Manchester United vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 09/03/25

Manchester United vs Arsenal

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Manchester United vs Arsenal por Premier League el 09/03/25.

Mejores apuestas Manchester United vs Arsenal

Arsenal gana y ambos equipos marcan (No) ⭐2.65 en Bwin

Menos de 2.5 goles⭐1.68 en Bwin

0-0 Correcto en el Primer Tiempo ⭐2.65 en Bwin

Se espera un duelo de pocos goles con victoria del Arsenal sin encajar (0-2)

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester United vs Arsenal son cortesía de Bwin, correctas a 07/03/25 a las 15:30 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Este fin de semana se renueva una de las mayores rivalidades de la Premier League inglesa. El Arsenal visita al Manchester United el domingo por la tarde. Ambos equipos han corrido diferente suerte esta temporada. Los Gunners persiguen al Liverpool por el título y el United está estancado en la mitad inferior de la tabla.

Los Diablos Rojos están 11 puntos por debajo de su registro en la misma etapa de la temporada pasada. Además, han anotado el menor número de goles en una campaña de Premier League hasta ahora (33).

El míster del United, Ruben Amorim, sigue con dificultades para adaptar el equipo a su sistema y estilo de juego. Las lesiones de Diallo, Lisandro Martínez, Mainoo, Mount y Shaw han complicado aún más la situación para el técnico portugués.

El Arsenal tiene siete puntos menos que en 2024 por estas fechas, lo cual es una decepción para Arteta. Si hubieran igualado los puntos de la campaña pasada, estarían a 6 puntos del Liverpool en lugar de a 13.

Las lesiones de jugadores clave como Saka, Gabriel Jesus y Martinelli han dificultado el progreso Gunner en los últimos meses. Además, la lesión de Kai Havertz hasta junio se ha añadido a sus problemas en el tercio final. Jugadores como Mikel Merino y Ethan Nwaneri están esforzándose por ser reemplazos de garantías.

Alineaciones Probables Manchester United vs Arsenal

Posible alineación del Manchester United:

- Onana; de Ligt, Yoro, Maguire; Mazraoui, Dalot, Ugarte, Fernandes; Zirkzee, Garnacho, Hojlund

Posible alineación del Arsenal:

- Raya; Timber, Magalhães, Saliba, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Trossard, Merino

Las mejores apuestas Manchester United vs Arsenal

1er Pronóstico Manchester United vs Arsenal: Arsenal gana y ambos equipos marcan (No) @2.65 en Bwin

El Arsenal sabe que solo vale sumar de tres si quiere reducir la ventaja de 13 puntos del Liverpool. Tras aplastar por 7-1 al PSV en la ida de Octavos de la UCL, los Gunners visitarán confiados a un United en apuros.

El United no ha logrado mantener su portería a cero en ninguno de sus últimos cinco encuentros contra el Arsenal. Es poco probable que esa estadística cambie el domingo. El Arsenal ha ganado tres de sus últimos cuatro enfrentamientos de PL contra el United.

Ruben Amorim va recuperando jugadores tras sus lesiones, pero la ausencia de Amad Diallo todavía pesa enormemente. Los Red Devils solo han anotado 33 goles en 27 partidos de la EPL.

Los de Arteta tienen el mejor registro defensivo de la liga, concediendo solo 23 goles en 27 partidos. Es por ello que la victoria de los Gunners con portería a cero es una de las mejores apuestas Manchester United vs Arsenal.

2ºPronóstico Manchester United vs Arsenal: Menos de 2.5 goles @1.68 en Bwin

El United promedia 1.43 goles por partido en casa y el Arsenal de visitante concede solo 0.86 goles por partido. Por ello, se espera un encuentro con pocos goles. El Arsenal tiene sus propios problemas ofensivos, con las lesiones forzando a Arteta a utilizar a Mikel Merino como falso nueve para ocupar a las defensas.

Merino demostró ser efectivo ante el PSV en UCL, registrando un gol y una asistencia en la victoria Gunner. Sin embargo, esperamos que este sea un encuentro más tenso, ya que las opciones al título del Arsenal dependen del resultado.

Solo el 29% de los partidos fuera de casa del Arsenal han tenido tres o más goles esta temporada. Dadas las limitaciones anotadoras del local y la sólida defensa del Arsenal, es probable que los Gunners mantengan su portería a cero.

Sin embargo, no se espera que el Arsenal anote tres o más goles en Old Trafford. Por ello, tomamos la cuota de Menos de 2.5 Goles para la segunda de nuestras apuestas Manchester United vs Arsenal.

3er Pronóstico Manchester United vs Arsenal: 0-0 correcto en el primer tiempo @2.65 en Bwin

Lejos del Emirates Stadium, el Arsenal es mucho más reservado en la primera mitad. Solo ha marcado en el 50% de sus partidos fuera de casa, en comparación con el 77% de sus partidos como local.

De hecho, el 50% de los encuentros como visitante del Arsenal han terminado sin goles al descanso esta campaña. Su primer gol en partidos fuera de casa esta temporada ha llegado alrededor del minuto 47.

Con esto en mente, apostar por un marcador de 0-0 al medio tiempo ofrece un buen valor. No obstante, dadas las estadísticas del Arsenal, la cuota de Bwin en este mercado es algo baja.

También debemos considerar que tanto Gunners como Red Devils tienen compromiso europeo a mitad de semana. Este desgaste extra podría afectar su rendimiento el fin de semana.