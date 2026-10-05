Mejores Casas de Apuestas Deportivas | Octubre 2026

Tabla comparativa: Mejores casas de apuestas deportivas analizadas por Goal

El siguiente ranking fue elaborado y verificado por Goal. Se construyó evaluando y promediando categorías clave que definen la calidad de una casa de apuestas, como las cuotas, los directos, las apuestas de fútbol y las promociones que ofrece.

1 bet365 5,0 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐⭐⭐

MERCADOS Hasta 200€ + 50 giros gratis ✓ SÍ STREAMING ✓ SÍ CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 2 1xBet 4,75 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐⭐⭐

MERCADOS 100% hasta 300€ ✕ NO STREAMING ✕ NO CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 3 bwin 4,0 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐⭐

MERCADOS Apuesta 10€ y recibe 30€ ✕ NO STREAMING ✓ SÍ CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 4 William Hill 3,88 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐⭐

MERCADOS Hasta 150€ gratis ✓ SÍ STREAMING ✕ NO CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 5 YoSports 3,8 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐⭐

MERCADOS Hasta 100€ ✕ NO STREAMING ✕ NO CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 6 Luckia 3,63 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐⭐

MERCADOS Hasta 200€ ✓ SÍ STREAMING ✕ NO CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 7 888sport 3,75 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐⭐

MERCADOS 100% hasta 100€ ✓ SÍ STREAMING ✕ NO CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 8 Codere 3,5 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐⭐

MERCADOS 100% hasta 200€ ✕ NO STREAMING ✓ SÍ CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 9 Pastón 3,2 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐

MERCADOS Hasta 200€ ✓ SÍ STREAMING ✓ SÍ CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 10 Marca Apuestas 3,13 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐

MERCADOS Hasta 100€ ✕ NO STREAMING ✕ NO CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 11 Kirolbet 3,38 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐

MERCADOS Hasta 100€ ✕ NO STREAMING ✕ NO CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 12 Winamax 3,13 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐⭐

MERCADOS Hasta 100€ ✕ NO STREAMING ✓ SÍ CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 13 Sportium 3,0 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐

MERCADOS 100% hasta 110€ ✕ NO STREAMING ✕ NO CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 14 AdmiralBet 3,0 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐

MERCADOS Hasta 100€ ✕ NO STREAMING ✕ NO CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 15 Interwetten 2,88 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐⭐

MERCADOS 100% hasta 100€ ✕ NO STREAMING ✕ NO CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 16 LeoVegas 2,88 /5

VALORACIÓN ⭐⭐⭐

MERCADOS Hasta 200€ ✕ NO STREAMING ✕ NO CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS 17 Gran Madrid 2,38 /5

VALORACIÓN ⭐⭐

MERCADOS Hasta 200€ ✕ NO STREAMING ✕ NO CASH OUT ✓ SÍ EN DIRECTO ✓ SÍ APP MÓVIL VARIADO MERCADOS

¿Cómo probamos las casas de apuestas?

Seleccionar las mejores casas de apuestas depende de varios factores, y no todos tienen la misma importancia para cada usuario. Por eso, en Goal hemos establecido una metodología propia que evalúa a cada operador según distintos criterios y asigna a cada uno un porcentaje de importancia. De este modo, no nos centramos únicamente en el importe del bono de bienvenida. También comprobamos la experiencia de registro, los métodos de pago, la variedad de mercados, las apuestas en directo, las herramientas disponibles, el proceso de retirada y las condiciones de las promociones. Así, la valoración refleja de forma más completa la experiencia que ofrece cada casa de apuestas.

Criterio Qué comprueba Goal Importancia Registro Tiempo y dificultad para crear la cuenta 5% KYC Documentos solicitados y cuándo se solicitan 8% Depósito Métodos disponibles + depósito mínimo 8% Retirada Métodos disponibles + pasos necesarios 12% Cuotas Comparación de mercados idénticos 20% Apuestas en directo Número y profundidad de los mercados en directo 10% Cash Out Disponibilidad y funcionalidad 7% App Navegación + velocidad de carga + proceso de apuesta 10% Soporte al cliente Canales disponibles + tiempo de respuesta 7% Promociones Valor efectivo después de aplicar los T&C 5% Juego responsable Límites, autoexclusión y herramientas de control 8% Total 100% Cuotas (20%) Es uno de los factores más directamente relacionados con el valor que obtiene el usuario al realizar sus apuestas y permite establecer una comparación objetiva entre operadores utilizando mercados idénticos. Para garantizar la consistencia del análisis, se utilizará la misma muestra de mercados y eventos para las casas de apuestas analizadas, de modo que las diferencias en las cuotas reflejen realmente el nivel de competitividad de cada operador. Retirada (12%) Comprobaremos los métodos disponibles, importe mínimo, pasos necesarios, tiempos de procesamiento, posibles verificaciones adicionales y claridad de las condiciones. Apuestas en directo (10%) Evaluaremos el número de eventos disponibles, los mercados ofrecidos, la variedad de selecciones, la actualización de cuotas, la suspensión de mercados y la facilidad para encontrar apuestas. App móvil (10%) Comprobaremos la navegación, la velocidad de carga, la estabilidad, la búsqueda de eventos, la selección de mercados, el proceso de apuesta, la gestión del saldo y la facilidad para localizar funciones importantes. Depósito (8%) En cualquier página de apuestas que aspire a estar entre las mejores casas de apuestas, los métodos disponibles deben ser variados y seguros, aunque este factor se da por descontado ya que todas las casas de apuestas legales en España utilizan métodos fiables. Sin embargo, aquí no solo tendremos en cuenta los métodos disponibles, sino también el depósito mínimo, la velocidad de acreditación, las posibles comisiones, la facilidad del proceso y la claridad de la información sobre cada método. KYC o Conoce tu cliente (8%) Documentos requeridos, momento de la verificación, facilidad para subir documentos, instrucciones proporcionadas, tiempos de revisión y posibles obstáculos antes de retirar fondos. Juego responsable (8%) Límites de depósito, límites de tiempo, pausas, autoexclusión, controles de gasto, acceso a información de juego responsable y facilidad para activar estas herramientas. Documentos requeridos, momento de la verificación, facilidad para subir documentos, instrucciones proporcionadas, tiempos de revisión y posibles obstáculos antes de retirar fondos.Límites de depósito, límites de tiempo, pausas, autoexclusión, controles de gasto, acceso a información de juego responsable y facilidad para activar estas herramientas. Cash Out (7%) Disponibilidad por mercado, facilidad de uso, rapidez de actualización, claridad del importe ofrecido y funcionamiento durante eventos en directo. Atención al cliente (7%) Disponibilidad por mercado, facilidad de uso, rapidez de actualización, claridad del importe ofrecido y funcionamiento durante eventos en directo.

