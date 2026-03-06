Cómo apostar por el Barcelona mientras apunta a ganar dos trofeos

+

El Barcelona está eliminado de la Copa del Rey, pero sigue siendo un fuerte contendiente en LaLiga y la Champions League. ¿Son una apuesta valiosa para ganar esas competiciones? El estilo de ataque de alto riesgo de Hansi Flick sigue atrayendo críticas, pero el alemán ya ha ganado cuatro trofeos como entrenador del Barça.

Mercados del Barcelona Cuotas ⭐ Newcastle vs Barcelona - Más de 3.5 goles 2.20 Llega a la final de la Champions League 3.75 Gana LaLiga 1.33

Cuotas cortesía de William Hill. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🚄El Barcelona vuelve a su mejor forma con Pedri recuperado y Yamal en pleno auge

Los signos de debilidad fueron evidentes cuando el Barça sufrió dos derrotas en un lapso de solo cinco días en febrero. Concedieron cuatro goles en la primera mitad contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Esto fue seguido poco después por una merecida derrota por 2-1 en la liga ante el Girona, lo que permitió al Real Madrid tomar la delantera.

Fue quizás el punto más bajo en el exitoso mandato de Flick hasta la fecha. Sin embargo, es probable que el entrenador alemán esté muy satisfecho con las actuaciones que ha visto desde entonces. Los gigantes catalanes han anotado 10 goles en sus 3 partidos anteriores, concediendo solo uno.

Lamine Yamal parece haber elevado su juego a otro nivel. El adolescente registró el primer hat-trick de su carrera profesional durante una victoria por 4-1 sobre el Villarreal la semana pasada. Solo 72 horas después, los catalanes ofrecieron la que seguramente fue su mejor actuación de la temporada.

Intentando remontar una desventaja de 4-0 en su semifinal de Copa, los hombres de Flick superaron por completo al Atlético. Registraron 21 disparos y lanzaron 15 córners, mientras sus rivales no lograron registrar ninguno. El Barcelona generó 3.22 xG, pero finalmente no logró una remontada milagrosa a pesar de ganar el partido de vuelta 3-0.

Esa actuación habrá aumentado la confianza en la capital catalana respecto a la dirección de su temporada. El Barça no había igualado los altos estándares de la campaña 2024/25, aunque las lesiones de Raphinha y Pedri jugaron un papel significativo en eso. Cuando los dos están en forma, el equipo es mejor dominando el mediocampo y aplicando presión agresiva. Esta mejora, a su vez, ofrece una protección vital para su línea defensiva alta.

🔝¿Cuáles son las perspectivas para los hombres de Flick esta temporada?

Las ambiciones del Barcelona en LaLiga también se han visto impulsadas por los recientes eventos en Madrid. Los Blancos han perdido puntos en sus últimos dos partidos, perdiendo su control en la carrera por el título. También están lidiando con una crisis de lesiones, con Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo y Éder Militão entre sus ausencias.

Habiendo ganado el 81% de sus partidos de liga, los campeones defensores deberían poder defender su ventaja existente de cuatro puntos. Aún no han perdido puntos en casa, lo cual es una señal positiva de cara al Clásico de mayo en el Camp Nou. Esto indica que ahora es el momento ideal para apostar por el Barcelona para ganar LaLiga antes de que sus cuotas se reduzcan significativamente.

La Champions será un desafío más difícil. Los laterales titulares, Jules Koundé y Alejandro Balde, han sufrido lesiones de cara a los octavos de final. Estas ausencias podrían dejar al equipo vulnerable defensivamente en un complicado primer partido fuera de casa contra el Newcastle.

Las Urracas buscarán obtener un resultado favorable en St James’ Park para tener opciones genuinas de avanzar. Esa debería ser la receta para un encuentro emocionante. Apostar por más de 3.5 goles parece ofrecer valor, especialmente porque los partidos del Barcelona en la UCL han promediado 4.5 goles por partido esta temporada.

Desde que regresaron al Camp Nou en noviembre, el Barcelona ha ganado los 11 partidos en casa con un marcador combinado de 34-5. Esto sugiere que, probablemente, avanzarían incluso si sufrieran una derrota estrecha en el primer partido en Inglaterra. Un resultado exitoso llevaría a un cuarto de final favorable contra el Atlético de Madrid o el Tottenham.

Si llegan a estar entre los últimos cuatro, el Arsenal es con mucho el oponente más probable para los Blaugrana. Aunque sería una prueba difícil, podrán vencer a los Gunners si Raphinha y Yamal permanecen en forma. Eso indica valor en respaldar al equipo de Flick para llegar a la final con una probabilidad implícita del 26.7%.

