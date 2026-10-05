Mejores Casas de Apuestas Deportivas | Octubre 2026

Tabla comparativa: Mejores casas de apuestas deportivas analizadas por Goal
El siguiente ranking fue elaborado y verificado por Goal. Se construyó evaluando y promediando categorías clave que definen la calidad de una casa de apuestas, como las cuotas, los directos, las apuestas de fútbol y las promociones que ofrece.
bet365
VALORACIÓN
MERCADOS
1xBet
VALORACIÓN
MERCADOS
bwin
VALORACIÓN
MERCADOS
William Hill
VALORACIÓN
MERCADOS
YoSports
VALORACIÓN
MERCADOS
Luckia
VALORACIÓN
MERCADOS
888sport
VALORACIÓN
MERCADOS
Codere
VALORACIÓN
MERCADOS
Pastón
VALORACIÓN
MERCADOS
Marca Apuestas
VALORACIÓN
MERCADOS
Kirolbet
VALORACIÓN
MERCADOS
Winamax
VALORACIÓN
MERCADOS
Sportium
VALORACIÓN
MERCADOS
AdmiralBet
VALORACIÓN
MERCADOS
Interwetten
VALORACIÓN
MERCADOS
LeoVegas
VALORACIÓN
MERCADOS
Gran Madrid
VALORACIÓN
MERCADOS
¿Cómo probamos las casas de apuestas?
Seleccionar las mejores casas de apuestas depende de varios factores, y no todos tienen la misma importancia para cada usuario. Por eso, en Goal hemos establecido una metodología propia que evalúa a cada operador según distintos criterios y asigna a cada uno un porcentaje de importancia.
De este modo, no nos centramos únicamente en el importe del bono de bienvenida. También comprobamos la experiencia de registro, los métodos de pago, la variedad de mercados, las apuestas en directo, las herramientas disponibles, el proceso de retirada y las condiciones de las promociones. Así, la valoración refleja de forma más completa la experiencia que ofrece cada casa de apuestas.
|Criterio
|Qué comprueba Goal
|Importancia
|Registro
|Tiempo y dificultad para crear la cuenta
|5%
|KYC
|Documentos solicitados y cuándo se solicitan
|8%
|Depósito
|Métodos disponibles + depósito mínimo
|8%
|Retirada
|Métodos disponibles + pasos necesarios
|12%
|Cuotas
|Comparación de mercados idénticos
|20%
|Apuestas en directo
|Número y profundidad de los mercados en directo
|10%
|Cash Out
|Disponibilidad y funcionalidad
|7%
|App
|Navegación + velocidad de carga + proceso de apuesta
|10%
|Soporte al cliente
|Canales disponibles + tiempo de respuesta
|7%
|Promociones
|Valor efectivo después de aplicar los T&C
|5%
|Juego responsable
|Límites, autoexclusión y herramientas de control
|8%
|Total
|100%
Cuotas (20%)
Es uno de los factores más directamente relacionados con el valor que obtiene el usuario al realizar sus apuestas y permite establecer una comparación objetiva entre operadores utilizando mercados idénticos. Para garantizar la consistencia del análisis, se utilizará la misma muestra de mercados y eventos para las casas de apuestas analizadas, de modo que las diferencias en las cuotas reflejen realmente el nivel de competitividad de cada operador.
Retirada (12%)
Comprobaremos los métodos disponibles, importe mínimo, pasos necesarios, tiempos de procesamiento, posibles verificaciones adicionales y claridad de las condiciones.
Apuestas en directo (10%)
Evaluaremos el número de eventos disponibles, los mercados ofrecidos, la variedad de selecciones, la actualización de cuotas, la suspensión de mercados y la facilidad para encontrar apuestas.
App móvil (10%)
Comprobaremos la navegación, la velocidad de carga, la estabilidad, la búsqueda de eventos, la selección de mercados, el proceso de apuesta, la gestión del saldo y la facilidad para localizar funciones importantes.
Depósito (8%)
En cualquier página de apuestas que aspire a estar entre las mejores casas de apuestas, los métodos disponibles deben ser variados y seguros, aunque este factor se da por descontado ya que todas las casas de apuestas legales en España utilizan métodos fiables. Sin embargo, aquí no solo tendremos en cuenta los métodos disponibles, sino también el depósito mínimo, la velocidad de acreditación, las posibles comisiones, la facilidad del proceso y la claridad de la información sobre cada método.
KYC o Conoce tu cliente (8%)Documentos requeridos, momento de la verificación, facilidad para subir documentos, instrucciones proporcionadas, tiempos de revisión y posibles obstáculos antes de retirar fondos.
Juego responsable (8%)Límites de depósito, límites de tiempo, pausas, autoexclusión, controles de gasto, acceso a información de juego responsable y facilidad para activar estas herramientas.
Cash Out (7%)Disponibilidad por mercado, facilidad de uso, rapidez de actualización, claridad del importe ofrecido y funcionamiento durante eventos en directo.
Atención al cliente (7%)
La calidad del servicio de atención al cliente es muy importante en cualquier operador que pretenda ser considerado como una casa de apuestas respetable. Tendremos en cuenta los canales de soporte, como chat en vivo, correo electrónico y teléfono, que deben estar disponibles para resolver cualquier inconveniente y contar con personal cualificado para tratar cualquier duda sobre registro, promociones, movimientos de saldo o cualquier otra consulta. Una buena casa de apuestas ofrecerá asistencia rápida y eficiente, para que el jugador se sienta seguro y confiado.
Registro (5%)
Número de pasos, datos solicitados, claridad del formulario, tiempo necesario, posibles verificaciones durante el registro y facilidad para completar el proceso.
Promociones y bonos (5%)
Las promociones y bonos de bienvenida son un gran atractivo para los apostadores, aunque quizás estén un tanto sobrevalorados a la hora de definir las mejores casas de apuestas, ya que su uso es temporal. Sin embargo, los programas de fidelidad interesantes o regalos como apuestas gratuitas ocasionales pueden marcar la diferencia al elegir una casa de apuestas.
Resultados de nuestras pruebas a cada casa de apuestas
Cuotas
Mercados: Fútbol
Tipo: 1X2
Operadores: XPartido: Eldense vs Oviedo - España Segunda División
Hora: 20:30 hora España
|Operador
|1
|x
|2
|bet365
|2.45
|3.00
|3.10
|1xBet
|2.645
|3.24
|2.725
|Sportium*
|2.45
|3.15
|3.10
|Codere
|2.50
|3.10
|3.15
|Gran Madrid
|2.50
|3.00
|3.00
|Retabet
|2.49
|3.00
|3.04
|Tonybet
|2.50
|3.00
|3.05
|Luckia
|2.50
|3.00
|3.00
|bwin
|2.45
|3.00
|2.87
|Winamax
|2.45
|3.05
|2.95
Retirada
|Casa de apuestas
|Bizum
|PayPal
|Tarjeta
|Transferencia bancaria
|Tiempo de retirada
|bet365
|No
|Sí
|Sí
|Sí
|1-24 h*
|Sportium
|No*
|Sí
|Sí
|Sí
|Hasta 6 h*
|1xBet
|No
|No
|Sí
|Sí
|2-5 días hábiles*
|Codere
|No*
|Sí
|Sí
|Sí
|Menos de 24 h*
|Gran Madrid
|No
|Sí
|Sí
|Sí
|Hasta 72 h*
|RETAbet
|No
|Sí
|Sí
|Sí
|Según método*
|TonyBet
|No
|Sí
|Sí
|Sí
|Hasta 24 h de procesamiento*
|Luckia
|Sí*
|Sí
|Sí
|Sí
|Hasta 72 h*
|bwin
|No
|Sí
|Sí
|Sí
|24-48 h*
|Winamax
|No
|Sí
|Sí
|Sí
|Hasta 24 h*
*Bizum figura como método de depósito, pero no como método de retirada en la información oficial de Sportium.Codere ofrece Bizum, PayPal, tarjetas y transferencias, aunque el método utilizado para retirar puede estar condicionado por el utilizado para depositar.
Apuestas en vivo (10%)
|Casa de apuestas
|Eventos en directo
|Variedad de mercados
|Actualización de cuotas
|Suspensión de mercados
|Facilidad para encontrar apuestas
|bet365
|Muy alta (más de 600.000 eventos retransmitidos/año)
|Muy alta
|Muy rápida
|Frecuente*
|Fácil
|Sportium
|Alta (publicó 3.800 eventos en vivo en su dossier)*
|Alta
|Rápida
|Frecuente*
|Fácil
|1xBet
|Muy alta (100+ diarios)
|Muy alta
|Muy rápida
|Frecuente*
|Media
|Codere
|Alta
|Alta
|Rápida
|Frecuente*
|Fácil
|Gran Madrid
|Media
|Media-Alta
|Rápida
|Frecuente*
|Fácil
|RETAbet
|Alta
|Alta
|Rápida
|Frecuente*
|Fácil
|TonyBet
|Alta
|Alta
|Rápida
|Frecuente*
|Media
|Luckia
|Alta (20.000 - 25.000+/año)
|Alta
|Rápida
|Frecuente*
|Fácil
|bwin
|Alta
|Alta
|Muy rápida
|Frecuente*
|Fácil
|Winamax
|Alta
|Alta
|Muy rápida
|Frecuente*
|Fácil
*En apuestas en directo, las suspensiones son normales cuando cambia la situación del evento; por ejemplo, ante un gol, punto, saque, tarjeta o revisión. Por tanto, “frecuente” no significa necesariamente peor experiencia: lo que Goal debería medir es también cuánto tarda el mercado en reabrirse y si la cuota se actualiza correctamente.