La calidad del servicio de atención al cliente es muy importante en cualquier operador que pretenda ser considerado como una casa de apuestas respetable. Tendremos en cuenta los canales de soporte, como chat en vivo, correo electrónico y teléfono, que deben estar disponibles para resolver cualquier inconveniente y contar con personal cualificado para tratar cualquier duda sobre registro, promociones, movimientos de saldo o cualquier otra consulta. Una buena casa de apuestas ofrecerá asistencia rápida y eficiente, para que el jugador se sienta seguro y confiado. Registro (5%) Número de pasos, datos solicitados, claridad del formulario, tiempo necesario, posibles verificaciones durante el registro y facilidad para completar el proceso. Promociones y bonos (5%) Las promociones y bonos de bienvenida son un gran atractivo para los apostadores, aunque quizás estén un tanto sobrevalorados a la hora de definir las mejores casas de apuestas, ya que su uso es temporal. Sin embargo, los programas de fidelidad interesantes o regalos como apuestas gratuitas ocasionales pueden marcar la diferencia al elegir una casa de apuestas. Resultados de nuestras pruebas a cada casa de apuestas Cuotas

Operador 1 x 2 bet365 2.45 3.00 3.10 1xBet 2.645 3.24 2.725 Sportium* 2.45 3.15 3.10 Codere 2.50 3.10 3.15 Gran Madrid 2.50 3.00 3.00 Retabet 2.49 3.00 3.04 Tonybet 2.50 3.00 3.05 Luckia 2.50 3.00 3.00 bwin 2.45 3.00 2.87 Winamax 2.45 3.05 2.95

Retirada Casa de apuestas Bizum PayPal Tarjeta Transferencia bancaria Tiempo de retirada bet365 No Sí Sí Sí 1-24 h* Sportium No* Sí Sí Sí Hasta 6 h* 1xBet No No Sí Sí 2-5 días hábiles* Codere No* Sí Sí Sí Menos de 24 h* Gran Madrid No Sí Sí Sí Hasta 72 h* RETAbet No Sí Sí Sí Según método* TonyBet No Sí Sí Sí Hasta 24 h de procesamiento* Luckia Sí* Sí Sí Sí Hasta 72 h* bwin No Sí Sí Sí 24-48 h* Winamax No Sí Sí Sí Hasta 24 h* *Bizum figura como método de depósito, pero no como método de retirada en la información oficial de Sportium. Codere ofrece Bizum, PayPal, tarjetas y transferencias, aunque el método utilizado para retirar puede estar condicionado por el utilizado para depositar. Codere ofrece Bizum, PayPal, tarjetas y transferencias, aunque el método utilizado para retirar puede estar condicionado por el utilizado para depositar. Apuestas en vivo (10%) Casa de apuestas Eventos en directo Variedad de mercados Actualización de cuotas Suspensión de mercados Facilidad para encontrar apuestas bet365 Muy alta (más de 600.000 eventos retransmitidos/año) Muy alta Muy rápida Frecuente* Fácil Sportium Alta (publicó 3.800 eventos en vivo en su dossier)* Alta Rápida Frecuente* Fácil 1xBet Muy alta (100+ diarios) Muy alta Muy rápida Frecuente* Media Codere Alta Alta Rápida Frecuente* Fácil Gran Madrid Media Media-Alta Rápida Frecuente* Fácil RETAbet Alta Alta Rápida Frecuente* Fácil TonyBet Alta Alta Rápida Frecuente* Media Luckia Alta (20.000 - 25.000+/año) Alta Rápida Frecuente* Fácil bwin Alta Alta Muy rápida Frecuente* Fácil Winamax Alta Alta Muy rápida Frecuente* Fácil *En apuestas en directo, las suspensiones son normales cuando cambia la situación del evento; por ejemplo, ante un gol, punto, saque, tarjeta o revisión. Por tanto, “frecuente” no significa necesariamente peor experiencia: lo que Goal debería medir es también cuánto tarda el mercado en reabrirse y si la cuota se actualiza correctamente.

Licencias DGOJ de cada operador

Operador Titular de la licencia DGOJ Licencia singular de apuestas deportivas Estado / observación bet365 Hillside New Media Malta, PLC Apuestas Deportivas de Contrapartida — referencia histórica no mostrada como N/REF en la ficha pública; licencia concedida originalmente el 01/06/2012 ✅ Vigente. Prórroga más reciente: 08/09/2026. Dominio: bet365.es. Sportium Sportium Apuestas Digital, S.A. 27-11/ADC/A65640252/SGR ✅ Vigente. Concesión: 01/06/2012; homologación: 04/04/2013. 1xBet Wagerfair, S.A. (antes Plataforma de Apuestas Cruzadas, S.A.) ADC/2019/035 — LSIN/00212 ✅ Vigente. Concesión: 29/05/2019. Dominio DGOJ: 1xbet.es. Codere Codere Online, S.A.U. ADC/2014/001 ✅ Vigente. Concesión: 28/04/2015. La DGOJ confirma actualmente la licencia singular de apuestas deportivas. Gran Madrid Esgaming, S.A.U. LSIN/00285 ⚠️ Vigente actualmente. La licencia anterior fue extinguida el 06/06/2023 y se concedió una nueva provisional el 05/06/2023. Retabet Ekasa Apuestas Online, S.A. ADC/2014/004 ✅ Vigente. Prórroga más reciente: 30/01/2025. TonyBet Eurobox, S.A. ADC/2014/005 ✅ Vigente. Licencia de Apuestas Deportivas de Contrapartida, concedida el 02/06/2015 y prorrogada en 2024. Luckia Luckia Games, S.A. 332-12/ADC/A70301817/SGR ✅ Vigente. La licencia original es de 10/10/2012 y la DGOJ registra posteriormente su prórroga. bwin Electraworks Ceuta, S.A. 10-11/ADC/N0461246A/SGR ✅ Vigente. La DGOJ confirma la licencia de apuestas deportivas; prórroga registrada el 10/03/2022. Winamax Winamax, S.A. ADC/2019/039 — LSIN/00228 ✅ Vigente. Concesión: 24/04/2020; prórroga más reciente: 14/11/2024.

Perfil de cada operador

2 octubre 2026Fútbol1X2Eldense vs Oviedo - España Segunda División20:30 hora España*Sportium está ofreciendo una oferta de cuotas mejoradas

Este es nuestro ranking con las mejores casas de apuestas online en España:

1. ⭐ bet365

bet365 ofrece cuotas competitivas y una amplia oferta de mercados. Los apostadores experimentados la valoran positivamente. Esta plataforma cubre muchos deportes y ligas. Destaca en líneas de más/menos y hándicap asiático.

