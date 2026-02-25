Apuestas de valor a final de temporada en Premier League y Bundesliga

Hemos llegado a ese punto de la temporada en el que muchos equipos necesitan arriesgarse para alcanzar sus objetivos. ¿Es ahora el momento adecuado para apostar por los goles?

Heidenheim, Real Oviedo y Burnley están entre los equipos europeos en dificultades que han adoptado un enfoque más proactivo en su intento por sobrevivir.

Predicción Cuota ⭐ Werder Bremen vs Heidenheim - Más de 2.5 goles y ambos marcan 2.00 Burnley vs Brentford - Más de 2.5 goles 1.80 Fulham vs West Ham - Más de 2.5 goles y ambos marcan 1.95

⚠️El notable cambio de tácticas de equipos en peligro

Quedan entre 10 y 13 jornadas en las cinco grandes ligas de Europa. Es ese momento de la temporada en el que muchos equipos comienzan a tomar más riesgos.

Conjuntos como el Oviedo, Wolves, Burnley, Pisa y Verona están al menos a ocho puntos de la salvación. Los empates no salvarán a ninguno de esos clubes, por lo que necesitan apuntar a ganar, incluso fuera de casa. Esa ha sido la receta para algunos partidos emocionantes que involucran a equipos amenazados por el descenso.

En LaLiga, el club en el fondo de la tabla, el Oviedo, se ha vuelto mucho más peligroso bajo su nuevo entrenador Guillermo Almada. Empataron 3-3 con la Real Sociedad el sábado pasado y también perdieron 3-2 fuera de casa contra Osasuna en enero.

Es una historia similar para el club en descenso de la Bundesliga, el Heidenheim. Ahora están intentando activamente superar a otros equipos, y han tenido cierto éxito en el tercio final. El equipo de Frank Schmidt generó 2.32 xG y siete grandes oportunidades en una derrota 3-2 fuera de casa contra el Borussia Dortmund.

No son solo los equipos amenazados por el descenso los que están cambiando su enfoque. Muchos clubes de media tabla también abrirán su juego una vez que la seguridad sea casi una certeza. Una racha ganadora al final de la temporada podría aún impulsar a algunos de esos clubes hacia Europa.

El Brighton, actualmente en el puesto 14 de la Premier League, disfruta de una ventaja relativamente segura de nueve puntos sobre los últimos tres. Solo cuatro puntos separan a las Gaviotas del top ocho y un probable boleto europeo.

Muchos equipos de media tabla se encuentran, por lo tanto, en una posición en la que pueden permitirse tomar riesgos en los últimos 11 partidos.

⚽Cómo abordar las apuestas en goles al final de la temporada

Las cuotas para más de 2.5 goles tienden a acortarse en muchos partidos entre el lanzamiento del mercado y el inicio. Los apostadores pueden aprovechar al ser rápidos para detectar el valor. Eso puede requerir un enfoque diferente al de hace unas semanas, cuando las tendencias estadísticas eran más relevantes.

Para tener éxito en los mercados de goles en las próximas semanas, hay que considerar los nuevos desarrollos tácticos. En algunos casos las líneas de goles no están inicialmente valoradas correctamente, lo que puede llevar a movimientos significativos.

Este fin de semana, parece haber valor en respaldar que fluyan los goles cuando se enfrenten los dos últimos de la Bundesliga. Además de su emocionante partido en Dortmund a principios de febrero, el Heidenheim también empató 3-3 en casa contra el Stuttgart la última vez.

Su rival, el Werder Bremen, ha firmado dos empates 3-3 en casa esta temporada. Apostar por más de 2.5 goles y que ambos equipos marquen parece una buena opción en un choque que ambos deben ganar.

En la Premier League, el Burnley ha registrado cuatro puntos y cuatro goles en sus últimos dos partidos. Necesitan sumar de tres en casa este sábado contra el aspirante europeo Brentford.

Los partidos de liga fuera de casa de los Bees promedian 2.92 goles cada 90 minutos. Parece haber valor en apostar por más de 2.5 goles, con una probabilidad implícita del 55.6%.

Una dinámica similar se dará cuando el Fulham se enfrente al West Ham en apuros el próximo miércoles. Los Cottagers pueden permitirse ir por los goles mientras buscan una plaza en Europa. Como locales han estado anotando a un ritmo de 1.69 veces por 90 minutos en la máxima categoría inglesa.

El West Ham solo ha dejado de marcar en uno de sus últimos siete partidos de la Premier League. Eso sugiere que este partido también podría presentar oportunidades al apostar por goles.

