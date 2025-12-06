Napoli vs Juventus Pronóstico y Apuestas Serie A | 07/12/25

+

👑Mejores apuestas Napoli vs Juventus

Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @ 2.05 en Sportium

Gana el Napoli ⭐ @ 2.40 en Sportium

Kenan Yildiz marca en cualquier momento ⭐ @ 4.20 en Sportium

Predicción de marcador: Napoli 2-1 Juventus

Predicción de goleadores: Napoli: Lucca, McTominay; Juventus: Yildiz

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La impresionante victoria del Napoli como visitante en Roma el pasado fin de semana les permitió volver a la lucha por el título de liga. Después de 13 partidos jugados, esta temporada de la Serie A se está desarrollando como una competencia cerrada, con solo un punto separando a los cuatro primeros equipos de la división.

Los hombres de Antonio Conte estarán ansiosos por retener su título y detener a los retadores AC Milan, Inter de Milán y Roma. El equipo de Nápoles está actualmente en segundo lugar, habiendo perdido ante los Rossoneri a principios de esta temporada.

Los campeones enfrentan otra dura prueba contra la Juventus, pero las estadísticas pasadas sugieren que saldrán victoriosos. Con cuatro triunfos consecutivos, incluyendo una victoria en la Coppa Italia durante la semana, el equipo local estará listo para recibir a los visitantes.

La Juventus ha mostrado un estado de forma inconsistente en la liga esta temporada. Recientemente cambiaron de entrenador, y Luciano Spalletti reemplazó a Igor Tudor a finales de octubre. Hasta ahora, ha dirigido siete partidos, ganando cuatro de ellos mientras permanece invicto.

El exentrenador italiano espera que el equipo siga mejorando su forma para comenzar a escalar en la tabla de la Serie A. La Juve empieza la jornada en séptimo lugar, cinco puntos por detrás del Napoli. Una victoria visitante aquí los devolvería a la lucha por el título.

⚽Alineaciones Probables Napoli vs Juventus

Posible alineación del Napoli:

Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera, David Neres, Politano, Lucca

Posible alineación del Juventus:

Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Miretti, Cabal, McKennie, Yildiz, David

🔥Las mejores apuestas Napoli vs Juventus

1er Pronóstico Napoli vs Juventus: Ambos equipos marcan - Sí @ 2.05 en Sportium

Esta temporada, solo Bolonia e Inter de Milán han anotado más goles que el Napoli en la liga. El equipo local tiene un promedio de exactamente dos goles por partido en casa en la Serie A esta campaña. Mientras tanto, su defensa ha concedido poco menos de un gol por partido en su estadio.

Los anfitriones deberían tener éxito en el ataque, considerando que la Juve concedió al menos un gol en cada uno de sus últimos cinco partidos de liga como visitante. La mitad de los partidos fuera de casa de los visitantes en la Serie A vieron a ambos equipos encontrar la red.

Ambos equipos han anotado en el 67% de los partidos de liga del Napoli en casa. Los últimos cuatro duelos directos en el Estadio Diego Armando Maradona vieron a ambos, Napoli y Juventus, marcar goles. No sería sorprendente si ambos equipos anotan este fin de semana. Añadimos esta selección a nuestras apuestas Napoli vs Juventus.

2ºPronóstico Napoli vs Juventus: Gana el Napoli @ 2.40 en Sportium

Conte es consciente de que esta Juve, bajo la dirección de Spalletti, planteará un desafío diferente. No obstante, también espera un gran desempeño de su equipo en Nápoles. Los campeones no han perdido un solo partido de liga frente a sus adorados fanáticos.

Aunque la Vecchia Signora está invicta en sus últimos cinco partidos de liga, los partidos fuera de casa contra los campeones nunca han sido fáciles para ellos. El equipo de Turín ha registrado dos victorias, dos derrotas y dos empates esta temporada.

Más importante aún es que la Juventus no ha logrado ganar en Nápoles en los últimos seis años. Los anfitriones han ganado cada uno de los últimos cinco enfrentamientos en casa, tres de los cuales terminaron con un marcador de 2-1.

El Napoli sólo perdió uno de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, ganando seis de ellos. Deberían usar su ventaja de local de manera efectiva en este partido y llevar a Spalletti a su primera derrota como entrenador de la Juve.

3er Pronóstico Napoli vs Juventus: Kenan Yildiz marca en cualquier momento @ 4.20 en Sportium

Se espera que la Juve dependa en gran medida de su ataque para intentar desafiar a los anfitriones. Uno de los jugadores que liderará el ataque es Kenan Yildiz. El delantero turco es uno de los más destacados del equipo blanco y negro.

Yildiz ha anotado cuatro goles con la Juventus, siendo el máximo goleador del club en la Serie A esta campaña. Sus goles representan casi el 25% del total de goles de la Vecchia Signora en liga. Anotó dos veces la semana pasada contra el Cagliari y registró el mayor número de tiros (3) y toques en el área rival (6) contra Udinese a mitad de semana.

El jugador de 20 años es difícil de parar para las defensas y dará al equipo local algo por lo que preocuparse este fin de semana. Si la Juventus logra romper la defensa de los anfitriones, Yildiz será probablemente el jugador que anote. Confiamos en el turco para marcar en nuestras apuestas Napoli vs Juventus.