Su bono de bienvenida con el código de bonificación bet365 “GOAL365” ofrece hasta 200 € en créditos de apuestas deportivas y una bonificación igualada al 100% + 5 fichas doradas en el casino.

ofrece hasta 200 € en créditos de apuestas deportivas y una bonificación igualada al 100% + 5 fichas doradas en el casino. Tiene promociones interesantes, como combinadas aumentadas o sorteos de entradas para la Champions.

Su punto fuerte es la variedad de apuestas, especialmente en mercados como el hándicap asiático.

Acepta ingresos con diferentes sistemas de pago como tarjetas, monederos electrónicos o Bizum

Conoce más sobre bet365 en nuestro artículo "bet365 opiniones - Guía completa para apuestas deportivas en 2026".

2. ⭐ 1xBet

1xBet ofrece muchos deportes y mercados, atrayendo apostadores que buscan variedad de opciones. La plataforma de 1xBet ofrece una extensa selección de deportes, eventos en directo y tipos de apuestas, destacándose especialmente en mercados emergentes y deportes menos convencionales.

El código promocional 1xbet es BETGOAL . Este ofrece hasta 300 EUR para tus apuestas deportivas.

. Este ofrece hasta 300 EUR para tus apuestas deportivas. 1xBet también cuenta con promociones innovadoras y regulares, tales como la mejora de cuotas combinadas, eventos especiales y sorteos que enriquecen la experiencia de apuestas.

Una de las fortalezas principales de 1xBet es su sólido servicio de streaming en vivo, que permite a los usuarios seguir una gran variedad de eventos deportivos in tiempo real, facilitando la realización de apuestas en directo.

La plataforma se distingue por su flexibilidad en los métodos de pago, aceptando una amplia gama que incluye tarjetas de crédito, monederos electrónicos, criptomonedas, y otros sistemas de pago, brindando comodidad y accesibilidad a sus usuarios.

Dale un vistazo a nuestra reseña de 1xBet y descubre mucho más.

4. ⭐ Bwin

Bwin es una casa de apuestas conocida en España. Bwin ofrece apuestas deportivas, casino y póker. Su servicio de atención al cliente es muy eficiente y ofrece variedad en métodos de pago para mayor comodidad del consumidor.

El bono bwin de bienvenida permite recuperar hasta 100 € en apuestas gratuitas si pierdes tu primera apuesta.

permite recuperar hasta 100 € en apuestas gratuitas si pierdes tu primera apuesta. Cuenta con una oferta variada en mercados y tipos de apuestas.

Dispone de casino y póker, ampliando las opciones de juego.

Ofrece varios métodos de pago, incluyendo Bizum para transacciones rápidas y seguras.

5. ⭐ William Hill

William Hill es una casa de apuestas británica con larga trayectoria. En su oferta para España, presenta una plataforma muy completa en apuestas deportivas, destacando por la gran variedad de mercados disponibles, que incluyen tanto deportes clásicos como eSports e incluso eventos políticos. Su página web es intuitiva y cuenta con aplicaciones móviles para iPhone y Android.

Actualmente, su bono de bienvenida ofrece hasta 200 € asegurados en tu primera apuesta combinada o con la función Crear #MiApuesta, siempre que esta resulte perdedora, al registrarte utilizando el código promocional William Hill BONO200 .

. Amplia gama de mercados de apuestas, cubriendo tanto deportes populares como fútbol, carreras de caballos y tenis, como eventos especiales y deportes menos comunes.

Esta casa de apuestas ofrece diversas promociones y bonos, atrayendo tanto a nuevos usuarios con atractivos bonos de bienvenida como a clientes existentes con ofertas especiales y aumentos de cuotas en eventos selectos.

6. ⭐ YoSports

YoSports es la plataforma de apuestas deportivas online del grupo Rank Digital Ceuta S.A.U., que también opera YoCasino en España. Forma parte del reconocido The Rank Group, una empresa líder en entretenimiento. YoSports se centra en ofrecer apuestas en los deportes más populares (fútbol, tenis, baloncesto), incluyendo opciones como apuestas en directo, y permite a los usuarios utilizar la misma cuenta para acceder a sus otras marcas de juego.

Permite utilizar el mismo usuario y la misma contraseña para acceder a las apuestas deportivas (YoSports) y el casino (YoCasino), facilitando la gestión de la cuenta.

Ofrece funcionalidades clave como Cash Out (cerrar la apuesta antes de que finalice el evento) y BetBuilder (realizar apuestas combinadas dentro de un mismo partido).

Dispone de un servicio de soporte en directo y en español, con un compromiso de ser rápido y eficiente para toda su "YoComunidad".

7. ⭐ 888

Compañía de apuestas y juegos en línea que ha ganado popularidad gracias a su sólida oferta de productos, que incluye apuestas deportivas, casino y póker. 888 opera desde 1997 y ofrece apuestas, casino y póker.

Variedad completa de servicios de juego en línea, incluyendo apuestas deportivas, casino, y póker. Esta amplia gama de opciones permite a los usuarios disfrutar de diferentes experiencias de juego desde una sola plataforma.

La interfaz de 888 está diseñada para ser intuitiva y fácil de navegar, tanto en su sitio web como en sus aplicaciones móviles. Esto asegura que los usuarios puedan encontrar y aprovechar al máximo las oportunidades de apuestas y juegos con facilidad.

Con licencias operativas en varias jurisdicciones, 888 se adhiere a rigurosas normas de seguridad y juego responsable. La compañía utiliza tecnología avanzada para proteger la información y las transacciones de sus usuarios, brindando una experiencia confiable y segura.

8. ⭐ Luckia

Luckia es una casa de apuestas de origen español que trabaja respaldada por una sólida presencia física y por una página web intuitiva y bien estructurada. Cuenta con aplicación móvil, lo que resulta útil, y su servicio de streaming permite seguir los partidos de algunas competiciones en directo, mientras apuestas en vivo. Cuenta con promociones frecuentes y un atractivo bono de bienvenida para posicionarse como una de las mejores casas.

Su bono de bienvenida mediante el código promocional Luckia “LUCKGOAL” cubre el 100% hasta 200 € si tu primera apuesta no es ganadora.

cubre el 100% hasta 200 € si tu primera apuesta no es ganadora. Permite retirar saldo en sus locales físicos, lo que ofrece mayor comodidad a los usuarios.

