Manchester City vs Wolves Pronóstico y Apuestas Premier League | 24/01/26

👑Mejores apuestas Manchester City vs Wolves

El Man City ganará 1-0, 2-0 o 3-0 (Marcadores múltiples - 1er tiempo) ⭐ @ 1.90 en Winamax

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 1.78 en Winamax

Primer goleador: Erling Haaland ⭐ @ 2.95 en Winamax

Predicción de marcador: Man City 3-0 Wolves

Predicción de goleadores: Man City: Haaland x2, Cherki – Wolves: N/A

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Wolves son cortesía de Winamax, correctas a 22 de enero de 2026 a las 16:40 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Los hombres de Pep Guardiola tuvieron una semana decepcionante. Fueron derrotados merecidamente por sus rivales de ciudad, el Manchester United, el pasado domingo. Después de eso, sufrieron una derrota 3-1 ante el modesto equipo noruego Bodo/Glimt en la Liga de Campeones.

El futuro a largo plazo de Guardiola es incierto, pero el español sigue al mando este fin de semana. Aunque no han ganado en cuatro partidos de la EPL, el City está a solo siete puntos del líder, Arsenal. Siguen siendo los máximos goleadores de la liga, mientras que su registro defensivo es el segundo mejor de la división.

Mientras tanto, los Wolves atraviesan una extraña racha positiva de cuatro partidos sin perder. Han cosechado ocho puntos tras una victoria y tres empates, pero aún están a 14 puntos de la posible salvación.

Los hombres de Rob Edwards han concedido 41 goles en 22 partidos, con un promedio de casi dos por partido. Su récord goleador es la estadística más preocupante, con un promedio de solo 0.68 goles anotados por partido.

⚽Alineaciones Probables Manchester City vs Wolves

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, O’Reilly, Nunes, Guehi, Khusanov, Rodri, Doku, Reijnders, Foden, Semenyo, Haaland

Posible alineación del Wolves:

Sa, Mosquera, Krejci, Agbadou, Tchatchoua, Bueno, Mane, Andre, Gomes, Arokodare, Hwang

🚀Las mejores apuestas Manchester City vs Wolves

1er Pronóstico Manchester City vs Wolves: El Man City ganará 1-0, 2-0 o 3-0 (Marcadores múltiples - 1er tiempo) @ 1.90 en Winamax

El City ha anotado primero en ocho de sus últimos diez encuentros de la EPL contra los Wolves. También han liderado al descanso en el 75% de sus últimos 8 enfrentamientos. Por eso, hemos explorado el mercado de Marcadores múltiples del 1er tiempo, donde se cubren varios posibles resultados al intervalo.

Los Wolves solamente han marcado un gol en la primera mitad fuera de casa en toda la temporada. Así que estamos seguros de que el City mantendrá su portería a cero en los primeros 45 minutos y anotará el primer gol.

Además, podrían marcar dos o tres goles en la primera mitad. En su mejor momento, el City puede ser letal en intervalos de 10-15 minutos. Hemos respaldado esta posibilidad, así como que el City se marche al descanso con un margen de un gol.

Los mercados de apuestas sugieren que solo hay un 52.63% de posibilidades de que los anfitriones lideren por uno a tres goles con la portería a cero. La tasa de portería a cero del Man City en la primera mitad de sus partidos en casa es del 82%. Por eso, esta es la selección de mejor valor de este trío de apuestas Manchester City vs Wolves.

2ºPronóstico Manchester City vs Wolves: Ambos equipos marcan - No @ 1.78 en Winamax

Aunque la defensa del Manchester City ha sido inestable en las últimas semanas, es poco probable que tengan problemas este fin de semana. Después de todo, los Wolves solo han anotado 15 veces en 22 partidos de la Premier League. Han promediado 0.45 goles anotados por partido fuera de casa, la mitad de su rendimiento en casa (0.91).

Además, el récord defensivo del City en el Etihad es mucho más fuerte que su registro como visitante. Solo han concedido 0.73 goles por partido en casa y han encajado 1.18 goles por partido fuera.

Ambos equipos han anotado en el 45% de los partidos en casa del City esta temporada. Por eso es sorprendente poder apostar en contra de que ambos equipos anoten este fin de semana con una probabilidad del 52.63%. Como resultado, la probabilidad de que ambos equipos anoten es del 47.37%.

No está claro por qué los mercados sugieren que este partido tiene una probabilidad superior al promedio de que ambos equipos marquen. Con Marc Guehi probablemente debutando y la ineficaz línea ofensiva de los Wolves, es probable que los hombres de Guardiola mantengan su portería a cero.

3er Pronóstico Manchester City vs Wolves: Primer goleador: Erling Haaland @ 2.95 en Winamax

Erling Haaland ha anotado 20 goles en 22 apariciones en la Premier League hasta ahora esta temporada. Por eso no sorprende que tenga cuotas bajas para anotar en cualquier momento. Sin embargo, sí que hay valor en respaldarlo para marcar el primer gol en las apuestas Manchester City vs Wolves.

De hecho, Haaland ha anotado primero en el 40.9% de sus 22 partidos con los colores del City en la temporada 2025/26. Sin embargo, los mercados de apuestas solo le dan un 34.48% de posibilidades de que marque primero contra los Wolves, equipo colista.

Esto parece sorprendentemente bajo, con esta apuesta conteniendo al menos un 5% de valor. También cabe destacar el inmenso récord goleador de Haaland de diez goles en seis encuentros de la EPL contra los Wolves. Además, anotó un doblete en el primer día de la temporada cuando el City ganó 4-0 en Molineux.