Licencias DGOJ de cada operador
|Operador
|Titular de la licencia DGOJ
|Licencia singular de apuestas deportivas
|Estado / observación
|bet365
|Hillside New Media Malta, PLC
|Apuestas Deportivas de Contrapartida — referencia histórica no mostrada como N/REF en la ficha pública; licencia concedida originalmente el 01/06/2012
|✅ Vigente. Prórroga más reciente: 08/09/2026. Dominio: bet365.es.
|Sportium
|Sportium Apuestas Digital, S.A.
|27-11/ADC/A65640252/SGR
|✅ Vigente. Concesión: 01/06/2012; homologación: 04/04/2013.
|1xBet
|Wagerfair, S.A. (antes Plataforma de Apuestas Cruzadas, S.A.)
|ADC/2019/035 — LSIN/00212
|✅ Vigente. Concesión: 29/05/2019. Dominio DGOJ: 1xbet.es.
|Codere
|Codere Online, S.A.U.
|ADC/2014/001
|✅ Vigente. Concesión: 28/04/2015. La DGOJ confirma actualmente la licencia singular de apuestas deportivas.
|Gran Madrid
|Esgaming, S.A.U.
|LSIN/00285
|⚠️ Vigente actualmente. La licencia anterior fue extinguida el 06/06/2023 y se concedió una nueva provisional el 05/06/2023.
|Retabet
|Ekasa Apuestas Online, S.A.
|ADC/2014/004
|✅ Vigente. Prórroga más reciente: 30/01/2025.
|TonyBet
|Eurobox, S.A.
|ADC/2014/005
|✅ Vigente. Licencia de Apuestas Deportivas de Contrapartida, concedida el 02/06/2015 y prorrogada en 2024.
|Luckia
|Luckia Games, S.A.
|332-12/ADC/A70301817/SGR
|✅ Vigente. La licencia original es de 10/10/2012 y la DGOJ registra posteriormente su prórroga.
|bwin
|Electraworks Ceuta, S.A.
|10-11/ADC/N0461246A/SGR
|✅ Vigente. La DGOJ confirma la licencia de apuestas deportivas; prórroga registrada el 10/03/2022.
|Winamax
|Winamax, S.A.
|ADC/2019/039 — LSIN/00228
|✅ Vigente. Concesión: 24/04/2020; prórroga más reciente: 14/11/2024.
Perfil de cada operador
Este es nuestro ranking con las mejores casas de apuestas online en España:
1. ⭐ bet365
bet365 ofrece cuotas competitivas y una amplia oferta de mercados. Los apostadores experimentados la valoran positivamente. Esta plataforma cubre muchos deportes y ligas. Destaca en líneas de más/menos y hándicap asiático.
- Su bono de bienvenida con el código de bonificación bet365 “GOAL365” ofrece hasta 200 € en créditos de apuestas deportivas y una bonificación igualada al 100% + 5 fichas doradas en el casino.
- Tiene promociones interesantes, como combinadas aumentadas o sorteos de entradas para la Champions.
- Su punto fuerte es la variedad de apuestas, especialmente en mercados como el hándicap asiático.
- Acepta ingresos con diferentes sistemas de pago como tarjetas, monederos electrónicos o Bizum
Conoce más sobre bet365 en nuestro artículo "bet365 opiniones - Guía completa para apuestas deportivas en 2026".
2. ⭐ 1xBet
1xBet ofrece muchos deportes y mercados, atrayendo apostadores que buscan variedad de opciones. La plataforma de 1xBet ofrece una extensa selección de deportes, eventos en directo y tipos de apuestas, destacándose especialmente en mercados emergentes y deportes menos convencionales.
- El código promocional 1xbet es BETGOAL. Este ofrece hasta 300 EUR para tus apuestas deportivas.
- 1xBet también cuenta con promociones innovadoras y regulares, tales como la mejora de cuotas combinadas, eventos especiales y sorteos que enriquecen la experiencia de apuestas.
- Una de las fortalezas principales de 1xBet es su sólido servicio de streaming en vivo, que permite a los usuarios seguir una gran variedad de eventos deportivos in tiempo real, facilitando la realización de apuestas en directo.
- La plataforma se distingue por su flexibilidad en los métodos de pago, aceptando una amplia gama que incluye tarjetas de crédito, monederos electrónicos, criptomonedas, y otros sistemas de pago, brindando comodidad y accesibilidad a sus usuarios.
Dale un vistazo a nuestra reseña de 1xBet y descubre mucho más.
4. ⭐ Bwin
Bwin es una casa de apuestas conocida en España. Bwin ofrece apuestas deportivas, casino y póker. Su servicio de atención al cliente es muy eficiente y ofrece variedad en métodos de pago para mayor comodidad del consumidor.
- El bono bwin de bienvenida permite recuperar hasta 100 € en apuestas gratuitas si pierdes tu primera apuesta.
- Cuenta con una oferta variada en mercados y tipos de apuestas.
- Dispone de casino y póker, ampliando las opciones de juego.
- Ofrece varios métodos de pago, incluyendo Bizum para transacciones rápidas y seguras.
5. ⭐ William Hill
William Hill es una casa de apuestas británica con larga trayectoria. En su oferta para España, presenta una plataforma muy completa en apuestas deportivas, destacando por la gran variedad de mercados disponibles, que incluyen tanto deportes clásicos como eSports e incluso eventos políticos. Su página web es intuitiva y cuenta con aplicaciones móviles para iPhone y Android.
- Actualmente, su bono de bienvenida ofrece hasta 200 € asegurados en tu primera apuesta combinada o con la función Crear #MiApuesta, siempre que esta resulte perdedora, al registrarte utilizando el código promocional William Hill BONO200.
- Amplia gama de mercados de apuestas, cubriendo tanto deportes populares como fútbol, carreras de caballos y tenis, como eventos especiales y deportes menos comunes.
- Esta casa de apuestas ofrece diversas promociones y bonos, atrayendo tanto a nuevos usuarios con atractivos bonos de bienvenida como a clientes existentes con ofertas especiales y aumentos de cuotas en eventos selectos.
6. ⭐ YoSports
YoSports es la plataforma de apuestas deportivas online del grupo Rank Digital Ceuta S.A.U., que también opera YoCasino en España. Forma parte del reconocido The Rank Group, una empresa líder en entretenimiento. YoSports se centra en ofrecer apuestas en los deportes más populares (fútbol, tenis, baloncesto), incluyendo opciones como apuestas en directo, y permite a los usuarios utilizar la misma cuenta para acceder a sus otras marcas de juego.
- Permite utilizar el mismo usuario y la misma contraseña para acceder a las apuestas deportivas (YoSports) y el casino (YoCasino), facilitando la gestión de la cuenta.
- Ofrece funcionalidades clave como Cash Out (cerrar la apuesta antes de que finalice el evento) y BetBuilder (realizar apuestas combinadas dentro de un mismo partido).
Dispone de un servicio de soporte en directo y en español, con un compromiso de ser rápido y eficiente para toda su "YoComunidad".
7. ⭐ 888
Compañía de apuestas y juegos en línea que ha ganado popularidad gracias a su sólida oferta de productos, que incluye apuestas deportivas, casino y póker. 888 opera desde 1997 y ofrece apuestas, casino y póker.
- Variedad completa de servicios de juego en línea, incluyendo apuestas deportivas, casino, y póker. Esta amplia gama de opciones permite a los usuarios disfrutar de diferentes experiencias de juego desde una sola plataforma.
- La interfaz de 888 está diseñada para ser intuitiva y fácil de navegar, tanto en su sitio web como en sus aplicaciones móviles. Esto asegura que los usuarios puedan encontrar y aprovechar al máximo las oportunidades de apuestas y juegos con facilidad.
- Con licencias operativas en varias jurisdicciones, 888 se adhiere a rigurosas normas de seguridad y juego responsable. La compañía utiliza tecnología avanzada para proteger la información y las transacciones de sus usuarios, brindando una experiencia confiable y segura.
8. ⭐ Luckia
Luckia es una casa de apuestas de origen español que trabaja respaldada por una sólida presencia física y por una página web intuitiva y bien estructurada. Cuenta con aplicación móvil, lo que resulta útil, y su servicio de streaming permite seguir los partidos de algunas competiciones en directo, mientras apuestas en vivo. Cuenta con promociones frecuentes y un atractivo bono de bienvenida para posicionarse como una de las mejores casas.
- Su bono de bienvenida mediante el código promocional Luckia “LUCKGOAL” cubre el 100% hasta 200 € si tu primera apuesta no es ganadora.
- Permite retirar saldo en sus locales físicos, lo que ofrece mayor comodidad a los usuarios.
- Dispone de apuestas en vivo con servicio de streaming para seguir los eventos en directo.
- Cuenta con una aplicación móvil optimizada y promociones ocasionales para sus jugadores.
Descubre más sobre Luckia en el artículo: "Luckia opiniones - Guía completa para apuestas deportivas en 2025"
9. ⭐ Codere
Codere opera online y en locales físicos en varias ciudades españolas. Ofrece muchos mercados, apuestas prepartido y en vivo, y casino. Su plataforma es fácil de usar y también incluye una app móvil.
- Permite ingresar y retirar saldo desde sus locales físicos.
- Ofrece un bono de bienvenida del 100% del primer depósito, con el código promocional Codere.
- Dispone de una amplia variedad de apuestas y mercados, tanto prepartido como en vivo.
- Cuenta con una aplicación móvil para apostar de forma rápida y sencilla.
Lee más en nuestra reseña de Codere.
10. ⭐ Marca
Marca Apuestas es la plataforma de apuestas deportivas en línea asociada con el diario deportivo español "Marca", uno de los periódicos de mayor renombre en el ámbito deportivo en España. Esta conexión proporciona a Marca Apuestas una amplia base de usuarios, atraídos por la cobertura deportiva detallada y la credibilidad del medio.