Dispone de apuestas en vivo con servicio de streaming para seguir los eventos en directo.

Cuenta con una aplicación móvil optimizada y promociones ocasionales para sus jugadores.

Descubre más sobre Luckia en el artículo: "Luckia opiniones - Guía completa para apuestas deportivas en 2025"

9. ⭐ Codere

Codere opera online y en locales físicos en varias ciudades españolas. Ofrece muchos mercados, apuestas prepartido y en vivo, y casino. Su plataforma es fácil de usar y también incluye una app móvil.

Permite ingresar y retirar saldo desde sus locales físicos.

Ofrece un bono de bienvenida del 100% del primer depósito, con el código promocional Codere .

. Dispone de una amplia variedad de apuestas y mercados, tanto prepartido como en vivo.

Cuenta con una aplicación móvil para apostar de forma rápida y sencilla.

Lee más en nuestra reseña de Codere.

10. ⭐ Marca

Marca Apuestas es la plataforma de apuestas deportivas en línea asociada con el diario deportivo español "Marca", uno de los periódicos de mayor renombre en el ámbito deportivo en España. Esta conexión proporciona a Marca Apuestas una amplia base de usuarios, atraídos por la cobertura deportiva detallada y la credibilidad del medio.

Esta casa se beneficia de su asociación con el diario Marca, ofreciendo a los usuarios acceso a contenido deportivo detallado, análisis y estadísticas que pueden ser útiles para informar sus decisiones de apuestas.

La plataforma tiene una fuerte orientación hacia el fútbol, en particular las ligas españolas como La Liga y la Copa del Rey. Esto se traduce en una gran cantidad de mercados disponibles para estos eventos, atrayendo a fanáticos locales del deporte.

Marca Apuestas suele ofrecer bonos de bienvenida atractivos y promociones regulares para sus usuarios. Estas ofertas están diseñadas para mejorar la experiencia de apuestas y brindar un mayor incentivo para participar en la plataforma.

11. ⭐ Kirolbet

Esta plataforma se centra principalmente en el mercado español, con una fuerte presencia en el País Vasco. Es conocida por su enfoque en ofrecer una experiencia de apuestas accesible y local, tanto en línea como a través de sus establecimientos físicos distribuidos en diversas regiones de España.

Gracias al código promocional Kirolbet puedes recuperar hasta 200€ si llegas a perder tu apuesta. Además, la plataforma ofrece grandes promociones semanales.

puedes recuperar hasta 200€ si llegas a perder tu apuesta. Además, la plataforma ofrece grandes promociones semanales. En su plataforma en línea, Kirolbet cuenta con una amplia red de locales físicos donde los apostadores pueden realizar sus apuestas. Esta presencia física ayuda a los usuarios que prefieren la interacción cara a cara y el entorno tradicional de apuestas.

Oferta variada de deportes en los que apostar, con un énfasis notable en los eventos en vivo. Su plataforma está equipada para manejar apuestas en tiempo real, lo que permite a los usuarios aprovechar las oportunidades de mercado a medida que se desarrollan los eventos deportivos.

12. ⭐ Winamax

Winamax es conocida por el póker y también ofrece apuestas deportivas. Entre sus ventajas destacan su variedad de mercados, incluyendo eventos deportivos y no deportivos, y su enfoque dinámico con promociones constantes. Su servicio de estadísticas en tiempo real y su contenido exclusivo hacen que la veamos como una de las mejores casas de apuestas.

Ofrece apuestas prepartidos y en vivo con estadísticas actualizadas en tiempo real.

Permite apostar en eventos no deportivos, como los Óscar o los Grammy.

Cuenta con Winamax TV, donde se analizan partidos, apuestas y curiosidades.

Lanza promociones especiales cada vez que hay un evento o partido importante.

13. ⭐ Sportium

Sportium ofrece apuestas deportivas, casino y póker. Su punto diferencial sería Sportium UNO, que permite combinar las apuestas digitales con las realizadas en los locales de juego, desde los que se permiten ingresos y retiros de saldo. Cuenta con una amplia oferta deportiva, con dedicación para los eSports, y aplaudir su excelente servicio de atención al cliente.

Su página web ofrece apuestas deportivas, casino y póker en un solo lugar, y da la bienvenida con un doble bono de hasta 200€ con el código promocional Sportium .

. Sportium UNO permite gestionar el saldo de las cuentas online y de los locales físicos.

Dispone de Sportium TV para seguir partidos en directo mientras apuestas.

Ofrece una gran variedad de deportes, incluyendo los eSports, y múltiples métodos de pago.

Dale un vistazo a nuestra reseña de Sportium y descubre mucho más acerca de esta casa de apuestas.

14. ⭐ Admiralbet

AdmiralBet es una de las casas de apuestas y casino online más consolidadas en el mercado español. Gestionada por BeatYa Online S.A., forma parte del grupo internacional Greentube, una filial del gigante de software NOVOMATIC. AdmiralBet destaca por ofrecer una plataforma completa con una amplia selección de apuestas deportivas (en vivo y pre-partido) y un extenso catálogo de juegos de casino, incluyendo sus famosas slots originales de Novomatic.

Forma parte del grupo NOVOMATIC/Greentube, lo que le otorga una gran confiabilidad y acceso a una biblioteca premium de juegos de casino y slots que son muy populares (ej. Book of Ra).

y acceso a una biblioteca premium de juegos de casino y slots que son muy populares (ej. Book of Ra). Combina su oferta online con tiendas físicas en varias comunidades autónomas de España (Madrid, Andalucía, Extremadura), permitiendo a los usuarios retirar ganancias o hacer apuestas tanto en línea como presencialmente.

en varias comunidades autónomas de España (Madrid, Andalucía, Extremadura), permitiendo a los usuarios retirar ganancias o hacer apuestas tanto en línea como presencialmente. Ofrece una sección de apuestas en vivo con cuotas actualizadas al instante y una cobertura en tiempo real. Además, cuenta con una aplicación móvil (iOS y Android) intuitiva para una experiencia de juego 360º.

15. ⭐ Interwetten

Interwetten es una de las casas de apuestas más veteranas del sector, fundada en 1990 en Austria. Inició operaciones como una plataforma de apuestas por teléfono antes de lanzarse en línea en 1997. Destacada por su enfoque en la calidad y la confianza, Interwetten se ha mantenido como una opción popular entre apostadores de diversos países, ofreciendo una amplia gama de productos de apuestas y juegos de casino.

