a menudo se pierde.

La victoria del City no fue el resultado de un rendimiento fluido, pero confirmó crucialmente su fortaleza psicológica como campeón. Ahora, a solo seis puntos del Arsenal, no muestran señales de desacelerar en su búsqueda por el primer puesto.

Por el contrario, la derrota ha sido un revés significativo para las esperanzas de clasificación europea del Liverpool. Los dejó justo fuera de los seis primeros. Sin embargo, no disminuye por completo sus posibilidades de conseguir una plaza de Liga de Campeones.

En tal situación, el mercado de apuestas corre el riesgo de juzgar la derrota del Liverpool de forma precipitada durante una mala racha. Simplemente ve al City luchando por alcanzar a los hombres de Mikel Arteta. Sin embargo, un análisis más profundo revela otra cosa.

El City posee una experiencia inigualable en carreras por el título, el Arsenal aún enfrenta un difícil viaje al Etihad y el Liverpool sigue siendo altamente impredecible.

La estrategia más efectiva es mirar más allá del caos inmediato y tomar decisiones basadas en la calidad general del equipo y el contexto más amplio, que generalmente determina el resultado final.

💹Capitalizando el caos

El Arsenal está seis puntos por delante y es el favorito antes de la Jornada 26. Sin embargo, el City ha navegado con éxito estas situaciones repetidamente y entra en la competencia con confianza tras su reciente resultado.

Tan recientemente como en la temporada 2022/23, los Gunners lideraron la tabla de la PL durante 248 días, un tiempo récord para un equipo que no ganó el título. Finalmente, el City los superó para conquistar su noveno título de primera división.

El Arsenal aún no ha visitado el Etihad esta temporada, partido programado para la Jornada 33. El City está invicto en sus últimos 10 partidos en casa en todas las competiciones. Una victoria en casa en ese partido reduciría inmediatamente a la mitad la diferencia de puntos.

El peso de la expectativa se ha trasladado al norte de Londres. Con el mejor promedio de goles por partido de la liga, los campeones en serie están preparados para otra persecución. A las cuotas actuales, el City representa un valor excepcional.

Mientras tanto, la segunda temporada del Liverpool bajo Arne Slot no está cumpliendo las expectativas. Actualmente ocupan el sexto lugar con 39 puntos, aunque su total de puntos esperados (xPTS) de 41 sugiere que deberían estar más cerca de los cuatro primeros.

Claramente, el equipo de Slot está rindiendo por debajo de lo esperado. Sin embargo, con 13 partidos restantes y una profundidad de plantilla significativa, la recuperación es posible.

Los equipos que están actualmente por encima de ellos, como el Aston Villa, el Manchester United y el Chelsea, también han tenido temporadas inconsistentes. Este hecho sugiere que sus posiciones actuales pueden ser difíciles de mantener a largo plazo.

Este fin de semana, el Liverpool enfrenta un gran desafío al viajar para jugar en Sunderland. Los Black Cats son el último equipo invicto en casa de la liga. El City, el Arsenal y el Aston Villa han tenido que conformarse con empates en el Estadio de la Luz.

Los Reds llegan al noreste de Inglaterra no solo desmoralizados sino también vulnerables estructuralmente. La suspensión de Dominik Szoboszlai se suma a una creciente lista de lesiones que incluye a jugadores defensivos clave como Conor Bradley y Jeremie Frimpong.

En su propio terreno, el equipo de Régis Le Bris es disciplinado, organizado e increíblemente difícil de vencer. Al mismo tiempo, la forma de visitante del Liverpool es preocupante, ya que solo han ganado cuatro de sus 12 desplazamientos en la liga.

Además, el Liverpool no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos contra equipos ascendidos. Apostar por el Sunderland en el mercado de Doble Oportunidad, que ofrece retornos si ganan o empatan, es una jugada lógica en este contexto.

+