AC Milan vs AS Roma Pronóstico y Apuestas Serie A | 29/12/24

AC Milán vs Roma

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico AC Milan vs AS Roma por Serie A el 29/12/24.

Mejores apuestas AC Milan vs AS Roma

Resultado del partido: Empate⭐ @3.35 en Casumo

Ambos equipos anotarán: No ⭐ @2.08 en Casumo

Menos de 2.5 goles ⭐@1.92 en Casumo

El AC Milan se enfrenta a un desafío complicado contra AS Roma, con un marcador esperado de 1-0.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Después de recibir múltiples goles en sus tres primeros partidos de la temporada, el AC Milan ha mantenido su portería a cero en ocho de sus últimos 13 encuentros. Su forma en casa en el San Siro ha sido increíblemente fuerte.

En contraste, el récord de la Roma como visitante es uno de los peores en la Serie A. Solo dos equipos no han logrado ganar jugando fuera de casa en esta campaña de la Serie A: la Roma de Claudio Ranieri es uno de ellos.

Sin embargo, se viene una crisis de lesiones para el equipo de Paulo Fonseca en el AC Milan. Christian Pulisic entre otros, podría no estar disponible para la visita de AS Roma. Tras una convincente victoria por 6-0 sobre el Parma, ¿podrá Claudio Ranieri orquestar otra victoria tan necesaria cuando AS Roma viaje a Milán?

Alineaciones Probables AC Milan vs AS Roma

Posible alineación del AC Milan:

Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Alex Jiménez; Fofana, Terraciano; Chukwueze, Reijnders, Theo Hernández; Abraham

Posible alineación del AS Roma:

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk

Las mejores apuestas AC Milan vs AS Roma

1er Pronóstico AC Milan vs AS Roma: Resultado del partido: Empate @3.35 en Casumo

El rendimiento del AC Milan es impredecible de una semana a otra, por lo que es casi imposible hacer predicciones para el partido contra AS Roma. Paulo Fonseca ha tenido dificultades para encontrar el equilibrio adecuado entre ataque y defensa.

La creciente lista de lesiones, agravada por la sustitución temprana de Rafael Leao contra el Hellas Verona, solo ha empeorado la situación de Fonseca en Milán.

El extremo portugués ha vuelto a su forma en las últimas semanas. Desafortunadamente para los Rossoneri, Leao está fuera de juego junto con Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor, Luka Jovic, Álvaro Morata e Ismael Bennacer. La larga lista de ausentes sugiere que el Milan podría encontrar difícil competir en el ajetreado calendario de partidos que se avecina.

El equipo local ha mantenido su portería a cero en seis de ocho partidos en San Siro esta temporada. El Milan ha concedido el menor número de goles esperados en contra, con solo 4.50 xGA. AS Roma llega a Milán habiendo anotado 16 goles en sus últimos cinco partidos, por lo que los anfitriones intentarán mantenerse compactos.

Con varios de los jugadores clave del AC Milan ausentes, Fonseca se conformaría con un empate. Si el marcador está igualado al entrar en la segunda mitad, ambos equipos podrían optar por replegarse y limitar las oportunidades de su oponente.

2ºPronóstico AC Milan vs AS Roma: Ambos equipos anotan: No @2.08 en Casumo

La reciente racha goleadora de la Roma tanto en la Serie A como en la Coppa Italia probablemente ha elevado la moral entre los visitantes. Sin embargo, se debe tener en cuenta la calidad de sus oponentes. La Roma debería vencer a equipos como Lecce, Sampdoria, Parma y Braga.

El único partido difícil en sus últimos cinco juegos fuera de casa fue contra el Como, donde la Roma cayó por 2-0. Concedieron 18 tiros en ese juego, mientras que solo registraron 0.34 xG.

Considerando que el poder ofensivo del AC Milan está debilitado por las lesiones y que la Roma tiene dificultades fuera de casa, este podría ser otro partido en el que no logren marcar. Solo la Roma y el Venezia no han ganado un partido fuera de casa en la Serie A esta temporada. Únicamente el Lecce, con dos, ha marcado menos goles fuera de casa que los 5 de la Roma.

La perspectiva de jugar en San Siro, uno de los estadios más notorios de Italia, ciertamente añadirá presión. Los datos disponibles sugieren que el equipo visitante podría tener problemas una vez más.

3er Pronóstico AC Milan vs AS Roma: Menos de 2.5 goles @1.92 en Casumo

Este partido presenta a un equipo local que normalmente mantiene su portería a cero y a un equipo visitante que tiene dificultades para crear oportunidades de gol de alta calidad. Considerando la larga lista de lesiones en áreas ofensivas y el fuerte equipo local, este encuentro podría fácilmente estar por debajo de la línea de 2.5 goles.

Fuera de casa, el 75% de los partidos de la Roma en la Serie A han tenidomenos de 2.5 goles, haciendo de este un resultado favorable para los apostadores. Aunque el 50% de los partidos en casa del AC Milan puede no ser tan atractivo, han restringido a los oponentes a solo 0.56 xGA por 90 minutos.

Ese es el mejor récord en esta división, haciendo que las apuestas AC Milan vs AS Roma de menos de 2.5 goles y ambos equipos anotarán - no, sean dos opciones interesantes.