- Esta casa se beneficia de su asociación con el diario Marca, ofreciendo a los usuarios acceso a contenido deportivo detallado, análisis y estadísticas que pueden ser útiles para informar sus decisiones de apuestas.
- La plataforma tiene una fuerte orientación hacia el fútbol, en particular las ligas españolas como La Liga y la Copa del Rey. Esto se traduce en una gran cantidad de mercados disponibles para estos eventos, atrayendo a fanáticos locales del deporte.
- Marca Apuestas suele ofrecer bonos de bienvenida atractivos y promociones regulares para sus usuarios. Estas ofertas están diseñadas para mejorar la experiencia de apuestas y brindar un mayor incentivo para participar en la plataforma.
11. ⭐ Kirolbet
Esta plataforma se centra principalmente en el mercado español, con una fuerte presencia en el País Vasco. Es conocida por su enfoque en ofrecer una experiencia de apuestas accesible y local, tanto en línea como a través de sus establecimientos físicos distribuidos en diversas regiones de España.
- Gracias al código promocional Kirolbet puedes recuperar hasta 200€ si llegas a perder tu apuesta. Además, la plataforma ofrece grandes promociones semanales.
- En su plataforma en línea, Kirolbet cuenta con una amplia red de locales físicos donde los apostadores pueden realizar sus apuestas. Esta presencia física ayuda a los usuarios que prefieren la interacción cara a cara y el entorno tradicional de apuestas.
- Oferta variada de deportes en los que apostar, con un énfasis notable en los eventos en vivo. Su plataforma está equipada para manejar apuestas en tiempo real, lo que permite a los usuarios aprovechar las oportunidades de mercado a medida que se desarrollan los eventos deportivos.
12. ⭐ Winamax
Winamax es conocida por el póker y también ofrece apuestas deportivas. Entre sus ventajas destacan su variedad de mercados, incluyendo eventos deportivos y no deportivos, y su enfoque dinámico con promociones constantes. Su servicio de estadísticas en tiempo real y su contenido exclusivo hacen que la veamos como una de las mejores casas de apuestas.
- Ofrece apuestas prepartidos y en vivo con estadísticas actualizadas en tiempo real.
- Permite apostar en eventos no deportivos, como los Óscar o los Grammy.
- Cuenta con Winamax TV, donde se analizan partidos, apuestas y curiosidades.
- Lanza promociones especiales cada vez que hay un evento o partido importante.
13. ⭐ Sportium
Sportium ofrece apuestas deportivas, casino y póker. Su punto diferencial sería Sportium UNO, que permite combinar las apuestas digitales con las realizadas en los locales de juego, desde los que se permiten ingresos y retiros de saldo. Cuenta con una amplia oferta deportiva, con dedicación para los eSports, y aplaudir su excelente servicio de atención al cliente.
- Su página web ofrece apuestas deportivas, casino y póker en un solo lugar, y da la bienvenida con un doble bono de hasta 200€ con el código promocional Sportium.
- Sportium UNO permite gestionar el saldo de las cuentas online y de los locales físicos.
- Dispone de Sportium TV para seguir partidos en directo mientras apuestas.
- Ofrece una gran variedad de deportes, incluyendo los eSports, y múltiples métodos de pago.
Dale un vistazo a nuestra reseña de Sportium y descubre mucho más acerca de esta casa de apuestas.
14. ⭐ Admiralbet
AdmiralBet es una de las casas de apuestas y casino online más consolidadas en el mercado español. Gestionada por BeatYa Online S.A., forma parte del grupo internacional Greentube, una filial del gigante de software NOVOMATIC. AdmiralBet destaca por ofrecer una plataforma completa con una amplia selección de apuestas deportivas (en vivo y pre-partido) y un extenso catálogo de juegos de casino, incluyendo sus famosas slots originales de Novomatic.
- Forma parte del grupo NOVOMATIC/Greentube, lo que le otorga una gran confiabilidad y acceso a una biblioteca premium de juegos de casino y slots que son muy populares (ej. Book of Ra).
- Combina su oferta online con tiendas físicas en varias comunidades autónomas de España (Madrid, Andalucía, Extremadura), permitiendo a los usuarios retirar ganancias o hacer apuestas tanto en línea como presencialmente.
- Ofrece una sección de apuestas en vivo con cuotas actualizadas al instante y una cobertura en tiempo real. Además, cuenta con una aplicación móvil (iOS y Android) intuitiva para una experiencia de juego 360º.
15. ⭐ Interwetten
Interwetten es una de las casas de apuestas más veteranas del sector, fundada en 1990 en Austria. Inició operaciones como una plataforma de apuestas por teléfono antes de lanzarse en línea en 1997. Destacada por su enfoque en la calidad y la confianza, Interwetten se ha mantenido como una opción popular entre apostadores de diversos países, ofreciendo una amplia gama de productos de apuestas y juegos de casino.
- With el código promocional Interwetten,tu primera apuesta es sin riesgo porque recibes hasta 50€ si llegas a perder. Además, tienes un bono del 100% del primer depósito hasta 200€ en casino.
- Interwetten ofrece una amplia variedad de mercados de apuestas deportivas, abarcando desde los deportes más populares como el fútbol y el tenis, hasta eventos deportivos internacionales. Su plataforma está bien equipada para manejar tanto apuestas pre-partido como en vivo.
- Interwetten pone mucho énfasis en proporcionar un entorno seguro para sus usuarios. Opera bajo licencias de algunas de las jurisdicciones más strictly y se adhiere a políticas rigurosas de juego responsable, asegurando que los jugadores puedan disfrutar de una experiencia segura y protegida.
16. ⭐ Leovegas
LeoVegas destaca en casino, pero también ofrece apuestas deportivas competitivas. Se trata de un operador sueco que esconde numerosas virtudes en su sección de deportes, y que en España destaca por la calidad de su aplicación móvil, premiada por su design y funcionalidad, así como por la variedad de tipos de apuestas que ofrece. En el área promocional, LeoVegas recompensa a sus jugadores con un atractivo programa de fidelidad.
- Su bono de bienvenidaconsiste en 2 potenciadores de ganancias, con un máximo de 200 € cada uno.
- Su aplicación móvil ha recibido premios por su innovación y facilidad de uso.
- Permite ver partidos en directo, mejorando la experiencia en apuestas en vivo.
- Cuenta con el Club VIP, un programa de fidelidad con ventajas exclusivas para sus jugadores.
17. ⭐ Gran Madrid
Casino Gran Madrid es la página web del grupo que gestiona los prestigiosos casinos de Torrelodones, Colón y Benalmádena, desde donde también se permite realizar ingresos y retiros. Aunque su fuerte es el casino, la consideramos una de las más fuertes en apuestas deportivas, ya que ofrece una experiencia completa con una gran variedad de deportes, entre los que encontramos eSports, con diferentes tipos de apuestas de lo más innovadoras.
- Su bono de bienvenida incluye 10 € de casino, 50 tiradas y 10 € en apuestas sin depósito, más un bono de hasta 200 € con el primer depósito.
- Ofrece un bono adicional de hasta 200 € con el segundo depósito, además de promociones para apuestas en vivo y combinadas.
- Permite apostar en una gran variedad de deportes y tipos de apuestas, incluyendo acciones individuales de los jugadores.
- Dispone de atención al cliente vía chat y teléfono para resolver dudas y consultas rápidamente
Conoce más en nuestro artículo de opiniones de Gran Madrid.
⭐ TOP 3 mejores casas de apuestas de la semana
Analizamos las principales plataformas de apuestas online para seleccionar las tres que más destacan esta semana por su oferta deportiva, experiencia de usuario y promociones de bienvenida.
1xBet
1xBet es una opción especialmente atractiva para quienes buscan una gran cantidad de deportes y mercados. Su plataforma incluye numerosos eventos en directo y diferentes tipos de apuestas. Con el código promocional BETGOAL, los nuevos usuarios pueden acceder a una promoción de hasta 300€ para sus apuestas deportivas, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Su servicio de streaming en determinados eventos también resulta interesante para las apuestas en vivo.
bet365
bet365 combina una extensa oferta deportiva con una gran profundidad de mercados. Es especialmente destacable en fútbol y en mercados como hándicap asiático, líneas de más/menos y apuestas combinadas. El código promocional GOAL365 está asociado a una promoción de bienvenida de hasta 200€ en créditos de apuestas deportivas, además de otras ventajas promocionales, según los términos vigentes. La plataforma también admite métodos de pago como tarjetas, monederos electrónicos y Bizum.
William Hill
William Hill cuenta con una larga trayectoria en el sector y ofrece una amplia variedad de mercados, desde fútbol y tenis hasta carreras de caballos, eSports y otros acontecimientos. Su promoción de bienvenida puede ofrecer hasta 200€ asegurados en la primera apuesta combinada o mediante Crear #MiApuesta si esta resulta perdedora. Para acceder a esta promoción se puede utilizar el código BONO200, siempre sujeto a los requisitos y condiciones de la oferta.
¿Cómo registrarte y reclamar un bono en una casa de apuestas?
Reclamar un bono de bienvenida en una casa de apuestas es un proceso sencillo, aunque puede variar ligeramente según el operador. En la mayoría de los casos, solo necesitas seguir estos pasos:
Paso 1: Acceder a la casa de apuestas
Accede al sitio web o descarga la app de la casa de apuestas donde quieras registrarte.
Paso 2: Crea una cuenta
Crea una cuenta completando el formulario con tus datos personales y verificando que toda la información sea correcta.
Paso 3: Ingresa el código de registro
Introduce un código promocional, si la oferta lo requiere. Algunos operadores aplican el bono automáticamente, mientras que otros exigen introducir un código durante el registro o antes de realizar el primer depósito.
