Newcastle vs Chelsea Pronóstico y Apuestas Premier League | 20/12/25

👑Mejores apuestas Newcastle vs Chelsea

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.58 en Winamax

El Newcastle marca el primer gol ⭐ @ 1.98 en Winamax

Gana el Newcastle ⭐ @ 2.65 en Winamax

Predicción de marcador: Newcastle 2-1 Chelsea

Predicción de goleadores: Newcastle: N. Woltemade, A. Gordon; Chelsea: P. Neto

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Newcastle vs Chelsea son cortesía de Winamax, correctas a 18 de diciembre de 2025 a las 16:50 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La temporada inconsistente del Newcastle en Premier League continuó con una derrota decisiva ante el Sunderland la semana pasada. La derrota fue particularmente difícil porque fue contra sus acérrimos rivales en el Día del Derbi.

Esa derrota dejó a los hombres de Eddie Howe en el puesto 12 de la tabla de la Premier League, a seis puntos de las cuatro primeras posiciones. Sin embargo, las Urracas están solo un punto por debajo de lo que estaban en esta misma etapa la temporada pasada. El equipo sigue confiado en que puede clasificarse para la competición europea.

Los dirigidos por Howe estarán contentos de volver a St James' Park. Hasta ahora, solo han perdido dos partidos de liga en casa esta temporada, contra Arsenal y Liverpool. Esa ventaja de jugar en casa es exactamente lo que necesitan para cerrar la brecha con el Chelsea, que actualmente está seis puntos por delante.

Los hombres de Enzo Maresca viajarán a Newcastle con confianza tras su victoria por 3-1 en los cuartos de final de la Copa de la Liga durante la semana. Fue su sexta victoria en los últimos ocho partidos de la Carabao Cup. Los Blues parecen decididos a luchar por ese trofeo esta temporada.

Actualmente en el cuarto puesto de la liga, el Chelsea no puede permitirse perder más puntos si quiere seguir en la carrera por el título. Además, más resultados negativos podrían hacer que caigan fuera de los importantes puestos de clasificación europea.

⚽Alineaciones Probables Newcastle vs Chelsea

Posible alineación del Newcastle:

Ramsdale, Livramento, Thiaw, Burn, Hall, Guimaraes, Tonali, Miley, Murphy, Gordon, Woltemade

Posible alineación del Chelsea:

Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Fernández, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

🔥Las mejores apuestas Newcastle vs Chelsea

1er Pronóstico Newcastle vs Chelsea: Ambos equipos marcan @ 1.58 en Winamax

El Newcastle ha marcado al menos una vez en cada uno de sus últimos ocho partidos de la Premier League en casa. Promedia 1.75 goles por partido en St James' Park, con 14 goles en ocho encuentros.

En cambio, defensivamente no han sido tan sólidos como de costumbre bajo el mando de Eddie Howe. Las Urracas no han logrado mantener su portería a cero en sus últimos nueve partidos consecutivos de liga. Eso animará al Chelsea, que no logró marcar en sus dos visitas anteriores aquí, ambas la temporada pasada.

Cabe señalar que solo el Man City (16) ha marcado más goles en liga fuera de casa que los hombres de Maresca esta temporada (15). Además, el 75% de los partidos de liga en casa del Newcastle presentaron goles en ambos extremos, mientras que el 50% de las fechas fuera de casa del Chelsea terminaron con el mismo resultado.

Mientras tanto, siete de los últimos 8 partidos del Newcastle en todas las competiciones vieron a ambos equipos marcar. Pronosticamos que este hecho volverá a repetirse en las apuestas Newcastle vs Chelsea.

2ºPronóstico Newcastle vs Chelsea: El Newcastle marca el primer gol @ 1.98 en Winamax

Los anfitriones son un equipo difícil de marcar en la primera mitad. No han concedido un gol en el primer tiempo en 13 de sus últimos 16 partidos de liga. Sin embargo, tienden a conceder más tarde en el partido, ya que el 80% de los goles que han recibido en liga esta temporada llegaron en la segunda mitad.

Estas tendencias muestran que las Urracas tienden a comenzar con fuerza en casa. En general, han abierto el marcador en el 62% de sus partidos de la Premier League. Sin embargo, en St James' Park, esta estadística sube al 88%, lo que significa que marcaron primero en siete de sus ocho partidos en casa.

El Chelsea también hizo el primer gol en el 62% de sus partidos de liga esta temporada. Sin embargo, como visitantes, solo lo han hecho en el 38% de los casos, mientras que los anfitriones anotaron primero en el 50% de sus partidos fuera de casa.

El Newcastle marcó el primer gol contra el Chelsea en tres de sus últimos cinco duelos directos, lo que sugiere que podrían hacerlo nuevamente. Este es un mercado a tener en cuenta para tus apuestas Newcastle vs Chelsea.

3er Pronóstico Newcastle vs Chelsea: Gana el Newcastle @ 2.65 en Winamax

El equipo local está en una racha increíble en su estadio, ya que no ha perdido en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, ganando siete y empatando uno. Esto demuestra lo difícil que es vencerlos en casa.

El Arsenal fue el último equipo en ganar en St James' Park, y necesitaron un gol tardío para asegurar la victoria. Este no será un juego fácil para el Chelsea, ya que sus últimos cinco partidos fuera de casa en todas las competiciones resultaron en dos victorias y una racha de tres partidos sin ganar.

Además, las Urracas ganaron cada uno de los últimos cuatro enfrentamientos directos que han acogido. La última victoria de los Blues aquí fue en 2021. Han demostrado que han tenido dificultades en los partidos fuera de casa recientemente, por lo que parece probable que no logren asegurar puntos este fin de semana.