La inesperada apuesta en contra del PSG en los próximos partidos

El PSG está en la cima de la Ligue 1, pero las lesiones lo afectan y rara vez convence. Puede haber valor en apostar en su contra en los mercados de hándicap.

El equipo de Luis Enrique disfrutó de una impresionante temporada 2024/25. Sin embargo, no ha sido tan impresionante en sus partidos nacionales este año.

👑Mercados de Apuestas del PSG

Cuotas

Le Havre +2 Hándicap vs PSG: ⭐ @ 2.38

Mónaco +1 Hándicap vs PSG: ⭐ @ 2.25

Cuotas cortesía de Luckia. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🩼Lesiones contribuyen a actuaciones mediocres en la Ligue 1

El PSG ha ganado los últimos cuatro títulos de la Ligue 1. Como campeones europeos vigentes, siempre existía el riesgo de que pudieran perder el enfoque en sus primeros partidos nacionales de esta temporada. Un viaje al Mundial de Clubes en verano también contribuyó a que varias estrellas regresaran tarde a la acción.

Esos factores afectaron a Les Parisiens, ya que solo lograron victorias por 1-0 en sus dos primeros partidos de liga. Sin embargo, tres meses después, aún no han alcanzado su mejor forma.

El PSG solo ha ganado cuatro de sus primeros 12 partidos de la Ligue 1 por márgenes de más de un gol. Esta tendencia ha sido evidente tanto en casa como fuera. Las victorias por 2-0 sobre Lens y Auxerre siguen siendo sus triunfos más convincentes en el Parc des Princes.

Los campeones franceses tienen una diferencia de xG por 90 minutos de solo +0.74 en la Ligue 1 esta temporada. Es solo el décimo mejor récord entre los clubes de las cinco grandes ligas de Europa.

Las lesiones de varios jugadores clave continúan afectándolos. El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, solo ha acumulado 282 minutos en la Ligue 1. Su regreso está cerca, pero no se le espera para el partido de este fin de semana contra Le Havre.

Désiré Doué, Nuno Mendes y Achraf Hakimi también están actualmente fuera de juego. La previsión es que ninguno esté disponible hasta diciembre como pronto. Alguno incluso puede que no vuelva a la acción este año.

El último partido nacional del PSG este 2025 es el 13 de diciembre contra Metz. Luego podrán disfrutar de un descanso invernal antes del derbi contra el Paris FC a principios de enero.

💭¿Dominará el PSG sus próximos partidos de liga?

Todavía quedan cuatro encuentros de liga más para que el PSG mejore antes del descanso. A pesar de los problemas de lesiones, todavía mantienen una ventaja de dos puntos sobre el Marsella en el segundo lugar.

Dada la clara superioridad sobre sus rivales nacionales, es poco probable que Luis Enrique tome riesgos en cuanto a apresurar el regreso de sus estrellas. Eso podría crear más oportunidades de apuestas en los próximos partidos de liga del PSG.

Hasta ahora, han sido uno de los equipos menos rentables de Europa en el mercado de hándicap. El PSG solo ha ganado por más de dos goles en dos ocasiones en la Ligue 1 cuando se les ha respaldado. Apostar por Lille, Estrasburgo y Lorient con una ventaja de un gol ha sido rentable desde principios de octubre.

Con cuatro de sus jugadores más importantes fuera, el PSG podría volver a ser vulnerable este fin de semana. Se enfrentan al Le Havre que solo ha concedido un gol en sus últimos cuatro partidos.

El equipo de Didier Digard únicamente ha perdido uno de sus últimos ocho partidos en la Ligue 1. Ese récord sugiere que al menos pueden dificultar la vida a los líderes. Apostar por Le Havre con un hándicap positivo de dos goles podría ser la apuesta Ligue 1 inteligente.

El PSG enfrenta un duro viaje a Mónaco el fin de semana siguiente. Dembélé es el único de sus estrellas lesionadas que tiene alguna posibilidad de participar. Ese partido también llega menos de 72 horas después de un enfrentamiento de la Liga de Campeones con el Tottenham.

Por lo tanto, es otro partido nacional donde hay un claro potencial para que el PSG tenga dificultades. Puedes respaldar a Mónaco con un hándicap de +1 gol, lo que lleva una probabilidad implícita del 53.3%. Esto hace que Mónaco sea una opción atractiva en el mercado de hándicap de apuestas PSG.