Paso 4: Haz un depósito
Realiza el depósito mínimo indicado en los términos y condiciones de la promoción.
Paso 5: Activa el bono
Activa y utiliza el bono, ya sea en forma de saldo extra, apuestas gratis o créditos de apuesta, respetando los requisitos de liberación y las cuotas mínimas exigidas.
Antes de registrarte, revisa siempre las condiciones del bono, como la fecha de caducidad, el importe mínimo de depósito, los requisitos de apuesta y las restricciones aplicables. Así evitarás sorpresas y podrás aprovechar al máximo la promoción disponible.
T&Cs: Términos y condiciones de las casas de apuestas
Antes de registrarte en una casa de apuestas o aceptar un bono, es importante leer sus términos y condiciones. Aunque pueden variar entre operadores, hay varios puntos que aparecen habitualmente:
- Requisitos de edad y registro: debes ser mayor de 18 años y completar correctamente el proceso de registro y verificación de identidad.
- Depósito mínimo: algunas promociones o bonos exigen ingresar una cantidad mínima para poder activarlos.
- Cuotas mínimas: determinados bonos requieren realizar apuestas con una cuota mínima para que cuenten para la promoción.
- Requisitos de apuesta: los bonos pueden exigir apostar el depósito, el bono o ambos un determinado número de veces antes de poder retirar las ganancias asociadas.
- Límite de tiempo: las promociones suelen tener una fecha de caducidad. Si no cumples los requisitos dentro del plazo, puedes perder el bono o las ganancias promocionales.
- Mercados y apuestas válidas: no todas las apuestas cuentan para completar los requisitos de una promoción. Es habitual que existan exclusiones para determinados mercados, cuotas o tipos de apuesta.
- Límites de depósito y retirada: cada operador establece condiciones, límites y posibles requisitos para ingresar y retirar fondos.
- Métodos de pago: comprueba qué opciones están disponibles, los tiempos de procesamiento y si existen restricciones para determinados métodos.
- Retirada de fondos: puede ser necesario completar la verificación de identidad antes de retirar dinero. Algunos operadores también aplican condiciones específicas sobre el método de retirada.
- Juego responsable: las casas de apuestas deben ofrecer herramientas como límites de depósito, límites de tiempo y autoexclusión para ayudar a controlar la actividad de juego.
Tabla comparativa de las mejores casas de apuestas
|Casa de apuestas
|Oferta deportiva
|App y experiencia
|Métodos de pago
|Punto a tener en cuenta
|Luckia
|Fútbol, tenis, baloncesto y otros deportes
|Web y app; también dispone de red de locales
|Tarjetas, PayPal, Google Pay y otros métodos
|Combina apuestas online y presencia física
|Codere
|Fútbol, tenis, baloncesto y otros deportes
|Web, app y establecimientos físicos
|Tarjetas, PayPal y opciones presenciales
|Permite gestionar depósitos y retiradas en locales
|TonyBet
|Amplia selección de deportes y mercados
|Web y aplicación móvil
|Tarjetas y métodos de pago online
|Conviene revisar los mercados disponibles antes de apostar
|bet365
|Amplia cobertura deportiva y variedad de mercados
|Web, app, streaming y herramientas de apuestas
|Amplia variedad de métodos online
|La cantidad de opciones puede resultar más compleja para nuevos usuarios
|DAZN Bet
|Principalmente fútbol y otros deportes populares
|Diseño centrado en la experiencia móvil
|Métodos de pago online
|La oferta está especialmente orientada al deporte
|SpeedyBet
|Fútbol y otros deportes
|Web y app móvil
|Métodos de pago online
|Operador relativamente reciente en el mercado español
|JOKERBET
|Fútbol, tenis, baloncesto y otros deportes
|Web, app y red de locales
|Métodos online y opciones presenciales
|Combina apuestas online con establecimientos físicos
|bwin
|Amplia oferta de deportes y mercados
|Web, app y funciones de apuestas en directo
|Tarjetas y métodos de pago online
|Algunas funciones dependen del deporte y mercado
|Sportium
|Fútbol, tenis, baloncesto, carreras y otros deportes
|Web, app y locales físicos
|Métodos online y opciones presenciales
|Amplia presencia física además de su plataforma online
Ventajas y desventajas de las casas de apuestas
Ventajas
- ✓ Gran variedad de deportes y mercados
- ✓ Apuestas en directo
- ✓ Cash Out en mercados seleccionados
- ✓ Streaming de algunos eventos
- ✓ Apps y diferentes métodos de pago
- ✓ Bonos y promociones
- ✓ Operadores con licencia DGOJ
Desventajas
- ✕ Las cuotas varían entre operadores
- ✕ Las cuotas cambian rápidamente
- ✕ No siempre está disponible
- ✕ Cobertura limitada según derechos
- ✕ Pueden exigir verificación de identidad
- ✕ Suelen tener condiciones y requisitos
- ✕ Las apuestas implican riesgo de pérdida
¿Qué casa de apuestas elegir según tu forma de apostar?
No todos los usuarios buscan lo mismo al elegir una casa de apuestas. Mientras algunos priorizan las cuotas, otros pueden valorar la variedad de mercados, las apuestas en directo, la aplicación móvil o la posibilidad de utilizar determinados métodos de pago.
Si apuestas principalmente en fútbol
Comprueba la cantidad de ligas y mercados disponibles, además de las opciones de apuestas en directo. También puede ser útil comparar mercados como hándicap, más/menos, ambos equipos marcan y apuestas a jugadores.
Si apuestas en directo
Presta atención a la velocidad con la que se actualizan las cuotas, la cantidad de eventos disponibles, las estadísticas en tiempo real, el streaming y funciones como Cash Out.
Si buscas muchos deportes y mercados
Compara no solo el número de deportes, sino también la profundidad de cada oferta. Algunas plataformas tienen una cobertura especialmente amplia de competiciones internacionales o deportes menos habituales.
Si apuestas principalmente desde el móvil
La aplicación, la velocidad de carga, la navegación, las notificaciones y la facilidad para realizar depósitos y retiradas son factores importantes. También conviene comprobar si las mismas funciones disponibles en la web están presentes en la app.
Si priorizas las cuotas
Compara las cuotas del mismo evento entre varios operadores antes de realizar una apuesta. Una diferencia pequeña puede modificar el retorno potencial, especialmente cuando apuestas con frecuencia.
Si utilizas bonos y promociones
No te fijes únicamente en el importe anunciado. Comprueba el depósito mínimo, las cuotas exigidas, el plazo para utilizar la promoción, los mercados válidos y los requisitos de apuesta antes de registrarte.
Si prefieres combinar apuestas online y presenciales
Algunos operadores cuentan con establecimientos físicos además de su plataforma online. En estos casos, comprueba qué operaciones pueden realizarse en los locales y si comparten saldo o cuenta con el servicio online.
Las mejores casas de apuestas por categoría
Mejores casas de apuestas para fútbol
- 🥇 bet365 — 5,0/5,0 ⭐
La opción más completa por su variedad de mercados de fútbol, cuotas competitivas, apuestas en directo, streaming y función Cash Out. También destaca por la cantidad de ligas y competiciones disponibles. Goal la sitúa actualmente entre las principales casas de apuestas deportivas en España.
- 🥈 1xBet — 4,75/5,0 ⭐
Destaca principalmente por la enorme variedad de mercados y eventos disponibles. Es una alternativa interesante para quienes buscan muchas opciones de apuestas, especialmente en competiciones y mercados menos habituales.
- 🥉 Bwin — 4,0/5,0 ⭐
Una alternativa sólida para fútbol gracias a su variedad de mercados, apuestas en directo y una plataforma sencilla de utilizar. También aparece entre las casas destacadas en diferentes comparativas de 2026.
En resumen: si tuviera que elegir una sola para fútbol, bet365 sería la primera opción por equilibrio entre mercados, cuotas y herramientas de apuestas. 1xBet destaca por variedad, mientras que bwin ofrece una experiencia más equilibrada y sencilla.
Mejores casas de apuestas con más variedad de mercados
- 🥇 bet365 — 5,0/5,0 ⭐
La opción más completa para quienes buscan apostar en una amplia selección de deportes, ligas, competiciones y mercados. Su oferta destaca especialmente en fútbol, con cobertura desde las grandes ligas hasta competiciones y partidos de menor seguimiento, además de una gran profundidad de mercados para cada evento: resultado, goles, hándicaps, doble oportunidad, ambos equipos marcan, marcadores correctos y muchas otras opciones.
También sobresale por la amplitud de su oferta de apuestas en directo, donde añade mercados adicionales durante el desarrollo de los partidos.
- 🥈 1xBet — 4,75/5,0 ⭐
Una de las mejores opciones para quienes priorizan la cantidad de eventos y la diversidad de mercados disponibles. Su catálogo abarca numerosos deportes, competiciones internacionales y ligas menos populares, además de mercados específicos que no siempre están disponibles en otras casas de apuestas.
Es una alternativa especialmente interesante si buscas ir más allá de los principales partidos de fútbol y acceder a una oferta más amplia de eventos y tipos de apuesta. 1xBet opera en España bajo licencias otorgadas por la DGOJ.
- 🥉 AdmiralBet — 4,2/5,0 ⭐
Una alternativa sólida para quienes buscan una buena combinación de cobertura deportiva y variedad de mercados. Su oferta incluye fútbol, baloncesto, tenis, eSports y otros deportes, con acceso a numerosas competiciones y diferentes opciones de apuesta antes y durante los eventos.