With el código promocional Interwetten, tu primera apuesta es sin riesgo porque recibes hasta 50€ si llegas a perder. Además, tienes un bono del 100% del primer depósito hasta 200€ en casino.

tu primera apuesta es sin riesgo porque recibes hasta 50€ si llegas a perder. Además, tienes un bono del 100% del primer depósito hasta 200€ en casino. Interwetten ofrece una amplia variedad de mercados de apuestas deportivas, abarcando desde los deportes más populares como el fútbol y el tenis, hasta eventos deportivos internacionales. Su plataforma está bien equipada para manejar tanto apuestas pre-partido como en vivo.

Interwetten pone mucho énfasis en proporcionar un entorno seguro para sus usuarios. Opera bajo licencias de algunas de las jurisdicciones más strictly y se adhiere a políticas rigurosas de juego responsable, asegurando que los jugadores puedan disfrutar de una experiencia segura y protegida.

16. ⭐ Leovegas

LeoVegas destaca en casino, pero también ofrece apuestas deportivas competitivas. Se trata de un operador sueco que esconde numerosas virtudes en su sección de deportes, y que en España destaca por la calidad de su aplicación móvil, premiada por su design y funcionalidad, así como por la variedad de tipos de apuestas que ofrece. En el área promocional, LeoVegas recompensa a sus jugadores con un atractivo programa de fidelidad.

Su bono de bienvenida consiste en 2 potenciadores de ganancias, con un máximo de 200 € cada uno.

consiste en 2 potenciadores de ganancias, con un máximo de 200 € cada uno. Su aplicación móvil ha recibido premios por su innovación y facilidad de uso.

Permite ver partidos en directo, mejorando la experiencia en apuestas en vivo.

Cuenta con el Club VIP, un programa de fidelidad con ventajas exclusivas para sus jugadores.

17. ⭐ Gran Madrid

Casino Gran Madrid es la página web del grupo que gestiona los prestigiosos casinos de Torrelodones, Colón y Benalmádena, desde donde también se permite realizar ingresos y retiros. Aunque su fuerte es el casino, la consideramos una de las más fuertes en apuestas deportivas, ya que ofrece una experiencia completa con una gran variedad de deportes, entre los que encontramos eSports, con diferentes tipos de apuestas de lo más innovadoras.

Su bono de bienvenida incluye 10 € de casino, 50 tiradas y 10 € en apuestas sin depósito, más un bono de hasta 200 € con el primer depósito.

incluye 10 € de casino, 50 tiradas y 10 € en apuestas sin depósito, más un bono de hasta 200 € con el primer depósito. Ofrece un bono adicional de hasta 200 € con el segundo depósito, además de promociones para apuestas en vivo y combinadas.

Permite apostar en una gran variedad de deportes y tipos de apuestas, incluyendo acciones individuales de los jugadores.

Dispone de atención al cliente vía chat y teléfono para resolver dudas y consultas rápidamente

Conoce más en nuestro artículo de opiniones de Gran Madrid.

⭐ TOP 3 mejores casas de apuestas de la semana Analizamos las principales plataformas de apuestas online para seleccionar las tres que más destacan esta semana por su oferta deportiva, experiencia de usuario y promociones de bienvenida. 1xBet 1xBet es una opción especialmente atractiva para quienes buscan una gran cantidad de deportes y mercados. Su plataforma incluye numerosos eventos en directo y diferentes tipos de apuestas. Con el código promocional BETGOAL, los nuevos usuarios pueden acceder a una promoción de hasta 300€ para sus apuestas deportivas, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Su servicio de streaming en determinados eventos también resulta interesante para las apuestas en vivo. bet365 bet365 combina una extensa oferta deportiva con una gran profundidad de mercados. Es especialmente destacable en fútbol y en mercados como hándicap asiático, líneas de más/menos y apuestas combinadas. El código promocional GOAL365 está asociado a una promoción de bienvenida de hasta 200€ en créditos de apuestas deportivas, además de otras ventajas promocionales, según los términos vigentes. La plataforma también admite métodos de pago como tarjetas, monederos electrónicos y Bizum. William Hill William Hill cuenta con una larga trayectoria en el sector y ofrece una amplia variedad de mercados, desde fútbol y tenis hasta carreras de caballos, eSports y otros acontecimientos. Su promoción de bienvenida puede ofrecer hasta 200€ asegurados en la primera apuesta combinada o mediante Crear #MiApuesta si esta resulta perdedora. Para acceder a esta promoción se puede utilizar el código BONO200, siempre sujeto a los requisitos y condiciones de la oferta. ¿Cómo registrarte y reclamar un bono en una casa de apuestas? Reclamar un bono de bienvenida en una casa de apuestas es un proceso sencillo, aunque puede variar ligeramente según el operador. En la mayoría de los casos, solo necesitas seguir estos pasos: Paso 1: Acceder a la casa de apuestas Accede al sitio web o descarga la app de la casa de apuestas donde quieras registrarte. Paso 2: Crea una cuenta Crea una cuenta completando el formulario con tus datos personales y verificando que toda la información sea correcta. Paso 3: Ingresa el código de registro Introduce un código promocional, si la oferta lo requiere. Algunos operadores aplican el bono automáticamente, mientras que otros exigen introducir un código durante el registro o antes de realizar el primer depósito. Paso 4: Haz un depósito Realiza el depósito mínimo indicado en los términos y condiciones de la promoción. Paso 5: Activa el bono Activa y utiliza el bono, ya sea en forma de saldo extra, apuestas gratis o créditos de apuesta, respetando los requisitos de liberación y las cuotas mínimas exigidas. Antes de registrarte, revisa siempre las condiciones del bono, como la fecha de caducidad, el importe mínimo de depósito, los requisitos de apuesta y las restricciones aplicables. Así evitarás sorpresas y podrás aprovechar al máximo la promoción disponible. T&Cs: Términos y condiciones de las casas de apuestas Antes de registrarte en una casa de apuestas o aceptar un bono, es importante leer sus términos y condiciones. Aunque pueden variar entre operadores, hay varios puntos que aparecen habitualmente: Requisitos de edad y registro: debes ser mayor de 18 años y completar correctamente el proceso de registro y verificación de identidad. Depósito mínimo: algunas promociones o bonos exigen ingresar una cantidad mínima para poder activarlos. Cuotas mínimas: determinados bonos requieren realizar apuestas con una cuota mínima para que cuenten para la promoción. Requisitos de apuesta: los bonos pueden exigir apostar el depósito, el bono o ambos un determinado número de veces antes de poder retirar las ganancias asociadas. Límite de tiempo: las promociones suelen tener una fecha de caducidad. Si no cumples los requisitos dentro del plazo, puedes perder el bono o las ganancias promocionales. Mercados y apuestas válidas: no todas las apuestas cuentan para completar los requisitos de una promoción. Es habitual que existan exclusiones para determinados mercados, cuotas o tipos de apuesta. Límites de depósito y retirada: cada operador establece condiciones, límites y posibles requisitos para ingresar y retirar fondos. Métodos de pago: comprueba qué opciones están disponibles, los tiempos de procesamiento y si existen restricciones para determinados métodos. Retirada de fondos: puede ser necesario completar la verificación de identidad antes de retirar dinero. Algunos operadores también aplican condiciones específicas sobre el método de retirada. Juego responsable: las casas de apuestas deben ofrecer herramientas como límites de depósito, límites de tiempo y autoexclusión para ayudar a controlar la actividad de juego. Tabla comparativa de las mejores casas de apuestas Casa de apuestas Oferta deportiva App y experiencia Métodos de pago Punto a tener en cuenta Luckia Fútbol, tenis, baloncesto y otros deportes Web y app; también dispone de red de locales Tarjetas, PayPal, Google Pay y otros métodos Combina apuestas online y presencia física Codere Fútbol, tenis, baloncesto y otros deportes Web, app y establecimientos físicos Tarjetas, PayPal y opciones presenciales Permite gestionar depósitos y retiradas en locales TonyBet Amplia selección de deportes y mercados Web y aplicación móvil Tarjetas y métodos de pago online Conviene revisar los mercados disponibles antes de apostar bet365 Amplia cobertura deportiva y variedad de mercados Web, app, streaming y herramientas de apuestas Amplia variedad de métodos online La cantidad de opciones puede resultar más compleja para nuevos usuarios DAZN Bet Principalmente fútbol y otros deportes populares Diseño centrado en la experiencia móvil Métodos de pago online La oferta está especialmente orientada al deporte SpeedyBet Fútbol y otros deportes Web y app móvil Métodos de pago online Operador relativamente reciente en el mercado español JOKERBET Fútbol, tenis, baloncesto y otros deportes Web, app y red de locales Métodos online y opciones presenciales Combina apuestas online con establecimientos físicos bwin Amplia oferta de deportes y mercados Web, app y funciones de apuestas en directo Tarjetas y métodos de pago online Algunas funciones dependen del deporte y mercado Sportium Fútbol, tenis, baloncesto, carreras y otros deportes Web, app y locales físicos Métodos online y opciones presenciales Amplia presencia física además de su plataforma online Ventajas y desventajas de las casas de apuestas ✓ Ventajas ✓ Gran variedad de deportes y mercados

