Manchester City vs Leverkusen Pronóstico y Apuestas Champions League | 25/11/25

Mejores apuestas Manchester City vs Leverkusen

Bayer Leverkusen +2 (hándicap 3 vías) ⭐ @ 2.15en 888sport

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.83en 888sport

Patrik Schick goleador en cualquier momento ⭐ @ 3.80en 888sport

Predicción de marcador: Manchester City 2-1 Bayer Leverkusen

Predicción de goleadores: Manchester City: Haaland, Doku; Leverkusen: Schick

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Leverkusen son cortesía de 888sport, correctas a 24 de noviembre de 2025 a las 17:00 y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Bayer Leverkusen viaja a Manchester para enfrentarse al City el martes por la noche. Necesitan con urgencia un resultado positivo para mantener vivas sus esperanzas de clasificación en la fase de grupos de la UCL.

El City ha acumulado diez puntos en sus primeros cuatro partidos de la fase de grupos de UCL esta temporada. Actualmente está en el cuarto lugar y en buena posición para asegurar una plaza entre los ocho primeros, lo que les clasificaría automáticamente para las fases eliminatorias.

Esta semana se enfrentan al Leverkusen por primera vez en la historia. Es probable que Guardiola no cuente con el mediocampista estrella Rodri. El as español está lidiando con un problema en el tendón de la corva y es muy dudoso que juegue.

Guardiola probablemente hará cambios tras perder el sábado en Newcastle. Jugadores como John Stones y Savinho están disponibles para jugar a mitad de semana.

El Bayer Leverkusen se encuentra en el puesto 21 en la tabla de la fase de liga de la UCL después de cuatro partidos. Con cinco puntos, están solo tres puestos por encima del corte (puesto 24) para los playoffs eliminatorios.

El Leverkusen es tercero en la Bundesliga alemana y ha ganado cuatro de cinco partidos a nivel doméstico. Promedian casi tres goles por partido en el ámbito nacional, pero solo han logrado seis en cuatro partidos de la UCL. Mantener la portería a cero ha sido su mayor problema, ya que conceden un promedio de 2.5 goles por partido.

Alineaciones Probables Manchester City vs Leverkusen

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Ait-Nouri, Lewis, Gvardiol, Stones, Savinho, González, Reijnders, Doku, Foden, Haaland

Posible alineación del Leverkusen:

Flekken, Tella, Belocian, Bade, Quansah, Maza, Grimaldo, García, Poku, Tillman, Schick

Las mejores apuestas Manchester City vs Leverkusen

1er Pronóstico Manchester City vs Leverkusen: Bayer Leverkusen +2 (hándicap 3 vías) @ 2.15 en 888sport

El mercado de hándicap 3 vías es nuestra mejor apuesta de valor para el martes por la noche. Respaldar a los visitantes con un hándicap de +2 parece ser el camino a seguir aquí. Los mercados de apuestas le dan a los alemanes un 45.45% de probabilidades de evitar la derrota por dos o más goles.

El City perdió 2-1 contra el Newcastle el sábado, por lo que su confianza probablemente ha disminuido. Su mediocampo sigue careciendo de control y estructura cuando Rodri está ausente, y es casi seguro que se perderá el partido del martes.

El Leverkusen anota un promedio de 1.5 goles por partido de UCL. Incluso aunque solo lograsen un gol en el Etihad, el City necesitaría marcar tres o más para que esta apuesta de hándicap pierda. Esta es la mejor opción de valor de nuestras apuestas Manchester City vs Bayer Leverkusen.

2ºPronóstico Manchester City vs Leverkusen: Menos de 3.5 goles @ 1.83 en 888sport

El 50% de los partidos del Bayer Leverkusen han terminado con cuatro o más goles. Sin embargo, esa cifra cae al 40% para el Manchester City. Utilizando un promedio del 45% como referencia, se pueden respaldar menos de 3.5 goles en las apuestas Manchester City vs Leverkusen con una probabilidad del 54.05%.

El City ha concedido solo tres veces en cuatro partidos de la fase de grupos de la UCL hasta ahora esta temporada. Incluso si el Leverkusen anota, el City necesitaría anotar tres o más para perder esta apuesta.

El Dortmund, un equipo alemán de calidad comparable al Leverkusen, fue derrotado 4-1 por el City. Sin embargo, el Leverkusen debería aprender del enfoque ofensivo de Dortmund y frustrar al City.

3er Pronóstico Manchester City vs Leverkusen: Patrik Schick goleador en cualquier momento @ 3.80 en 888sport

Es difícil encontrar valor entre los goleadores del lado del City. Sin embargo, un nombre destaca en el Leverkusen. El delantero checo Patrik Schick parece ofrecer un valor serio en el mercado de goleador en cualquier momento.

Schick ha anotado cinco goles en nueve partidos de Bundesliga y un gol en dos partidos de UCL esta temporada. Los mercados de apuestas creen que Schick solo tiene un 22.22% de probabilidad de anotar en cualquier momento en el Etihad Stadium.

Eso está muy por debajo de su tasa de acierto del 55.56% en la Bundesliga y del 50% en la UCL. Sin embargo, esa forma en la UCL proviene de solo dos partidos. No obstante, si el Leverkusen consigue anotar, Schick parece ser el candidato de valor.