Destaca especialmente por ofrecer una cobertura amplia de las principales competiciones junto con mercados de fútbol y herramientas para apostar en directo, lo que la convierte en una opción completa para usuarios que quieren más alternativas dentro de una misma plataforma.
En resumen: si tu prioridad es encontrar la mayor variedad posible de deportes, ligas, competiciones y mercados de apuestas, bet365 es la opción más completa por la profundidad de su oferta, especialmente en fútbol y apuestas en directo. 1xBet destaca por la enorme cantidad de eventos y mercados disponibles, incluyendo opciones más específicas, mientras que AdmiralBet ofrece un equilibrio sólido entre cobertura de deportes, competiciones y opciones de apuesta.
Mejores casas de apuestas por eSports
- 🥇 bet365 — 5,0/5,0 ⭐
La opción más completa para apostar en eSports por su amplia variedad de juegos, competiciones y mercados, con especial cobertura de CS2, League of Legends, Dota 2 y VALORANT. También ofrece numerosas opciones de apuestas en directo.
- 🥈 Betway — 4,5/5,0 ⭐
Betway destaca por su amplia cobertura de eSports, especialmente en títulos como CS2, League of Legends y VALORANT. También ofrece una buena selección de competiciones y mercados, incluyendo resultados, mapas, hándicaps y apuestas en directo.
- 🥉 Codere — 4,0/5,0 ⭐
Codere ofrece una variedad sólida de eSports y mercados de apuestas, con cobertura de juegos como League of Legends, VALORANT, CS2, Rainbow Six y Call of Duty. Su oferta en directo complementa una selección competitiva de mercados prepartido.En resumen: bet365 lidera por su variedad de eSports y mercados, mientras que Betway destaca especialmente en CS2, LoL y VALORANT. Codere completa el top 3 con una oferta sólida de juegos y apuestas en directo.
Mejores casas de apuestas por cuotas
Es evidente que las cuotas son un factor decisivo al momento de elegir una casa de apuestas. Por eso, te traemos cuáles son las mejores plataformas que se destacan por ofrecer a sus usuarios unas cuotas imperdibles:
- bet365: Ofrece cuotas altamente competitivas gracias a su enfoque en optimizar el valor para los apostadores en una amplia variedad de eventos deportivos. Su sistema de actualización rápida asegura que las cuotas reflejen las últimas estadísticas y condiciones del mercado, lo que, junto con su vasta selección de mercados de apuestas, la convierte en una opción líder para los usuarios que buscan maximizar su retorno.
- 1xBet: Conocida por sus altos porcentajes de pago, 1xBet proporciona cuotas atractivas que son competitivas en una escala global. Su extensa diversidad de apuestas y frecuente promoción de sus ofertas aseguran que los apostadores encuentren valor en sus apuestas, mientras que sus esfuerzos por ofrecer oportunidades uniques en deportes de nicho aumentan su atractivo.
- Bwin: Ofrece cuotas fuertes especialmente en deportes populares como el fútbol, respaldada por su reputación de confiabilidad. Aunque sus cuotas pueden no siempre ser las más altas en todos los mercados, su compromiso con el análisis exhaustivo y el soporte estadístico facilita que los usuarios tome decisiones informadas, proporcionando así un entorno de apuestas sólido y fiable.
|Casa de Apuestas
|Calificación
|Visitar
|bet365
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Visita bet365 →
|1xBet
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Visita 1xBet →
|Bwin
|⭐⭐⭐⭐
|Visita Bwin →
Mejores casas de apuestas por apuestas en vivo
Esta categoría evalúa la calidad de transmisión en vivo, la velocidad de actualización de cuotas, la disponibilidad de estadísticas en tiempo real, la usabilidad de la interfaz durante los partidos y la amplitud de eventos disponibles para apostar en vivo.
- bet365: Destaca por tener uno de los servicios en directo más potentes y confiables del mercado. Ofrece una plataforma rápida y fluida, con acceso a streaming en vivo de una gran cantidad de eventos deportivos. La actualización de cuotas es constante y precisa, lo que permite a los usuarios reaccionar rápidamente durante el desarrollo del partido. Su sistema es intuitivo, estable y diseñado para funcionar bien incluso en momentos de alta demanda.
- 1xBet: Ofrece una experiencia en directo muy completa, con una amplia gama de deportes disponibles en vivo, incluyendo ligas menos conocidas. Su plataforma permite ver múltiples partidos a la vez gracias a una interfaz personalizable, con acceso a estadísticas detalladas y en muchos casos, streaming de buena calidad. Es ideal para apostadores activos que buscan muchas opciones y rapidez en cada jugada.
- Bwin: Proporciona un servicio en directo moderno, visualmente atractivo y bastante estable. Cubre los deportes más populares con acceso a estadísticas detalladas y retransmisiones en vivo para usuarios registrados. Aunque sus cuotas en directo no siempre son las más altas, la experiencia de usuario es fluida y confiable, ideal para quienes valoran un entorno visual cuidado y fácil de usar.
- William Hill: Mantiene una oferta competente en apuestas en directo, especialmente en fútbol y carreras de caballos. Su sistema ofrece estadísticas detalladas y, en muchos casos, retransmisión en vivo, lo que permite seguir el ritmo del partido mientras se apuesta. Su interfaz es menos moderna que la de otras casas, pero muy estable y confiable, lo que la hace adecuada para usuarios que priorizan seguridad y claridad.
|Casa de Apuestas
|Calificación
|Visitar
|bet365
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Visita bet365 →
|1xBet
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Visita 1xBet →
|Bwin
|⭐⭐⭐⭐
|Visita Bwin →
|William Hill
|⭐⭐⭐⭐
|Visita William Hill →
Mejores casas de apuestas por apuestas deportivas
La categoría de apuestas deportivas evalúa la profundidad y calidad de la oferta que presenta cada casa de apuestas para este segmento, que es el más popular entre los usuarios. No se trata solo de cuántos deportes están disponibles, sino también de la variedad de mercados por evento, la competitividad de las cuotas, la presencia de funciones como cash out, apuestas en vivo, transmisiones en directo y herramientas avanzadas para usuarios más exigentes.
- bet365: Se consolida como la mejor casa de apuestas deportivas del mercado gracias a una plataforma extremadamente completa y optimizada para todo tipo de usuarios. Su cobertura es prácticamente insuperable: ofrece apuestas en una enorme cantidad de disciplinas deportivas, desde los grandes clásicos como fútbol, tenis o baloncesto, hasta deportes más específicos como el snooker, el cricket o los eSports.
- Bwin: Ocupa el segundo lugar gracias a una sólida propuesta que combina tradición, diseño atractivo y una buena oferta en eventos deportivos clave. Aunque su catálogo no es tan amplio como el de bet365, mantiene una cobertura constante en deportes populares, con una clara orientación hacia el fútbol europeo y los principales torneos internacionales.
- 1xBet: Se posiciona como una de las casas más agresivas en cuanto a variedad y volumen de apuestas deportivas disponibles. Su plataforma incluye una cobertura extensísima, con mercados que van desde las principales ligas del mundo hasta competiciones menores o muy específicas, lo que la convierte en una opción especialmente atractiva para quienes buscan variedad y alternativas poco convencionales.
|Casa de Apuestas
|Calificación
|Visitar
|bet365
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Visita bet365 →
|Bwin
|⭐⭐⭐⭐
|Visita Bwin →
|1xBet
|⭐⭐⭐⭐
|Visita 1xBet →
Mejores casas de apuestas por ofertas y promociones
La categoría de Ofertas evalúa la calidad, cantidad y variedad de promociones que una casa de apuestas ofrece a sus usuarios. Esto incluye bonos de bienvenida, apuestas gratis, cuotas mejoradas, promociones recurrentes para usuarios activos y programas de fidelidad.
- bet365: Se posiciona como líder absoluto gracias a una plataforma que combina promociones constantes, cuotas mejoradas en eventos destacados y una de las ofertas de bienvenida más sólidas del mercado.
- 1xBet: Igual a bet365 en puntuación por la agresividad y diversidad de sus promociones. Ofrece un bono de bienvenida competitivo y una gama muy amplia de ofertas temáticas que cambian constantemente: desde combinadas potenciadas hasta sorteos y premios especiales.
- 888: Se ha consolidado como una casa que cuida mucho la experiencia del usuario, y sus ofertas lo reflejan. Su bono de bienvenida suele tener condiciones accesibles y atractivas, y lanza promociones especiales en eventos clave como la Champions League o torneos de tenis.
- Luckia: Combina un enfoque local con una oferta promocional muy interesante, especialmente en mercados de habla hispana. Su programa de fidelización, las promociones para eventos deportivos nacionales y las apuestas combinadas con devolución parcial hacen que se destaque entre casas con perfiles similares.
Mejores casas de apuestas por aplicación móvil
Nuestros expertos han identificado las casas de apuestas con las mejores aplicaciones móviles en España.
- Bet365: Bet365 es considerada la referencia en España cuando se habla de apuestas desde el móvil. Su app destaca por ser muy rápida, estable y con una enorme variedad de mercados, además de incluir retransmisiones en directo de muchos eventos deportivos. Es ideal si quieres una experiencia completa en un solo sitio, ya que combina buenas cuotas, apuestas en vivo y facilidad de uso, siendo una de las plataformas más valoradas en 2026.
- William Hill: William Hill es una de las casas más veteranas y fiables del mercado. Su aplicación móvil es clara, estable y fácil de usar, con una gran cantidad de mercados, especialmente en fútbol y tenis. Destaca también por su atención al cliente y cuotas competitivas, lo que la convierte en una opción sólida para quienes priorizan seguridad y consistencia.
- Codere: Codere tiene un enfoque muy centrado en el usuario español. Su app es práctica y bien adaptada al mercado local, con métodos de pago como Bizum y promociones específicas para ligas como LaLiga. Además, combina su presencia online con locales físicos en España, lo que le da un extra de confianza para muchos usuarios.