Gran variedad de deportes y mercados ✓ Apuestas en directo

Apuestas en directo ✓ Cash Out en mercados seleccionados

Cash Out en mercados seleccionados ✓ Streaming de algunos eventos

Streaming de algunos eventos ✓ Apps y diferentes métodos de pago

Apps y diferentes métodos de pago ✓ Bonos y promociones

Bonos y promociones ✓ Operadores con licencia DGOJ ✕ Desventajas ✕ Las cuotas varían entre operadores

Las cuotas varían entre operadores ✕ Las cuotas cambian rápidamente

Las cuotas cambian rápidamente ✕ No siempre está disponible

No siempre está disponible ✕ Cobertura limitada según derechos

Cobertura limitada según derechos ✕ Pueden exigir verificación de identidad

Pueden exigir verificación de identidad ✕ Suelen tener condiciones y requisitos

Suelen tener condiciones y requisitos ✕ Las apuestas implican riesgo de pérdida ¿Qué casa de apuestas elegir según tu forma de apostar? No todos los usuarios buscan lo mismo al elegir una casa de apuestas. Mientras algunos priorizan las cuotas, otros pueden valorar la variedad de mercados, las apuestas en directo, la aplicación móvil o la posibilidad de utilizar determinados métodos de pago. Si apuestas principalmente en fútbol Comprueba la cantidad de ligas y mercados disponibles, además de las opciones de apuestas en directo. También puede ser útil comparar mercados como hándicap, más/menos, ambos equipos marcan y apuestas a jugadores. Si apuestas en directo Presta atención a la velocidad con la que se actualizan las cuotas, la cantidad de eventos disponibles, las estadísticas en tiempo real, el streaming y funciones como Cash Out. Si buscas muchos deportes y mercados Compara no solo el número de deportes, sino también la profundidad de cada oferta. Algunas plataformas tienen una cobertura especialmente amplia de competiciones internacionales o deportes menos habituales. Si apuestas principalmente desde el móvil La aplicación, la velocidad de carga, la navegación, las notificaciones y la facilidad para realizar depósitos y retiradas son factores importantes. También conviene comprobar si las mismas funciones disponibles en la web están presentes en la app. Si priorizas las cuotas Compara las cuotas del mismo evento entre varios operadores antes de realizar una apuesta. Una diferencia pequeña puede modificar el retorno potencial, especialmente cuando apuestas con frecuencia. Si utilizas bonos y promociones No te fijes únicamente en el importe anunciado. Comprueba el depósito mínimo, las cuotas exigidas, el plazo para utilizar la promoción, los mercados válidos y los requisitos de apuesta antes de registrarte. Si prefieres combinar apuestas online y presenciales Algunos operadores cuentan con establecimientos físicos además de su plataforma online. En estos casos, comprueba qué operaciones pueden realizarse en los locales y si comparten saldo o cuenta con el servicio online. Las mejores casas de apuestas por categoría Mejores casas de apuestas para fútbol 🥇 bet365 — 5,0/5,0 ⭐ La opción más completa por su variedad de mercados de fútbol, cuotas competitivas, apuestas en directo, streaming y función Cash Out. También destaca por la cantidad de ligas y competiciones disponibles. Goal la sitúa actualmente entre las principales casas de apuestas deportivas en España. 🥈 1xBet — 4,75/5,0 ⭐ Destaca principalmente por la enorme variedad de mercados y eventos disponibles. Es una alternativa interesante para quienes buscan muchas opciones de apuestas, especialmente en competiciones y mercados menos habituales. 🥉 Bwin — 4,0/5,0 ⭐ Una alternativa sólida para fútbol gracias a su variedad de mercados, apuestas en directo y una plataforma sencilla de utilizar. También aparece entre las casas destacadas en diferentes comparativas de 2026. En resumen: si tuviera que elegir una sola para fútbol, bet365 sería la primera opción por equilibrio entre mercados, cuotas y herramientas de apuestas. 1xBet destaca por variedad, mientras que bwin ofrece una experiencia más equilibrada y sencilla. Mejores casas de apuestas con más variedad de mercados 🥇 bet365 — 5,0/5,0 ⭐ La opción más completa para quienes buscan apostar en una amplia selección de deportes, ligas, competiciones y mercados. Su oferta destaca especialmente en fútbol, con cobertura desde las grandes ligas hasta competiciones y partidos de menor seguimiento, además de una gran profundidad de mercados para cada evento: resultado, goles, hándicaps, doble oportunidad, ambos equipos marcan, marcadores correctos y muchas otras opciones. También sobresale por la amplitud de su oferta de apuestas en directo, donde añade mercados adicionales durante el desarrollo de los partidos. 🥈 1xBet — 4,75/5,0 ⭐ Una de las mejores opciones para quienes priorizan la cantidad de eventos y la diversidad de mercados disponibles. Su catálogo abarca numerosos deportes, competiciones internacionales y ligas menos populares, además de mercados específicos que no siempre están disponibles en otras casas de apuestas. Es una alternativa especialmente interesante si buscas ir más allá de los principales partidos de fútbol y acceder a una oferta más amplia de eventos y tipos de apuesta. 1xBet opera en España bajo licencias otorgadas por la DGOJ. 