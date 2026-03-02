4 apuestas de valor para los octavos de final de la Champions League

Manchester City y Real Madrid se enfrentan en la fase eliminatoria de la UCL por quinto año consecutivo. Están listos para renovar una rivalidad moderna.

Un récord de seis clubes ingleses ha llegado a los octavos de final de la UCL por primera vez. El glamuroso enfrentamiento de Newcastle con Barcelona es otro punto destacado.

👑Cuotas de mercado para la ida de los octavos de final de la UCL:

Partido Local Empate Visitante Real Madrid vs Manchester City 2.55 3.75 2.40 Newcastle vs Barcelona 2.60 3.80 2.30 PSG vs Chelsea 1.75 4.00 4.00 Bayer Leverkusen vs Arsenal 5.75 3.90 1.53

⚔️Guardiola renueva su larga rivalidad con el Real Madrid

El tema más comentado del sorteo del viernes es el emparejamiento de Manchester City y Real Madrid. Han sido archirrivales en la Champions League durante las últimas cinco temporadas, con ambos equipos superándose mutuamente a lo largo de los años.

Se han enfrentado dos veces en las semifinales de la UCL. El Madrid superó al City 6-5 en el global en su primera semifinal. Sin embargo, el City vengó esa derrota con una victoria contundente de 5-1 en el global en 2023.

Si hay algo seguro en este enfrentamiento, son los goles. Se anotaron nueve goles en su duelo en playoffs a dos partidos la temporada pasada. El Madrid marcó tres goles en cada partido para tomar la delantera.

En cuartos de final de la temporada 2023/24 también terminó 4-4 en el global después de dos partidos, con los blancos superando al City en los penaltis. Este mercado es uno de los más interesantes en las apuestas octavos Champions League.

El Madrid no ha sido nada convincente en esta edición de la UCL. Necesitaron una dramática victoria en el playoff eliminatorio contra el Benfica para llegar a los octavos de final.

El City también tiene los datos más impresionantes de goles esperados en contra (xGA) fuera de casa en la UCL esta temporada. Si el City puede mantener al Madrid a raya en el primer partido, serán grandes favoritos para avanzar.

🏆Los vigentes campeones de la UCL se enfrentan a los campeones del Mundial de Clubes

El Paris Saint-Germain (PSG) fue puesto a prueba por sus compatriotas del Mónaco en su reciente playoff eliminatorio. El equipo de Luis Enrique se medirá a los ganadores del Mundial de Clubes del pasado verano, el Chelsea.

Los Blues derrotaron de manera contundente al PSG 3-0 en la final de este torneo, con Les Parisiens terminando el partido con diez hombres.

El PSG estará desesperado por vengar su derrota en el MetLife Stadium. Les Parisiens serán un hueso duro de roer para el Chelsea de Liam Rosenior. Tienen el mejor xGA en la UCL esta temporada, con solo 0.96 xGA por partido.

El xGA del Chelsea es de 1.33, pero han concedido solo 0.75 goles por partido en promedio. Esto sugiere que pueden estar teniendo suerte en defensa en ocasiones. El PSG tiene mucho poder ofensivo para castigar al Chelsea por cualquier error o falta de concentración.

🔝Los líderes de la fase de liga enfrentan una intensa oposición alemana

El Arsenal fue impecable durante la fase de liga, encabezando la tabla con relativa facilidad. Los Gunners ganaron sus ocho partidos, anotando 23 goles y concediendo solo cuatro tantos. Será interesante ver cómo les va a los hombres de Mikel Arteta ahora que han alcanzado la naturaleza implacable de la fase eliminatoria.

Han sido emparejados con el equipo alemán Bayer Leverkusen, un club construido de manera muy similar a los Gunners. Juegan con una intensidad similar y son uno de los equipos de presión más implacables de Europa, solo superados por el Arsenal.

Esto promete ser un enfrentamiento fascinante, con el equipo lo suficientemente valiente como para navegar la presión probablemente prevaleciendo. Aunque el Leverkusen fue aplastado 7-2 por el PSG en la fase de liga, lograron una buena victoria sobre los rivales del Arsenal en la EPL, el Manchester City.

✈️El Barça viajará a St James’ Park

El Barcelona finalizó la fase de liga de la UCL con la segunda línea delantera más prolífica. Los hombres de Hansi Flick anotaron 22 goles en ocho partidos. Con Lamine Yamal, Fermín López y un Marcus Rashford en forma, el Barça tiene uno de los ataques más dinámicos de Europa en este momento.

Se enfrentarán al Newcastle de Eddie Howe en los octavos de final, con el primer partido probablemente siendo un momento definitorio. El Newcastle juega el primer partido en casa, donde su forma es notoriamente fuerte tanto en la UCL como en la EPL.

El récord defensivo de las Urracas en la UCL de esta temporada ha sido sólido. Concedieron solo siete goles en ocho partidos, perdiendo solo dos de sus partidos de la fase de liga. El Barça concedió 14 goles en ocho partidos, por lo que el Newcastle sabe que esa línea defensiva es vulnerable.

En estas apuestas octavos Champions League, la jugada inteligente puede no ser sobre el ganador final, sino en los mercados de goles. El Barça puede marcar libremente, pero también es propenso a conceder. El Newcastle promedia más de dos goles anotados por partido, lo que hace que más de 2.5 goles en ambos partidos sea probable.

