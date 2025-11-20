Newcastle vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 22/11/25

+

👑Mejores apuestas Newcastle vs Manchester City

Gana el Manchester City ⭐ @ 1.95 en Codere

Erling Haaland tendrá 4+ remates ⭐ @ 2.15 en Codere

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.10 en Codere

Predicción de marcador: Newcastle 0-2 Man City

Predicción de goleadores: Newcastle: N/A – Man City: Haaland, Foden

📊Nuestro Análisis: Forma de ambos equipos

El Newcastle United recibe al Manchester City el sábado por la noche, con el objetivo de volver a la mitad superior de la tabla de la Premier League.

Las Urracas tienen problemas esta temporada, ya que actualmente ocupan el puesto 14 en la tabla, a solo dos puntos del descenso. Su campaña en la Liga de Campeones, junto con la sorprendente pérdida de Alexander Isak, ha sido difícil de manejar.

El rendimiento en casa del United ha sido la principal razón de su éxito en las últimas temporadas. No es diferente en 2025/26, ya que tienen un 60% de victorias frente a sus aficionados. Sin embargo, no han derrotado al City en la Premier League en casa desde enero de 2019.

El Manchester City viaja a Tyneside en gran forma antes del descanso internacional de noviembre. El equipo de Pep Guardiola parece ser el principal candidato al título frente al actual líder de la liga, el Arsenal. Erling Haaland ha redescubierto su forma goleadora, habiendo anotado 14 goles en solo 11 partidos, a pesar de un xG de solo 11.09.

El regreso de Rodri a su plena forma física ha mejorado enormemente la defensa del City. La contratación de Gianluigi Donnarumma del PSG también ha sido de ayuda, ya que podría ser el reemplazo de Ederson a largo plazo.

El City promedia 2.1 goles por partido en 2025/26, mientras que el Newcastle tiene un promedio de solo un gol por partido. Si el City logra contener a las Urracas, tienen el poder ofensivo para crear y aprovechar sus oportunidades.

⚽Alineaciones Probables Newcastle vs Manchester City

Posible alineación del Newcastle:

Ramsdale; Lascelles, Thiaw, Trippier, Botman, Guimaraes, Tonali, Willock, Barnes, Murphy, Woltemade

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma; Aké, Dias, Gvardiol, Nunes, Silva, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

🔥Las mejores apuestas Newcastle vs Manchester City

1er Pronóstico Newcastle vs Manchester City: Gana el Manchester City @ 1.95 en Codere

El City busca asegurar su quinta victoria en seis partidos. Es muy difícil apostar contra el Manchester City actualmente. Con Haaland en excelente forma y el núcleo del equipo más confiable que la temporada pasada, han ganado partidos ajustados con éxito.

Obviamente, varios de sus jugadores han estado activos durante el parón internacional. Su rendimiento en el viaje a Tyneside dependerá de cuánta energía les quede. Sin embargo, marcaron primero en nueve de los últimos diez partidos contra las Urracas.

Si anotan primero el próximo sábado por la noche, será difícil para el equipo de Eddie Howe recuperarse. El Newcastle no podrá contar con el influyente defensor Dan Burn, quien fue expulsado en la derrota 3-1 en Brentford. Todo apunta a una victoria visitante en las apuestas Newcastle vs Manchester City.

2ºPronóstico Newcastle vs Manchester City: Erling Haaland tendrá 4+ remates @ 2.15 en Codere

Erling Haaland ha vuelto a su forma en las primeras etapas de la temporada 2025/26. Tras una campaña 2024/25 relativamente tranquila para sus impecables estándares, el noruego ha redescubierto su forma goleadora.

Haaland ha anotado 14 goles en 11 partidos en la Premier League. Incluso ha anotado 17 goles en 9 apariciones en 2025 para la selección nacional de Noruega, un promedio de casi dos goles por partido.

Dado su impresionante racha goleadora, hay poco valor en respaldarlo para anotar la mayoría de las semanas. Sin embargo, hay casi un 50% de probabilidad de que registre cuatro remates el sábado. Según WhoScored, el promedio actual de Haaland es de 4.1 remates por partido.

Sin embargo, los mercados de apuestas indican solo un 51.28% de probabilidad de que esto suceda contra el Newcastle. Esta es la opción de valor de nuestro trío de apuestas Newcastle vs Manchester City.

3er Pronóstico Newcastle vs Manchester City: Menos de 2.5 goles @ 2.10 en Codere

Apoyamos un encuentro más ajustado de lo que muchos esperan. Cinco de los últimos siete encuentros entre Newcastle y Manchester City han presentado dos o menos goles. En cambio, los mercados de apuestas sugieren que hay menos del 50% de probabilidad de que esto ocurra en este partido.

De hecho, indican que apenas hay un 46.51% de probabilidad de que este partido tenga menos de 2.5 goles. Sin embargo, el Newcastle está teniendo dificultades para marcar desde la salida de Isak. Tienen un promedio de solo un gol por partido.

El City parece tener estructura defensiva para evitar que los hombres de Eddie Howe marquen. Mantener la portería a cero mostrará si los de Guardiola pueden marcar tres o más. Actualmente, promedian 2.1 goles por partido. Dado que el Newcastle solo ha concedido 1.27 goles por partido en promedio, el City podría no anotar más de dos.