🥉 AdmiralBet — 4,2/5,0 ⭐ Una alternativa sólida para quienes buscan una buena combinación de cobertura deportiva y variedad de mercados. Su oferta incluye fútbol, baloncesto, tenis, eSports y otros deportes, con acceso a numerosas competiciones y diferentes opciones de apuesta antes y durante los eventos. Destaca especialmente por ofrecer una cobertura amplia de las principales competiciones junto con mercados de fútbol y herramientas para apostar en directo, lo que la convierte en una opción completa para usuarios que quieren más alternativas dentro de una misma plataforma. En resumen: si tu prioridad es encontrar la mayor variedad posible de deportes, ligas, competiciones y mercados de apuestas, bet365 es la opción más completa por la profundidad de su oferta, especialmente en fútbol y apuestas en directo. 1xBet destaca por la enorme cantidad de eventos y mercados disponibles, incluyendo opciones más específicas, mientras que AdmiralBet ofrece un equilibrio sólido entre cobertura de deportes, competiciones y opciones de apuesta. Mejores casas de apuestas por eSports 🥇 bet365 — 5,0/5,0 ⭐ La opción más completa para apostar en eSports por su amplia variedad de juegos, competiciones y mercados, con especial cobertura de CS2, League of Legends, Dota 2 y VALORANT. También ofrece numerosas opciones de apuestas en directo. 🥈 Betway — 4,5/5,0 ⭐ Betway destaca por su amplia cobertura de eSports, especialmente en títulos como CS2, League of Legends y VALORANT. También ofrece una buena selección de competiciones y mercados, incluyendo resultados, mapas, hándicaps y apuestas en directo. 🥉 Codere — 4,0/5,0 ⭐ Codere ofrece una variedad sólida de eSports y mercados de apuestas, con cobertura de juegos como League of Legends, VALORANT, CS2, Rainbow Six y Call of Duty. Su oferta en directo complementa una selección competitiva de mercados prepartido. En resumen: bet365 lidera por su variedad de eSports y mercados, mientras que Betway destaca especialmente en CS2, LoL y VALORANT. Codere completa el top 3 con una oferta sólida de juegos y apuestas en directo. Mejores casas de apuestas por cuotas lidera por su variedad de eSports y mercados, mientras quedestaca especialmente en CS2, LoL y VALORANT.completa el top 3 con una oferta sólida de juegos y apuestas en directo. Es evidente que las cuotas son un factor decisivo al momento de elegir una casa de apuestas. Por eso, te traemos cuáles son las mejores plataformas que se destacan por ofrecer a sus usuarios unas cuotas imperdibles: bet365: Ofrece cuotas altamente competitivas gracias a su enfoque en optimizar el valor para los apostadores en una amplia variedad de eventos deportivos. Su sistema de actualización rápida asegura que las cuotas reflejen las últimas estadísticas y condiciones del mercado, lo que, junto con su vasta selección de mercados de apuestas, la convierte en una opción líder para los usuarios que buscan maximizar su retorno.

Ofrece cuotas altamente competitivas gracias a su enfoque en optimizar el valor para los apostadores en una amplia variedad de eventos deportivos. Su sistema de actualización rápida asegura que las cuotas reflejen las últimas estadísticas y condiciones del mercado, lo que, junto con su vasta selección de mercados de apuestas, la convierte en una opción líder para los usuarios que buscan maximizar su retorno. 1xBet: Conocida por sus altos porcentajes de pago, 1xBet proporciona cuotas atractivas que son competitivas en una escala global. Su extensa diversidad de apuestas y frecuente promoción de sus ofertas aseguran que los apostadores encuentren valor en sus apuestas, mientras que sus esfuerzos por ofrecer oportunidades uniques en deportes de nicho aumentan su atractivo.

Conocida por sus altos porcentajes de pago, 1xBet proporciona cuotas atractivas que son competitivas en una escala global. Su extensa diversidad de apuestas y frecuente promoción de sus ofertas aseguran que los apostadores encuentren valor en sus apuestas, mientras que sus esfuerzos por ofrecer oportunidades uniques en deportes de nicho aumentan su atractivo. Bwin: Ofrece cuotas fuertes especialmente en deportes populares como el fútbol, respaldada por su reputación de confiabilidad. Aunque sus cuotas pueden no siempre ser las más altas en todos los mercados, su compromiso con el análisis exhaustivo y el soporte estadístico facilita que los usuarios tome decisiones informadas, proporcionando así un entorno de apuestas sólido y fiable. Obtenido y verificado por Goal Casa de Apuestas Calificación Visitar bet365 ⭐⭐⭐⭐⭐ Visita bet365 → 1xBet ⭐⭐⭐⭐⭐ Visita 1xBet → Bwin ⭐⭐⭐⭐ Visita Bwin → Obtenido y verificado por Goal

Mejores casas de apuestas por apuestas en vivo

Esta categoría evalúa la calidad de transmisión en vivo, la velocidad de actualización de cuotas, la disponibilidad de estadísticas en tiempo real, la usabilidad de la interfaz durante los partidos y la amplitud de eventos disponibles para apostar en vivo.

bet365: Destaca por tener uno de los servicios en directo más potentes y confiables del mercado. Ofrece una plataforma rápida y fluida, con acceso a streaming en vivo de una gran cantidad de eventos deportivos. La actualización de cuotas es constante y precisa, lo que permite a los usuarios reaccionar rápidamente durante el desarrollo del partido. Su sistema es intuitivo, estable y diseñado para funcionar bien incluso en momentos de alta demanda.

