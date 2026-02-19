Guía de apuestas para la vuelta de los playoffs de la Champions League

Los goles fluyeron mientras los equipos tomaron el control de sus playoffs de la Champions League. ¿Merece la pena apostar a que esa tendencia continúe en los partidos de vuelta? Galatasaray, Dortmund, Newcastle, Leverkusen y Bodø/Glimt tienen ventajas de al menos dos goles tras desempeños dominantes en los partidos de ida.

👑Mercados de vuelta de los playoffs de la Champions League

Cuotas

Mercados Cuotas ⭐ Qarabag +3 Hándicap vs Newcastle 1.75 Más de 2.5 goles del At. Madrid vs Club Brujas 2.05 Real Madrid -1 Hándicap vs Benfica 2.20

Cuotas cortesía de 888sport. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🌧️Dolor italiano y una lluvia de goles en la ida de los play-offs

Se marcaron 34 goles en los 8 partidos de ida de la fase de eliminatorias de la Champions League. El promedio de 4.25 goles por partido superó los 3.39 goles anotados por encuentro durante la fase de liga.

Las dos noches llenas de acción en el fútbol europeo no salieron del todo como se esperaba para los favoritos. Aunque el vigente campeón, PSG, remontó un 2-0 en contra para derrotar al Mónaco 3-2, el finalista de la temporada pasada, Inter de Milán, sufrió una derrota por 3-1 ante el Bodø/Glimt.

El equipo de Kjetil Knutsen ha ganado tres partidos consecutivos en la UCL. También habían derrotado previamente al City y al Atlético de Madrid, a pesar de no haber jugado un partido doméstico desde noviembre.

Fue una semana desafiante para los clubes de la Serie A, con la Juventus derrotada 5-2 por el Galatasaray en Estambul. Los gigantes turcos dominaron ese partido, creando 2.92 xG frente a los 1.12 de la Juve. También ganaron el conteo de tiros por un margen de 22-7, colocándolos en una posición fuerte para el partido de vuelta.

Tres de los ocho enfrentamientos concluirán en el norte de Italia, con Atalanta necesitando también una remontada. Crearon solo 0.47 xG en su derrota 2-0 ante el Borussia Dortmund el martes.

Aparte del PSG, Newcastle, Bayer Leverkusen y Real Madrid vencieron como visitantes y son favoritos para avanzar a octavos de final. El único enfrentamiento actualmente empatado es entre el Club Brujas y el Atlético de Madrid, tras su empate 3-3 en Bélgica.

⚽¿Fluirán los goles de nuevo en los partidos de vuelta?

Dos de los 8 partidos de vuelta se llevarán a cabo en Madrid. El Atlético sigue en una buena posición, a pesar de haber cedido una ventaja de dos goles en el Estadio Jan Breydel. Dado que están prácticamente fuera de la carrera por el título de LaLiga, se espera que prioricen esta competición y pueden rotar a jugadores clave el domingo.

Los Rojiblancos se ubicaron entre los ocho primeros con su xG de 16.9 en la fase de liga. Su ataque también ha mejorado significativamente desde la llegada de Ademola Lookman hace tres semanas. Con el nigeriano como titular, han ganado 5-0 al Betis y 4-0 al Barcelona.

El Club Brujas permitió 19.6 xG en la última ronda, el cuarto peor récord. Ya han concedido 3 goles o más en cinco ocasiones en la competición. Esto sugiere que apostar a que el Atleti anota más de 2.5 goles ofrece valor en el partido de vuelta.

El primer partido del Real Madrid contra el Benfica estuvo ensombrecido por acusaciones de abuso racista hechas por Vinicius Junior contra Gianluca Prestianni. La tensión será elevada cuando los clubes se enfrenten por tercera vez en un mes la próxima semana.

Con un marcador adverso de 1-0, el equipo portugués debe ser más agresivo en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, se enfrentan a un Real Madrid muy motivado que ha ganado siete de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. Cabe destacar que cinco de esas victorias fueron por márgenes de dos o más goles.

Con Vinicius y Trent Alexander-Arnold en gran forma, apostar por la victoria del Real Madrid con Hándicap -1 podría ser la apuesta inteligente.

Finalmente, el Newcastle está en una posición cómoda tras su victoria 6-1 en Bakú. Debido al apretado calendario, puede que Eddie Howe rote a jugadores clave en el partido de vuelta.

Eso indica que el Qarabag podría ofrecer valor con un hándicap de +3. Los azerbaiyanos son mejores de lo que sugirió su rendimiento reciente. En la fase de liga solo perdieron una vez por más de dos goles.

