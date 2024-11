Mbappé: ¿Estrella apagada en el Real Madrid?

Explora el inesperado rendimiento de Mbappé en el Real Madrid y si ha cumplido con las expectativas tras su llegada.

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid fue, sin duda, uno de los traspasos más esperados de los últimos años. Con un historial goleador de ensueño en el PSG, la afición merengue imaginaba un Mbappé intratable, compitiendo de tú a tú por el trofeo Pichichi con los mejores delanteros de LaLiga. Sin embargo, el delantero francés no ha logrado imponer el mismo impacto en su nueva casa y su rendimiento está lejos de lo que se esperaba.

Un rendimiento por debajo de las expectativas

Después de 13 jornadas de LaLiga (12 para el Madrid), Mbappé ha marcado solo 6 goles, una cifra modesta comparada con los 14 goles de Robert Lewandowski, su principal rival en la lucha por el Pichichi. Además, en la Champions League, donde se suponía que el delantero brillaría, apenas ha marcado 1 gol en 4 partidos, muy lejos de sus registros en París. Esta baja de rendimiento genera inquietud entre los aficionados y dudas sobre si el francés podrá adaptarse completamente a la competición española.

En el PSG, Mbappé solía ser el foco principal de ataque, con cifras goleadoras que casi siempre rondaban los 30 goles por temporada. No obstante, el cambio a LaLiga ha demostrado ser más complicado de lo que se esperaba, y los defensas españoles han sabido neutralizar mejor al explosivo atacante. Sin duda, el tiempo y la adaptación son factores importantes, pero la presión para cumplir con las expectativas en un club como el Real Madrid es enorme, y hasta ahora, Mbappé no ha terminado de convencer.

LaLiga 2024/25 – Máximo Goleador

Máximo Goleador Cuotas Robert Lewandowski (Barcelona) 1.10 Kylian Mbappé (Real Madrid) 10.00 Vinícius Jr. (Real Madrid) 12.00 Raphinha ( Barcelona ) 15.00 Ante Budimir (Osasuna) 25.00 Ayoze Pérez (Villarreal) 25.00 Lamine Yamal (Barcelona) 35.00

*Todas las cuotas son cortesía de Codere y correctas en el momento de su publicación

Problemas fuera del campo y en la selección francesa

A los problemas en el campo, se suma un tema delicado: la reciente decisión de Didier Deschamps de no convocar a Mbappé en las últimas dos fechas de la Nations League, generando rumores de un posible distanciamiento entre ambos. Durante la última pausa de octubre, el delantero no fue convocado con el fin de mejorar su estado físico. Sin embargo, durante el parón de noviembre, el seleccionador francés volvió a dejarlo fuera, explicando que fue una decisión personal.

Deschamps declaró: “Es mi decisión, es mejor así. No voy a entrar en una discusión que lleve a interpretaciones”. Al mismo tiempo, desmintió que Mbappé se haya negado a representar a su país, enfatizando que el delantero quería estar con la selección. Además, aclaró que el estado físico y la falta de actividad no fueron los factores principales, y que su ausencia no se debió a ningún problema extradeportivo. Esta aclaración fue necesaria después de que se publicaran fotos de Mbappé disfrutando en una fiesta en Estocolmo durante el parón anterior, algo que no cayó bien entre los aficionados y generó polémica en redes sociales.

¿Podrá recuperar su mejor nivel?

La situación de Mbappé en el Real Madrid y en la selección francesa ha abierto un debate sobre su compromiso y si realmente está preparado para brillar en uno de los clubes más exigentes del mundo. Su rendimiento en España hasta el momento no ha estado a la altura de las expectativas, y su ausencia en la selección en fechas tan importantes ha dejado muchas incógnitas. Mbappé tiene aún margen para revertir esta situación y demostrar que puede ser el delantero letal que todos esperaban. Sin embargo, necesita ajustar detalles en su juego y recuperar la confianza que parece haber perdido.

LaLiga 2024/25 – Total de Goles de Kylian Mbappé

Total de Goles Mbappé Cuota Más de 24,5 1,85

*Todas las cuotas son cortesía de Codere y correctas en el momento de su publicación

A día de hoy, Kylian Mbappé no está en su mejor momento, y el futuro sigue siendo incierto. ¿Logrará recuperar su nivel y cumplir con las expectativas que generó su llegada al Real Madrid? Los próximos meses serán cruciales para saber si el francés es capaz de volver a brillar como la estrella que prometía ser o si su etapa en el club español será más complicada de lo que imaginábamos.