- 888sport: 888sport ofrece una app equilibrada y fácil de usar, con buenas herramientas como estadísticas y apuestas combinadas. Es especialmente conocida por sus promociones y su enfoque en mejorar la experiencia del usuario, siendo una opción interesante para quienes buscan algo sencillo pero completo.
Nuevas casas de apuestas en España
Si buscas operadores que hayan llegado recientemente al mercado español o que hayan tenido un relanzamiento/actualización importante en 2026, estos son los nombres que vigilaría:
|Operador
|Situación en España
|Qué hay de nuevo / interesante
|AdmiralBet
|Reactivación
|Experiencia deportiva renovada, mejores cuotas y Super Odds, Partial Cash Out y mayor oferta de eSports.
|DAZN Bet
|Nueva
|Nueva casa de apuestas. Tiene integración con contenido deportivo/streaming.
|TonyBet
|Expansión
|Está ganando presencia en España y cuenta actualmente con licencia española; destaca por fútbol, tenis, baloncesto y mercados amplios.
|Gran Madrid
|Actualización
|Casino Gran Madrid está ampliando su presencia como operador de apuestas deportivas además de casino.
Casas de apuestas online y físicas en España
¿Online o en un local? No tienes que elegir. Algunas casas de apuestas en España ofrecen ambos canales, por lo que puedes apostar desde su web o app y también hacerlo presencialmente en sus establecimientos.
Codere, Sportium, RETAbet y Luckia son algunos de los operadores que combinan apuestas online y físicas. Esto te permite disfrutar de la comodidad de apostar desde el móvil y tener la alternativa de acudir a un local cuando prefieras una experiencia presencial.
¿Qué opción te conviene?
- 📱 Online: apuesta desde cualquier lugar y consulta cuotas y mercados rápidamente.
- 🏪 Física: apuesta en un establecimiento y recibe atención presencial.
- 🔄 Ambas: combina los dos canales según lo que necesites en cada momento.
Antes de registrarte, comprueba la red de locales, servicios disponibles y condiciones del operador en tu zona.
Métodos de pago más populares en las casas de apuestas en España
A la hora de elegir una casa de apuestas en España, no solo es importante fijarse en las cuotas, los mercados de fútbol o las promociones. Los métodos de pago también juegan un papel fundamental, especialmente para aquellos usuarios que buscan realizar depósitos de forma rápida y retirar sus ganancias con facilidad.
Actualmente, las casas de apuestas ofrecen diferentes alternativas, entre las que destacan Bizum, tarjetas Visa y Mastercard, PayPal, Skrill, Neteller, Paysafecard y las transferencias bancarias. La disponibilidad de cada método puede variar dependiendo del operador y de las condiciones aplicables.
Bizum
Bizum es uno de los métodos de pago más populares entre los usuarios españoles. Su principal ventaja es la rapidez y sencillez, ya que permite realizar depósitos directamente desde el teléfono móvil sin necesidad de introducir los datos de una tarjeta.
En las casas de apuestas que lo admiten, los depósitos suelen procesarse rápidamente, por lo que resulta especialmente práctico para quienes quieren disponer del saldo de su cuenta sin esperas.
Eso sí, es importante comprobar si el operador permite también retirar dinero mediante Bizum, ya que algunas plataformas únicamente lo ofrecen como método de depósito.
Visa y Mastercard
Las tarjetas Visa y Mastercard continúan siendo una de las opciones más utilizadas para realizar depósitos en las casas de apuestas online.
Son fáciles de utilizar y están disponibles en numerosos operadores. Además, los depósitos suelen procesarse rápidamente.
Entre sus principales ventajas destacan:
- Amplia aceptación.
- Facilidad de uso.
- Depósitos rápidos.
- No es necesario crear una cuenta adicional en otro servicio.
- Sistemas de seguridad y autenticación bancaria.
Los tiempos de retirada pueden ser diferentes y dependerán de la casa de apuestas y de la entidad bancaria.
PayPal
PayPal es otra alternativa popular para los usuarios que prefieren utilizar un monedero electrónico. Permite realizar pagos sin introducir directamente los datos bancarios en la casa de apuestas.
Una de sus principales ventajas es la comodidad, ya que el usuario puede gestionar sus fondos desde una única cuenta. Además, algunas casas de apuestas permiten utilizar PayPal tanto para realizar depósitos como para retirar las ganancias.
Antes de elegir este método, conviene comprobar las condiciones específicas del operador, ya que no todas las casas ofrecen las mismas posibilidades.
Skrill y Neteller
Los monederos electrónicos Skrill y Neteller también tienen una presencia importante dentro del sector de las apuestas deportivas online.
Su principal atractivo es la rapidez de las operaciones y la posibilidad de mantener los fondos separados de la cuenta bancaria habitual.
Además, determinados operadores permiten utilizar estos servicios tanto para depositar como para retirar dinero. Sin embargo, pueden existir límites, comisiones o condiciones específicas dependiendo del proveedor y de la operación realizada.
Paysafecard
Paysafecard funciona mediante un sistema de prepago y es otra opción disponible en algunas casas de apuestas.
Una de sus principales ventajas es que permite controlar previamente la cantidad de dinero destinada a los depósitos. El usuario utiliza un código o saldo prepago en lugar de introducir directamente los datos de su tarjeta bancaria.
Su principal inconveniente es que suele estar más orientado a los depósitos, por lo que para retirar las ganancias normalmente será necesario utilizar otro método disponible en la plataforma.
Transferencia bancaria
La transferencia bancaria es uno de los métodos más tradicionales y continúa siendo una alternativa habitual.
Su principal ventaja es la seguridad y la posibilidad de transferir cantidades que pueden ser superiores a los límites de otros sistemas. Además, no requiere utilizar un monedero electrónico.
La principal desventaja es que las operaciones pueden tardar más tiempo en procesarse. Por este motivo, puede resultar menos cómoda para los usuarios que buscan realizar depósitos de forma inmediata.
Apple Pay y otros métodos de pago móvil
Los sistemas de pago móvil también están ganando presencia en las plataformas de apuestas online. Algunas casas permiten utilizar servicios como Apple Pay, especialmente para realizar depósitos desde dispositivos móviles.
La principal ventaja es la comodidad, ya que permite autorizar el pago desde el propio teléfono sin tener que introducir manualmente los datos de la tarjeta.
No obstante, tanto la disponibilidad como las opciones de retirada dependen de cada operador.
¿Cómo elegir el mejor método de pago para apostar?
La elección depende de las necesidades de cada usuario. No existe un método de pago que sea necesariamente mejor para todos.
Bizum puede ser una buena opción para quienes priorizan la rapidez y utilizan habitualmente este servicio. Las tarjetas Visa y Mastercard destacan por su amplia disponibilidad y facilidad de uso, mientras que PayPal, Skrill y Neteller pueden resultar interesantes para quienes prefieren utilizar monederos electrónicos.
Por su parte, Paysafecard puede ser útil para quienes buscan controlar mediante prepago la cantidad destinada a los depósitos, mientras que la transferencia bancaria continúa siendo una alternativa tradicional para quienes no necesitan disponer del dinero de forma inmediata.
Comparativa de métodos de pago
|Método
|Ventaja principal
|Depósitos
|Retiradas
|Bizum
|Rapidez y comodidad
|Generalmente rápidos
|Depende del operador
|Visa/Mastercard
|Amplia disponibilidad
|Rápidos
|Depende del operador
|PayPal
|Comodidad
|Rápidos
|Según operador
|Skrill/Neteller
|Rapidez
|Rápidos
|Según operador
|Paysafecard
|Sistema prepago
|Rápidos
|Generalmente no
|Transferencia bancaria
|Método tradicional
|Más lenta
|Disponible en muchos operadores
|Apple Pay
|Facilidad desde el móvil
|Rápidos donde está disponible
|Depende del operador
¿Qué debes comprobar antes de realizar un depósito?
Antes de utilizar cualquier método de pago, es recomendable comprobar que esté disponible en la casa de apuestas elegida y revisar sus límites, posibles comisiones y tiempos de procesamiento.
También es importante comprobar si el método permite tanto depósitos como retiradas. En algunos casos, un sistema puede estar disponible para ingresar dinero pero no para recibir las ganancias.
Por último, utiliza únicamente casas de apuestas autorizadas para operar en España y revisa siempre las condiciones vigentes antes de realizar cualquier operación.
Apuestas online vs. físicas
Las apuestas online destacan por su comodidad, variedad de mercados y acceso desde cualquier dispositivo. Las apuestas físicas requieren acudir a un establecimiento, pero ofrecen una experiencia presencial y atención directa.
|Característica
|Apuestas online
|Apuestas físicas
|Acceso
|Desde móvil, ordenador o tablet
|En un establecimiento
|Mercados
|Amplia variedad
|Oferta más limitada
|Apuestas en directo
|Habitualmente disponibles
|Dependen del local
|Horarios
|Mayor disponibilidad
|Sujetos al horario del establecimiento
|Comodidad
|No requiere desplazamientos
|Experiencia presencial
Tipos de mercados de apuestas más populares en España
Las casas de apuestas ofrecen decenas de mercados para cada partido. Entenderlos antes de apostar te permite comparar mejor las cuotas y elegir una opción acorde con lo que esperas que ocurra durante el encuentro.
- 🏆 Resultado final (1X2): apuesta por el ganador del partido o por un empate. En fútbol, 1 es victoria local, X empate y 2 victoria visitante.
- 🔄 Doble oportunidad: combina dos resultados posibles, como 1X (local o empate) o X2 (empate o visitante). Suele ofrecer cuotas más bajas que apostar a un único resultado.
