Manchester United vs West Ham Pronóstico y Apuestas Premier League | 04/12/25

+

👑Mejores apuestas Manchester United vs West Ham

Empate o West Ham (Doble oportunidad) ⭐ @ 2.63 en LeoVegas

El West Ham marca el primer gol ⭐ @ 3.15 en LeoVegas

Callum Wilson marca en cualquier momento ⭐ @ 4.30 en LeoVegas

Predicción de marcador: Manchester United 1-1 West Ham

Predicción de goleadores: Manchester United: Mbeumo – West Ham: Wilson

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester United vs West Ham son cortesía de LeoVegas, correctas a 03 de diciembre de 2025 a las 15:00 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional LeoVegas para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Tras una victoria que levantó la moral por 2-1 contra el Crystal Palace, el Manchester United regresa a casa para enfrentarse al West Ham United el jueves por la noche. Los Diablos Rojos de Amorim necesitaban esa victoria para recuperarse de la decepción de perder 1-0 en casa contra un Everton con diez hombres.

Actualmente, el United se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de la EPL, a solo cuatro puntos del Manchester City, que está en segundo lugar. Su mayor problema es la defensa, ya que han concedido 20 goles en 13 partidos, más que el Fulham, que está en el puesto 15 con 17 goles en contra.

El United ha encontrado en el West Ham a un rival difícil en las últimas temporadas. Los Hammers anotaron en sus últimos tres encuentros. Amorim espera que Joshua Zirkzee continúe marcando goles, mientras que Sesko sigue fuera por lesión.

El West Ham ha sumado siete puntos en sus últimos cuatro partidos de la EPL. A pesar de su derrota en casa 2-0 contra el Liverpool el domingo, los Hammers han demostrado más fortaleza recientemente. Dos victorias consecutivas en casa contra el Newcastle y el Burnley fueron seguidas por un empate 2-2 con el AFC Bournemouth.

Antes de ese empate, el West Ham había tenido problemas en sus citas fuera de casa. Perdieron contra Leeds y Arsenal, pero lograron cuatro puntos en sus visitas a Everton y Nottingham Forest. A medida que Nuno Espírito Santo comienza a moldear el equipo, esperamos que el West Ham sea más difícil de derrotar.

⚽Alineaciones Probables Manchester United vs West Ham

Posible alineación del Manchester United:

Lammens; Shaw, Yoro, De Ligt, Dalot, Diallo, Fernandes, Casemiro, Mount, Mbeumo, Zirkzee

Posible alineación del West Ham:

Areola; Wan-Bissaka, Diouf, Todibo, Mavropanos, Magassa, Potts, Guilherme, Fernandes, Bowen, Wilson

🔥Las mejores apuestas Manchester United vs West Ham

1er Pronóstico Manchester United vs West Ham: Empate o West Ham (Doble oportunidad) @ 2.63 en LeoVegas

El United sufrió una preocupante derrota en casa por 1-0 ante el Everton, sin poder superar la fuerte defensa de los Toffees. Por lo tanto, se espera un escenario similar el jueves.

Nuno Espírito Santo tiene un estilo de gestión similar al de David Moyes. Se enfoca principalmente en la estructura y fortaleza defensiva, dando a sus jugadores ofensivos una base desde la cual jugar. Los Hammers también ganaron 2-0 en Old Trafford contra el equipo de Ruben Amorim en mayo.

Con el United perdiendo a dos de sus talentos ofensivos más caros, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, es el momento ideal para el West Ham. Los visitantes estarán sin Lucas Paquetá debido a una suspensión de un partido. Por lo tanto, Luis Guilherme necesitará desempeñarse bien y tratar de asegurar un lugar regular en el once titular.

2ºPronóstico Manchester United vs West Ham: El West Ham marca el primer gol @ 3.15 en LeoVegas

Ya hemos mencionado que los visitantes han marcado primero en cinco de los últimos siete encuentros entre estos equipos. También cabe señalar que el Manchester United sólo ha anotado primero en el 33% de sus partidos en casa esta temporada.

Los mercados de apuestas sugieren que los Hammers solamente tienen un 32.26% de probabilidad de anotar primero el jueves. Por lo tanto, esto tiene buen valor basado en su historial cara a cara y los lentos comienzos de los Diablos Rojos en casa.

El West Ham ha promediado 1.17 goles anotados por partido fuera de casa hasta ahora esta temporada, por lo que deberían ser capaces de silenciar a los aficionados de Old Trafford. Basado en estos hechos, esta es la apuesta número uno en valor de nuestro trío de apuestas Manchester United vs West Ham.

3er Pronóstico Manchester United vs West Ham: Callum Wilson marca en cualquier momento @ 4.30 en LeoVegas

El delantero de 33 años, Callum Wilson, ha tenido un buen desempeño en el West Ham desde que recuperó la forma física. El ex delantero del Newcastle ha anotado en el 40% de sus diez apariciones en la EPL hasta ahora esta temporada.

Los mercados de apuestas le dan un 32.26% de probabilidad de encontrar la red en Old Trafford. Esto sugiere que tiene un 7% de probabilidad de anotar si mantiene su forma reciente. Podrías respaldar un gol en las apuestas Manchester United vs West Ham.

Actualmente, Wilson se encuentra en el percentil 68 para goles sin contar penaltis. Otra estadística muestra lo bien que presiona al oponente desde arriba. El veterano está en el percentil 94 para intercepciones (0.43 por partido).