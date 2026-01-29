Oferta Sustituto+ bet365: ¿Cómo funciona?

¿Qué es "Sustituto +"?

'Sustituto+' es una función que permite a los apostadores transferir su apuesta a un jugador sustituto si su selección inicial es reemplazada durante un partido. Este mecanismo asegura que la apuesta original continúe vigente a pesar de la salida del jugador.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento es relativamente simple y accesible:

Ejemplo práctico:

Los apostadores deben elegir entre los mercados disponibles que tienen el icono 'Sustituto+ '. Estos incluyen mercados como primer anotador, último anotador, anotará en cualquier momento, entre otros.Si el jugador inicial de la apuesta es sustituido, la apuesta se transfiere automáticamente al jugador que entra en su lugar. Esta transferencia se realiza con las mismas cuotas que se aplicaron inicialmente.Si el sustituto cumple con los requisitos de la apuesta (por ejemplo, anotar un gol en un mercado de goleadores), la apuesta será considerada ganadora.

Imaginemos que apuestas a que un jugador como Mohamed Salah anotará dos goles o más en un partido. Si Salah anota solo un gol y es sustituido por Hugo Ekitike, el cual luego logra anotar un gol más, entonces tu apuesta se contabiliza como ganadora al cumplirse el objetivo de dos goles.

Condiciones y restricciones

Es importante señalar que esta función está limitada a:

Clientes nuevos y elegibles, y es aplicable únicamente en partidos de fútbol durante los 90 minutos reglamentarios, incluyendo el tiempo de descuento. No se aplica en tiempos extra ni en tandas de penaltis. Hay que tener en cuenta que si el resultado de la apuesta ya está decidido antes de la sustitución, la función 'Sustituto+' no se aplicará.

Mercados válidos

'Sustituto+' se encuentra disponible en cualquier mercado que tenga el icono correspondiente. La lista de mercados abarca los siguientes, siempre que estén disponibles:

Primer anotador

Último anotador

Anotará en cualquier momento

Próximo anotador

Anotará dos o más goles/ Anotará 2 o más

Anotará tres o más goles/ Anotará un hat-trick

Anotará de cabeza

Anotará desde fuera del área

Jugador - Asistencias

Anotará o asistirá

Jugador - Remates a puerta

Jugador - Remates

Jugador - Entradas

Jugador - Faltas concedidas

Ventajas de Sustituto+

'Sustituto+' representa una forma innovadora para que los apostadores minimicen el riesgo de sus apuestas, ya que el rendimiento de la apuesta no se ve afectado por cambios en la alineación del equipo. Esto también introduce una capa adicional de estrategia en las apuestas deportivas, ya que los jugadores ahora deben tener en cuenta no solo el rendimiento proyectado del jugador titular, sino también de su posible sustituto.

En conclusión, 'Sustituto+' se presenta como una herramienta valiosa para cualquier entusiasta de las apuestas deportivas, buscando ofrecer más flexibilidad y emoción. Con condiciones claras y un proceso fácil de entender, esta función promete revolucionar la experiencia de apostar en eventos deportivos, adaptándose perfectamente a las dinámicas siempre cambiantes de un partido de fútbol.