- ⚽ Más/Menos goles: predice si el partido tendrá más o menos goles que una línea determinada, por ejemplo, más de 2,5 goles.
- 🥅 Ambos equipos marcan: apuestas sobre si los dos equipos conseguirán marcar al menos un gol.
- 📊 Hándicap: concede una ventaja o desventaja virtual a uno de los equipos para equilibrar el mercado.
- 👤 Mercados de jugadores: permiten apostar sobre estadísticas individuales, como marcar, dar una asistencia, realizar tiros o recibir tarjetas, según el deporte y el operador.
- 📈 Mercados especiales: incluyen córners, tarjetas, posesión, resultado al descanso y otros acontecimientos específicos del partido.
- 🔴 Apuestas en directo: permiten apostar mientras el partido está en juego. Las cuotas cambian constantemente según lo que ocurre sobre el terreno de juego.
Consejo: antes de confirmar una apuesta, revisa siempre la línea, las condiciones del mercado y cómo se determina el resultado. Dos mercados que parecen similares pueden tener reglas diferentes.
Juego Responsable en las Casas de Apuestas
Las apuestas deportivas deben entenderse como una forma de entretenimiento y no como una manera de obtener ingresos. Antes de apostar, establece un presupuesto y unos límites de tiempo que puedas asumir sin afectar a tus gastos habituales.
Apuesta únicamente en operadores autorizados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y comprueba siempre las condiciones de las promociones antes de utilizarlas. Recuerda que las apuestas implican un riesgo económico y que ninguna estrategia garantiza ganancias.
💰 Establece límites de depósito
Una de las principales herramientas de juego responsable es fijar un límite al dinero que puedes depositar. Antes de comenzar a jugar, establece una cantidad máxima que puedas permitirte perder y evita aumentarla para recuperar pérdidas.
Los operadores de juego online disponen de herramientas para establecer límites de depósito. Además, la DGOJ cuenta con un sistema de límites de depósito conjuntos, que permite controlar el importe total depositado por un jugador en los diferentes operadores adheridos al sistema. Estos límites están diseñados para ayudar a controlar el gasto y reducir las decisiones impulsivas.
También puedes establecer otros límites o utilizar las herramientas de control disponibles en tu operador, como límites de tiempo, pausas o restricciones de acceso.
🚫 Autoexclusión y autoprohibición
Si consideras que necesitas dejar de apostar durante un periodo determinado, puedes utilizar las herramientas de autoexclusión que ofrece el operador. Estas permiten restringir temporalmente el acceso a tu cuenta o a determinadas actividades de juego.
Si necesitas una medida más amplia, puedes solicitar tu inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) de la DGOJ. La inscripción impide el acceso a los juegos online que requieren identificación previa y se comunica a las comunidades autónomas para su aplicación según la normativa correspondiente.
La inscripción en el RGIAJ es por tiempo indefinido, aunque puedes solicitar su cancelación una vez transcurridos seis meses desde la inscripción.
🧠 Señales de que deberías parar
Las apuestas pueden convertirse en un problema cuando dejan de ser una actividad de ocio y empiezan a afectar a tu vida personal, económica o laboral.
Algunas señales de alerta son:
- Apostar más dinero del que puedes permitirte perder.
- Intentar recuperar las pérdidas aumentando las apuestas.
- Ocultar a otras personas cuánto apuestas o cuánto dinero has perdido.
- Pedir dinero prestado para seguir apostando.
- Dedicar cada vez más tiempo a las apuestas.
- Sentir ansiedad o malestar cuando no puedes apostar.
- Descuidar responsabilidades personales, familiares o laborales por el juego.
Si reconoces alguna de estas situaciones, deja de apostar y busca ayuda. No es necesario esperar a que el problema empeore.
🆘 Recursos de ayuda y juego responsable en España
Si tú o alguien cercano considera que puede estar desarrollando un problema relacionado con el juego, existen organizaciones especializadas que ofrecen información, orientación y asistencia.
FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados) dispone de un teléfono de ayuda e información gratuito, anónimo y confidencial: 900 200 225. También ofrece acceso a asociaciones y otros recursos de atención en distintas comunidades autónomas.
Puedes consultar también los recursos oficiales de la DGOJ sobre juego seguro, límites de depósito y autoprohibición, así como información sobre el RGIAJ.
Si las apuestas están afectando a tu bienestar, economía, relaciones o trabajo, buscar ayuda profesional es un paso recomendable. No existe ninguna apuesta segura ni ninguna estrategia que garantice recuperar el dinero perdido.
¿Por qué debes apostar solo en casas con licencia DGOJ?
El panorama de las apuestas deportivas en España está regulado por la Ley 13/2011 de Regulación del Juego, que estableció un marco legal sólido para proteger a los usuarios. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) es el organismo encargado de supervisar y autorizar a los operadores de apuestas online, garantizando que cumplan con estrictos estándares de seguridad y transparencia.
Apostar en plataformas con licencia DGOJ te ofrece múltiples ventajas fundamentales: protección total de tus datos personales y bancarios mediante protocolos de seguridad avanzados, garantía de que tus depósitos y ganancias están respaldados por una entidad supervisada oficialmente, y acceso a mecanismos de resolución de conflictos en caso de disputas. Además, estas casas de apuestas deben implementar herramientas de juego responsable y límites de autocontrol.
Por esta razón, en este artículo únicamente te recomendamos casas de apuestas que cuentan con licencia oficial de la DGOJ. Nuestra selección se basa exclusivamente en operadores legales que operan dentro del marco regulatorio español, garantizando así tu seguridad y tranquilidad al apostar.
Guía para principiantes: ¿Cómo seleccionar las mejores casas de apuestas deportivas?
Cuando se trata de apostar, no todas las casas de apuestas son iguales. Cada una tiene sus puntos fuertes, por lo que es importante analizar qué es lo que mejor se adapta a tu perfil y necesidades como apostador. Aquí te dejamos una guía con los aspectos más importantes que debes tener en cuenta antes de decidirte entre las mejores casas de apuestas.
1. Define qué tipo de apuestas te interesan
Aunque la mayoría de las casas de apuestas cubren los mismos deportes y competiciones, hay diferencias importantes en los mercados que ofrecen. Algunas destacan en fútbol con más opciones específicas para ese deporte como goles, tiros, córners o tarjetas, otras tienen mejores dotaciones en streaming, lo que se nota especialmente para el tenis, mientras que algunas están especializadas en eSports o en competiciones no deportivas.
Si tienes claro en qué deporte o tipo de apuesta quieres centrarte, elige una casa que te ofrezca variedad en esos mercados, buenas cuotas y promociones específicas.
2. Compara las cuotas antes de apostar
Uno de los puntos más importantes es comparar las cuotas entre las mejores casas de apuestas. No todas ofrecen los mismos valores para los mismos eventos, y encontrar una pequeña diferencia puede suponer una mayor ganancia a largo plazo.
Algunas casas son más competitivas en mercados específicos o eventos concretos, por lo que vale la pena revisar varias opciones antes de apostar. Existen herramientas que te ayudan a comparar cuotas de forma automática, facilitando este proceso y ayudándote a tomar mejores decisiones.
3. Evalúa los límites de depósito
En España, la normativa de la DGOJ obliga a que el usuario fije límites de depósito (diario, semanal y mensual) y a que cualquier reducción sea inmediata, mientras que los aumentos tienen latencias/controles adicionales para prevenir el juego de riesgo. A modo orientativo, en el marco vigente y las guías públicas se manejan umbrales de referencia de 600 € al día, 1.500 € a la semana y 3.000 € al mes.
Si un operador ofrece modificar estos límites, recuerda: bajada = efecto inmediato; subida = verificación y retraso (cool-off). Además, existe el RGIAJ (autoexclusión) para bloquear el acceso en todos los operadores con licencia. Revisa siempre en tu cuenta el apartado «Juego responsable» y ajusta tus topes a tu presupuesto real; no busques incrementos por impulso.
4. Prioriza las casa de apuestas con los mejores métodos de pago
A la hora de depositar y retirar, prioriza los métodos de pago rápidos, conocidos y con trazabilidad:
- Tarjetas (débito/crédito): aceptación amplia, retiros a veces lentos.
- Transferencia bancaria: útil para importes altos; plazos más largos.
- Bizum: cada vez más extendido en España; depósitos ágiles y controlados desde tu banca.
- Monederos electrónicos (PayPal, Skrill, Neteller): buenos para separar banca; retiros ágiles según operador.
- Paysafecard: recargas saldo mediante un código PIN asociado a una tarjeta desechable. Su grado de privacidad es altísimo, pero no permite retiros.
- Apple Pay/Google Pay: comodidad móvil; disponibilidad según casa.
- Locales físicos: permiten ingresar/retirar en efectivo vinculando tu cuenta online.
Como consejo, usa el mismo método para depositar y para retirar (así evitas bloqueos, ya que es más fácil cumplir con el KYC). Además, revisa las posibles comisiones, los límites por operación y los tiempos de abono antes de apostar.
5. Analiza los mercados de apuestas
La mejor casa para ti es la que profundiza justo en los mercados que más usas. Fíjate en la variedad y en cómo cotizan:
- Ganador (1X2): el de toda la vida. «1» gana local, «X» empate, «2» gana visitante.
- Doble oportunidad (1X, X2, 12): te cubres con dos resultados; ideal para partidos igualados.
- Apuesta empate no válido: si hay tablas, te devuelven lo apostado; útil cuando confías en un favorito pero buscas un respaldo.
- Hándicap asiático: ajusta el partido con ventajas/desventajas (±0, ±0.5, ±1…). Sirve para potenciar cuotas o protegerte cuando apuestas por el underdog.