Destaca por tener uno de los servicios en directo más potentes y confiables del mercado. Ofrece una plataforma rápida y fluida, con acceso a streaming en vivo de una gran cantidad de eventos deportivos. La actualización de cuotas es constante y precisa, lo que permite a los usuarios reaccionar rápidamente durante el desarrollo del partido. Su sistema es intuitivo, estable y diseñado para funcionar bien incluso en momentos de alta demanda. 1xBet: Ofrece una experiencia en directo muy completa, con una amplia gama de deportes disponibles en vivo, incluyendo ligas menos conocidas. Su plataforma permite ver múltiples partidos a la vez gracias a una interfaz personalizable, con acceso a estadísticas detalladas y en muchos casos, streaming de buena calidad. Es ideal para apostadores activos que buscan muchas opciones y rapidez en cada jugada.

Ofrece una experiencia en directo muy completa, con una amplia gama de deportes disponibles en vivo, incluyendo ligas menos conocidas. Su plataforma permite ver múltiples partidos a la vez gracias a una interfaz personalizable, con acceso a estadísticas detalladas y en muchos casos, streaming de buena calidad. Es ideal para apostadores activos que buscan muchas opciones y rapidez en cada jugada. Bwin: Proporciona un servicio en directo moderno, visualmente atractivo y bastante estable. Cubre los deportes más populares con acceso a estadísticas detalladas y retransmisiones en vivo para usuarios registrados. Aunque sus cuotas en directo no siempre son las más altas, la experiencia de usuario es fluida y confiable, ideal para quienes valoran un entorno visual cuidado y fácil de usar.

Proporciona un servicio en directo moderno, visualmente atractivo y bastante estable. Cubre los deportes más populares con acceso a estadísticas detalladas y retransmisiones en vivo para usuarios registrados. Aunque sus cuotas en directo no siempre son las más altas, la experiencia de usuario es fluida y confiable, ideal para quienes valoran un entorno visual cuidado y fácil de usar. William Hill: Mantiene una oferta competente en apuestas en directo, especialmente en fútbol y carreras de caballos. Su sistema ofrece estadísticas detalladas y, en muchos casos, retransmisión en vivo, lo que permite seguir el ritmo del partido mientras se apuesta. Su interfaz es menos moderna que la de otras casas, pero muy estable y confiable, lo que la hace adecuada para usuarios que priorizan seguridad y claridad.

Mejores casas de apuestas por apuestas deportivas

La categoría de apuestas deportivas evalúa la profundidad y calidad de la oferta que presenta cada casa de apuestas para este segmento, que es el más popular entre los usuarios. No se trata solo de cuántos deportes están disponibles, sino también de la variedad de mercados por evento, la competitividad de las cuotas, la presencia de funciones como cash out, apuestas en vivo, transmisiones en directo y herramientas avanzadas para usuarios más exigentes.

bet365: Se consolida como la mejor casa de apuestas deportivas del mercado gracias a una plataforma extremadamente completa y optimizada para todo tipo de usuarios. Su cobertura es prácticamente insuperable: ofrece apuestas en una enorme cantidad de disciplinas deportivas, desde los grandes clásicos como fútbol, tenis o baloncesto, hasta deportes más específicos como el snooker, el cricket o los eSports.

Se consolida como la mejor casa de apuestas deportivas del mercado gracias a una plataforma extremadamente completa y optimizada para todo tipo de usuarios. Su cobertura es prácticamente insuperable: ofrece apuestas en una enorme cantidad de disciplinas deportivas, desde los grandes clásicos como fútbol, tenis o baloncesto, hasta deportes más específicos como el snooker, el cricket o los eSports. Bwin : Ocupa el segundo lugar gracias a una sólida propuesta que combina tradición, diseño atractivo y una buena oferta en eventos deportivos clave. Aunque su catálogo no es tan amplio como el de bet365, mantiene una cobertura constante en deportes populares, con una clara orientación hacia el fútbol europeo y los principales torneos internacionales.

: Ocupa el segundo lugar gracias a una sólida propuesta que combina tradición, diseño atractivo y una buena oferta en eventos deportivos clave. Aunque su catálogo no es tan amplio como el de bet365, mantiene una cobertura constante en deportes populares, con una clara orientación hacia el fútbol europeo y los principales torneos internacionales. 1xBet: Se posiciona como una de las casas más agresivas en cuanto a variedad y volumen de apuestas deportivas disponibles. Su plataforma incluye una cobertura extensísima, con mercados que van desde las principales ligas del mundo hasta competiciones menores o muy específicas, lo que la convierte en una opción especialmente atractiva para quienes buscan variedad y alternativas poco convencionales.

Mejores casas de apuestas por ofertas y promociones

La categoría de Ofertas evalúa la calidad, cantidad y variedad de promociones que una casa de apuestas ofrece a sus usuarios. Esto incluye bonos de bienvenida, apuestas gratis, cuotas mejoradas, promociones recurrentes para usuarios activos y programas de fidelidad.

bet365: Se posiciona como líder absoluto gracias a una plataforma que combina promociones constantes, cuotas mejoradas en eventos destacados y una de las ofertas de bienvenida más sólidas del mercado.

Se posiciona como líder absoluto gracias a una plataforma que combina promociones constantes, cuotas mejoradas en eventos destacados y una de las ofertas de bienvenida más sólidas del mercado. 1xBet: Igual a bet365 en puntuación por la agresividad y diversidad de sus promociones. Ofrece un bono de bienvenida competitivo y una gama muy amplia de ofertas temáticas que cambian constantemente: desde combinadas potenciadas hasta sorteos y premios especiales.

Igual a bet365 en puntuación por la agresividad y diversidad de sus promociones. Ofrece un bono de bienvenida competitivo y una gama muy amplia de ofertas temáticas que cambian constantemente: desde combinadas potenciadas hasta sorteos y premios especiales. 888: Se ha consolidado como una casa que cuida mucho la experiencia del usuario, y sus ofertas lo reflejan. Su bono de bienvenida suele tener condiciones accesibles y atractivas, y lanza promociones especiales en eventos clave como la Champions League o torneos de tenis.

Se ha consolidado como una casa que cuida mucho la experiencia del usuario, y sus ofertas lo reflejan. Su bono de bienvenida suele tener condiciones accesibles y atractivas, y lanza promociones especiales en eventos clave como la Champions League o torneos de tenis. Luckia: Combina un enfoque local con una oferta promocional muy interesante, especialmente en mercados de habla hispana. Su programa de fidelización, las promociones para eventos deportivos nacionales y las apuestas combinadas con devolución parcial hacen que se destaque entre casas con perfiles similares.