Los 3 grandes clubes europeos que podrían descender esta temporada

Desde la Premier League hasta la Bundesliga, hay varios grandes clubes en apuros. ¿Cuáles ofrecen valor en los mercados de descenso en Europa?

La lucha por la permanencia llega a un período crucial en todo el continente, con algunos nombres sorprendentes en la contienda.

Mercados de descenso en Europa

Equipos Cuotas ⭐ El Tottenham desciende 4.00 El Wolfsburgo desciende 2.00 El Torino desciende 34.00

🥅Los grandes clubes en riesgo de descenso en Europa

Con los recién ascendidos Leeds y Sunderland rindiendo bien, se está dando una temporada sorprendente en la parte baja de la Premier League. El West Ham ha estado en la zona de descenso durante gran parte de la campaña. Su permanencia de 14 años en la máxima categoría inglesa sigue en grave peligro.

Sin embargo, una historia aún más grande se está gestando, con el Tottenham sumido en la lucha por la permanencia. Los del norte de Londres terminaron en el puesto 17 la pasada temporada, pero nunca estuvieron en riesgo real de bajar. Esta vez es diferente y la derrota 2-1 ante el Fulham el fin de semana pasado fue su cuarto tropiezo consecutivo.

En España, los tradicionales Valencia y Sevilla están entre los últimos ocho y aún en riesgo de descenso. Sin embargo, no ha sido una gran temporada para los clubes recién ascendidos. Real Oviedo y Levante parecen destinados a descender. El Elche, que comenzó con fuerza, no ha ganado en 2026 y está solo un puesto por encima del descenso. Esto sugiere que seguirá habiendo fútbol de Primera División en Mestalla y en el Ramón Sánchez-Pizjuán la próxima temporada.

Al menos un gran club probablemente caerá de la Bundesliga. Los antiguos campeones alemanes Werder Bremen y Wolfsburg ocupan actualmente dos de las tres últimas posiciones. El Borussia Mönchengladbach tampoco está seguro con 25 puntos.

Mientras tanto, la Fiorentina está fuera de los tres últimos únicamente por diferencia de goles en la Serie A. Sin embargo, están rindiendo muy por debajo de su xPTS (puntos esperados) de 39.8. Las victorias en dos de sus últimos tres partidos de liga sugieren que finalmente pueden haber dado un giro.

🦹‍♂️¿Qué equipos podrían descender?

En Francia, el Nantes se encamina a su primer descenso desde 2009. Han ganado solo cuatro veces en toda la temporada en la Ligue 1. Sin embargo, con una probabilidad implícita del 85.7%, hay poco valor en respaldar su caída.

No se puede decir lo mismo del Tottenham, que tiene un precio atractivo en el mercado de descenso de la Premier League. El nuevo entrenador, Igor Tudor, no ha tenido el impacto instantáneo que se esperaba. Mientras tanto, los resultados positivos fuera de casa del West Ham y el Nottingham Forest el miércoles han agravado sus problemas.

Los Spurs aún tienen que viajar a Liverpool, Aston Villa y Chelsea, que están luchando por la clasificación a la Liga de Campeones. De los partidos que les quedan, la temporada pasada perdieron todos menos uno de los encuentros correspondientes. Eso excluye los dos partidos contra Sunderland y Leeds, que no estaban en la división. Sin embargo, sigue apuntando a un final de temporada difícil.

El Wolfsburg también destaca como una buena opción para ser relegado de la Bundesliga. Han sumado solo un punto en sus últimos seis partidos.

Las cosas están sombrías para los campeones de 2008/09. Tienen el peor récord defensivo de la liga, con 2.21 goles encajados por cada 90 minutos. Mientras tanto, solo el Heidenheim ha permitido más xG que su total de 45.3.

Para una apuesta de descenso a largo plazo, podría valer la pena considerar al Torino con una probabilidad implícita de sólo 2.9%. Han estado en la Serie A desde 2012 pero ocupan el puesto 14 esta temporada. Su entrenador, Marco Baroni, fue despedido en febrero y Roberto D'Aversa fue nombrado en su lugar.

El ratio de victorias del técnico de 50 años ha sido del 20% o menos en tres de sus últimos cuatro trabajos. Fue despedido por el Empoli al final de la temporada pasada después de sufrir el descenso de la Serie A.

Eso no augura nada bueno y tampoco lo hace la diferencia de goles del Torino de -20, que es la tercera más baja de la división. Todavía tienen que medirse al Napoli, Milan e Inter y no pueden esperar favores de sus rivales, la Juventus, en la última jornada.