- Más/Menos (totales): goles, tarjetas, entradas, puntos, sets… Por ejemplo, un «Más de 2.5 goles» si esperas un choque abierto.
- Ambos equipos marcan (sí/no): perfecto para ligas con ida y vuelta o defensas blanditas.
- Props de jugador/equipo: goleadores, tiros, córners, tarjetas… gran opción si sigues estadísticas.
- Crear apuesta (Bet Builder): combina en el mismo partido (goles + córners + ganador) con una sola cuota.
- Apuestas en vivo + cash out: pronósticos sobre la marcha que puedes cerrar antes si el las se tuercen o quieres asegurar ganancias.
Cuanta más profundidad (número de líneas, mercados al jugador, apuestas en vivo...) y mejor actualización de cuotas, más opciones para encontrar valor de verdad.
6. ¿Es conveniente registrarse en varias casas de apuestas?
Tener cuentas en varias casas puede ser útil si lo haces con control y siempre con operadores con licencia DGOJ. Compara:
|Ventajas
|Desventajas
|Mejores cuotas: puedes elegir la más alta en cada evento.
|Gestión más compleja: varias bancas y contraseñas.
|Más mercados y apuestas en directo: profundidad que varía según el operador.
|Riesgo de sobrejuego: especialmente si no fijas límites en cada cuenta.
|Diferentes bonos de bienvenida y más promociones recurrentes
|KYC múltiple y plazos de retiro distintos.
|Máxima disponibilidad: si un sitio está en mantenimiento, siempre tendrás otro a mano.
|Comisiones y condiciones de pago dispares.
Conclusión: sí, compensa para comparar cuotas/mercados y reducir la fricción operativa si llevas un registro de banca sólido, pones límites de depósito en cada cuenta y priorizas la seguridad + la responsabilidad (RGIAJ y pausas cuando toque).
7. Resumen final: Evalúa lo que realmente importa
Más allá del catálogo de apuestas, hay factores que pueden marcar la diferencia en tu experiencia de usuario. Aquí te resumimos los factores más importantes que no pueden faltar a la hora de escoger tu casa de apuestas:
- Cuotas: A mayor cuota, mayores ganancias potenciales. Compara y busca las más competitivas.
- Métodos de pago: Asegúrate de que la casa permita depósitos y retiradas con los métodos que te resultan más cómodos.
- Atención al cliente: Un buen servicio de soporte puede marcar la diferencia en caso de problemas o dudas.
- Experiencia de usuario: La web y la app deben ser rápidas, intuitivas y funcionales, aunque lo normal es acostumbrarse a la interfaz de la casa en poco tiempo.
- Promociones y bonos: No todas las ofertas son igual de beneficiosas, revisa las condiciones y valora cómo se trata al usuario a nivel promocional, más allá del bono de bienvenida, antes de decidirte.
Errores a evitar al elegir una casa de apuestas
Elegir una casa de apuestas solo por sus bonos o cuotas puede llevar a pasar por alto aspectos importantes. Estos son algunos errores que conviene evitar:
- No comprobar que está autorizada: verifica que opera legalmente en España y cuenta con la licencia correspondiente.
- Fijarse únicamente en el bono: revisa siempre los requisitos de apuesta, cuotas mínimas, plazos y condiciones.
- Ignorar los métodos de pago: comprueba que ofrece opciones de depósito y retirada que te resulten cómodas.
- No comparar mercados y cuotas: la oferta deportiva puede variar considerablemente entre operadores.
- Pasar por alto el juego responsable: asegúrate de que dispone de límites de depósito, autoexclusión y otras herramientas de control.
Opinión de los usuarios de las casas de apuestas de España
Las opiniones de los usuarios pueden aportar una perspectiva adicional a la hora de comparar casas de apuestas. Además de analizar cuotas, mercados, promociones y métodos de pago, conviene revisar qué destacan los clientes sobre su experiencia con cada operador.
En las reseñas y valoraciones disponibles en plataformas como Trustpilot, App Store y Google Play se repiten algunos temas comunes, aunque el sentimiento puede variar considerablemente entre operadores.
|Aspectos positivos que destacan los usuarios
|Aspectos negativos que aparecen en las reseñas
|📱 Aplicaciones fáciles de utilizar
|🔐 Procesos de verificación de identidad
|⚡ Apuestas en directo y cash out
|💶 Problemas o retrasos con retiradas
|📊 Amplia variedad de mercados y cuotas
|🎁 Condiciones de algunas promociones
|💳 Variedad de métodos de depósito y retirada
|📞 Experiencias con el servicio de atención al cliente
|🏆 Ofertas y promociones para nuevos usuarios
|🚫 Limitaciones o restricciones de cuentas
|🎯 Navegación sencilla y buena experiencia móvil
|⚠️ Errores técnicos o problemas puntuales con la app
Opinión del Experto sobre las mejores casas de apuestas en España
Por Pablo Ruiz de Asua — Experto en iGaming, apuestas deportivas y gestión del riesgo con más de 20 años de experiencia en la industria.
bet365
Nota del experto: 5/5 ★★★★★
Desde mi punto de vista técnico, bet365 se mantiene como el líder indiscutible en España. Su motor de apuestas en vivo es el más rápido del mercado y la profundidad de sus mercados secundarios en fútbol y tenis supera a la competencia. Además, la fluidez de su app móvil y la función de 'Crear Apuesta' hacen que la experiencia de usuario sea impecable tanto para principiantes como para apostadores experimentados.
Sportium
Nota del experto: 4.5/5 ★★★★☆
Sportium destaca enormemente por su integración omnicanal a través de Sportium UNO, permitiendo conectar la cuenta online con su extensa red de locales físicos en España. Su oferta en fútbol nacional y carreras de caballos es sobresaliente. Aunque su interfaz puede resultar un poco saturada al inicio, la agilidad en los retiros y sus cuotas mejoradas diarias compensan con creces.
1xbet
Nota del experto: 4/5 ★★★★☆
La gran baza de 1xbet reside en el volumen abrumador de eventos que cubre diariamente y en sus márgenes de cuotas, habitualmente muy competitivos en ligas internacionales. Cuenta con una gran variedad de métodos de pago y estadísticas integradas muy útiles. Como punto a mejorar, la navegación puede ser un poco compleja para usuarios novatos debido a la inmensa cantidad de información en pantalla.
FAQs mejores casas de apuestas deportivas
En esta sección respondemos de forma clara y rápida las dudas más frecuentes sobre las mejores casas de apuestas y los criterios que se suelen emplear para elegirlas.
¿Cuáles son las mejores casas de apuestas en octubre de 2026?
Tras nuestro análisis de factores como cuotas competitivas, variedad de mercados, calidad de la plataforma, atención al cliente y herramientas de juego responsable, hemos seleccionado las siguientes casas de apuestas que ofrecen excelentes garantías: Codere, bet365, Bwin, Luckia, Sportium, William Hill, LeoVegas, Casino Gran Madrid y Winamax.
¿Cuál es la casa de apuestas más fiable?
bet365 es una de las casas de apuestas online con mayor trayectoria en España. Opera legalmente bajo la supervisión de la DGOJ y cuenta con una amplia experiencia en el mercado de apuestas deportivas.
¿Cómo sé si una casa de apuestas es fiable?
Verifica que tenga licencia DGOJ visible en su web, aparezca en el listado oficial del Ministerio, cuente con reseñas positivas, ofrezca métodos de pago reconocidos y atención en español.
¿Es legal apostar online en España?
Sí, es legal desde 2011 con la Ley de Regulación del Juego. Solo en casas con licencia DGOJ, siendo mayor de 18 años y residente español. Las ganancias tributan según la normativa fiscal.
¿Cuál es la casa de apuestas que más paga?
No existe una casa de apuestas que ofrezca siempre las mejores cuotas, ya que estas cambian según el evento, mercado y momento. bet365, Betfair, Sportium y Luckia suelen ser operadores que los usuarios comparan por sus cuotas en España. Para encontrar la mejor cuota, lo recomendable es comparar el mismo pronóstico entre varios operadores antes de apostar.
¿Cuáles son las casas de apuestas nuevas en España?
En 2026 han aparecido nuevos operadores y marcas con licencias o autorizaciones de la DGOJ, como Pastóny DaznBet. La DGOJ también ha registrado nuevas licencias para operadores como Winamax en determinados tipos de juego.
Al buscar una casa de apuestas nueva, es importante comprobar que el operador figure en el registro oficial de la DGOJ y que tenga licencia para ofrecer apuestas deportivas en España.
¿Qué tipos de apuestas puedo hacer?
Apuestas deportivas simples, combinadas, en vivo, sistema y mercados especiales. Deportes como fútbol, tenis, baloncesto con opciones de resultado, goleadores, over/under y hándicap asiático.
¿Cuánto te quita Hacienda por apuestas deportivas?
En España, las ganancias de las apuestas deportivas tributan en el IRPF como ganancias patrimoniales. No existe un porcentaje fijo: el impuesto depende de la ganancia neta obtenida y del resto de tus rentas. Hacienda permite compensar las pérdidas del juego con las ganancias obtenidas durante el mismo ejercicio, hasta el límite de estas últimas.
Por tanto, no se paga un porcentaje sobre todo lo retirado de la casa de apuestas, sino sobre la ganancia que corresponda declarar.
¿Es posible ganar dinero con las apuestas deportivas?
Sí, es posible obtener ganancias con las apuestas deportivas, pero no existe una forma segura de ganar dinero de manera constante. Las cuotas incorporan el margen de la casa de apuestas y los resultados dependen de factores que no siempre se pueden prever. Apostar implica riesgo de perder el dinero, por lo que conviene establecer límites y utilizar las herramientas de juego responsable disponibles.